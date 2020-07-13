Число пострадавших при пожаре на десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard увеличилось до 21, сообщили в командовании. Возгорание на судне произошло накануне. На тот момент на борту находились 160 человек, всех их эвакуировали.

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

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