Происшествия

Газета.RuГазета.RuЧисло пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard увеличилось до 21, сообщили в командовании. Возгорание на судне произошло накануне. На тот момент на борту находились 160 человек, всех их эвакуировали.
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Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

Газета.Ru05:23

Американские пожарные продолжают бороться с огнем на борту десантного корабля на военно-морской базе Сан-Диего

Эхо Москвы04:04

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

РБКвчера в 19:47

В США после взрыва загорелся десантный корабль, есть пострадавшие: видео

Московский Комсомолец04:16

Пожар на десантном корабле ВМС США на базе в Сан-Диего — съёмка с вертолёта

RT на русском02:14

Адмирал рассказал, чем опасен пожар на корабле в Сан-Диего

РИА Новости04:53

Пожар на борту корабля ВМС США в Калифорнии может продлиться несколько дней

ТАССвчера в 18:43
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 06:07, Ашберн

Видеофакт: Загорелся американский авианосец на базе ВМС США. Произошел взрыв, есть пострадавшие

КП - Беларусь03:48
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
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Многодетным семьям в России предложили предоставлять бесплатных нянь

Многодетным семьям, в которых растут как минимум два ребенка младше трех лет, предложили предоставлять нянь.
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Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
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Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры

Как выяснилось, на столичную квартиру, где супруги прожили больше 10 лет, Ирина право не имеет.
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Газета.Ru 05:40
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Генсек ОДКБ инициировал экстренное заседание постоянного совета

"В связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля сего года боестолкновениями на тавушском направлении, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания постоянного совета ОДКБ", - сказал Зайнетдинов.
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Герой России рассказал, как Су-25 попал под грузинскую ракетную атаку

Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш рассказал, как смог выжить в Су-25 после двойного попадания ракетой.
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Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете.
РИА Новости 04:58
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Происшествия

Защита обжаловала арест Фургала по делу об убийствах

РИА Новости 05:41
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Общество

Сегодня брянские выпускники напишут ЕГЭ по истории и физике

Как сообщает РИА «Стрела», сегодня, 13 июля, выпускники брянских школ будут сдавать ЕГЭ по физике и истории.
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Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
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ИА Красная Весна вчера в 14:12
Футбол

CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов

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Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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Общество

Иммунолог назвал категории наименее подверженных коронавирусу людей

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал о трёх категориях людей, которые, даже столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, могут не опасаться за своё здоровье.
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Вашингтон решил наказать Европу по-настоящему

Автором и вдохновителем европейского "налога на Google, Facebook и Amazon" оказался президент Франции и большой любитель поговорить о восстановлении Европы в качестве мирового полюса силы Эммануэль Макрон, и, соответственно, список компаний, попавших под горячую руку Белого дома, был составлен таким образом, чтобы доставить максимальный дискомфорт Елисейскому дворцу.
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Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции

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Россиянам рассказали о правилах создания надежного пароля

Издание РИА Новости опубликовало материал, в рамках которого россиянам рассказали о правилах создания надежного пароля.
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В Хабаровском крае прошли митинги в поддержку Фургала

Накануне губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован на два месяца за организацию убийств в 2004-2005 годах.
BFM.ru 11 июля в 02:40
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Культура

В Третьяковской галерее открылась выставка «Ненавсегда. 1968-1985»

Позади была выставка "Оттепель", а впереди еще будет собрание, которое посвящено временам перестройки.
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Армия и оружие

Посол Азербайджана в России допустил масштабную войну с Арменией

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы допустил возникновение масштабной войны с Арменией из-за Нагорного Карабаха.
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Путин прокомментировал уровень безработицы в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось не допустить взрывного роста безработицы.
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Игры

Square Enix выпустила трейлер мобильной NieR

В сети появился трейлер мобильной игры для iOS и Android в серии NieR с подзаголовком Re[in]carnation.
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Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
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Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь

Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
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Наталья Фриске спела на вечеринке песню сестры в ее платье

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Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC

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Онищенко назвал Китай самой безопасной для отдыха россиян страной

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«Локомотив» получил отказ от полузащитника «Спартака»

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