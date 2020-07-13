Происшествия
Газета.RuЧисло пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard увеличилось до 21, сообщили в командовании. Возгорание на судне произошло накануне. На тот момент на борту находились 160 человек, всех их эвакуировали.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Общество
Многодетным семьям в России предложили предоставлять бесплатных нянь
Многодетным семьям, в которых растут как минимум два ребенка младше трех лет, предложили предоставлять нянь.
Политика Сегодня 00:10
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры
Как выяснилось, на столичную квартиру, где супруги прожили больше 10 лет, Ирина право не имеет.
Что происходит 02:14
Политика
Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши
Газета.Ru 05:40
Политика
Генсек ОДКБ инициировал экстренное заседание постоянного совета
"В связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля сего года боестолкновениями на тавушском направлении, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания постоянного совета ОДКБ", - сказал Зайнетдинов.
РИА Новости 04:02
Армия и оружие
Герой России рассказал, как Су-25 попал под грузинскую ракетную атаку
Командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш рассказал, как смог выжить в Су-25 после двойного попадания ракетой.
Российская газета 01:04
Происшествия
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете.
РИА Новости 04:58
Происшествия
Защита обжаловала арест Фургала по делу об убийствах
РИА Новости 05:41
Общество
Сегодня брянские выпускники напишут ЕГЭ по истории и физике
Как сообщает РИА «Стрела», сегодня, 13 июля, выпускники брянских школ будут сдавать ЕГЭ по физике и истории.
Жирятинский край 03:12
Происшествия
Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
RT на русском 05:36
Спорт
Британские спортсмены на Олимпиаде 2012 принимали секретный препарат
ИА Красная Весна вчера в 14:12
Футбол
CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
REGNUM 04:51
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Автоспорт
Датчанин Лундгор выиграл вторую гонку этапа «Формулы-2» в Австрии
ТАСС Спорт вчера в 06:10
Общество
Иммунолог назвал категории наименее подверженных коронавирусу людей
Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал о трёх категориях людей, которые, даже столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, могут не опасаться за своё здоровье.
RT на русском 05:52
Политика
Вашингтон решил наказать Европу по-настоящему
Автором и вдохновителем европейского "налога на Google, Facebook и Amazon" оказался президент Франции и большой любитель поговорить о восстановлении Европы в качестве мирового полюса силы Эммануэль Макрон, и, соответственно, список компаний, попавших под горячую руку Белого дома, был составлен таким образом, чтобы доставить максимальный дискомфорт Елисейскому дворцу.
РИА Новости 01:00
Игры
Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции
Российская газета 05:39
Технологии
Россиянам рассказали о правилах создания надежного пароля
Издание РИА Новости опубликовало материал, в рамках которого россиянам рассказали о правилах создания надежного пароля.
Ferra 05:33
Общество
В Хабаровском крае прошли митинги в поддержку Фургала
Накануне губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован на два месяца за организацию убийств в 2004-2005 годах.
BFM.ru 11 июля в 02:40
Культура
В Третьяковской галерее открылась выставка «Ненавсегда. 1968-1985»
Позади была выставка "Оттепель", а впереди еще будет собрание, которое посвящено временам перестройки.
Экономика сегодня 11 июля в 13:48
Армия и оружие
Посол Азербайджана в России допустил масштабную войну с Арменией
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы допустил возникновение масштабной войны с Арменией из-за Нагорного Карабаха.
Lenta.ru 04:53
Политика
Путин прокомментировал уровень безработицы в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось не допустить взрывного роста безработицы.
RT на русском 04:29
Игры
Square Enix выпустила трейлер мобильной NieR
В сети появился трейлер мобильной игры для iOS и Android в серии NieR с подзаголовком Re[in]carnation.
CyberSport.ru 03:35
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
Общество
Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь
Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Lenta.ru 02:35
Шоу-бизнес
Наталья Фриске спела на вечеринке песню сестры в ее платье
Наталья решила, что лучше всего сможет развлечь гостей исполнив песню Жанны «Где-то летом».
Bimru.ru 02:23
Единоборства
Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC
Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва вчера в 01:25
Общество
Онищенко назвал Китай самой безопасной для отдыха россиян страной
Еще одним безопасным для отдыха государством является Индия.
Evo-rus.com 05:21