Происшествия

Газета.RuГазета.RuЧисло пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard увеличилось до 21, сообщили в командовании. Возгорание на судне произошло накануне. На тот момент на борту находились 160 человек, всех их эвакуировали.
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Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

Газета.Ru05:23

Американские пожарные продолжают бороться с огнем на борту десантного корабля на военно-морской базе Сан-Диего

Эхо Москвы04:04

В США после взрыва загорелся десантный корабль, есть пострадавшие: видео

Московский Комсомолец04:16

Адмирал рассказал, чем опасен пожар на корабле в Сан-Диего

РИА Новости04:53

Пожар на десантном корабле ВМС США на базе в Сан-Диего — съёмка с вертолёта

RT на русском02:14

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

РБКвчера в 19:47

Пожар на борту корабля ВМС США в Калифорнии может продлиться несколько дней

ТАССвчера в 18:43
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 07:40, Ашберн

Видеофакт: Загорелся американский авианосец на базе ВМС США. Произошел взрыв, есть пострадавшие

КП - Беларусь03:48
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
Игры

Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции

Российская газета 05:39
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Политика

Трутнев прокомментировал акции протеста в Хабаровском крае

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала - это реакция людей на нетривиальные события, но они имеют право выражать свое мнение.
РИА Новости 06:24
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Происшествия

Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
RT на русском 05:36
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Армия и оружие

Президент Азербайджана рассказал о «разрушительных ударах» по армянским войскам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы республики нанесли «разрушительные удары» по армянским войскам на границе, отомстив за своих погибших.
Lenta.ru 07:09
Происшествия

У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов

Интерфакс 07:11
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Политика

Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии

Президенты Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры, во время которых обсудили ряд "актуальных вопросов".
ТАСС 07:03
Общество

Названы сроки поступления российской вакцины от коронавируса в оборот

Вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августа.
Lenta.ru 07:17
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Происшествия

СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива

Коммерсантъ вчера в 10:55
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Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
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Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
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Шоу-бизнес

Больной Андрей Губин впервые спел на публике после 15-летнего перерыва

iReactor 01:24
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Происшествия

Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону

По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
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Единоборства

Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC

Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва вчера в 01:25
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Происшествия

Бывший топ-менеджер «Росгосстраха» признан виновным в растрате ₽2 млрд

Дорогомиловский суд Москвы признал бывшего вице-президента компании "Росгосстрах" Сергея Хачатурова виновным в присвоении и растрате на сумму более 2 млрд руб. "Хачатуров совершил присвоение и растрату имущества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения", — цитирует приговор агентство ТАСС.
РБК 07:35
Общество

В Прикамье разрешили работу аттракционов в парках отдыха

Пермь, 13 июля 2020, 14:20 — REGNUM В Пермском крае разрешена работа аттракционов в парках отдыха и культуры, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 07:20
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Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске исполнила её хит на свадьбе

Даже наоборот - большинство отреагировавших на это видео фолловеров отреагировали негативно, написав, что Наташа просто неудачно копирует свою сестру, да еще и исполняет её песни, на что якобы не имеет морального права.
Bimru.ru 03:22
25
Энергетика

WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 10 июля в 03:13
1,6K
Политика

Эрдоган подписал указ о превращении Святой Софии в мечеть

На обсуждение вопроса изменения статуса собора у Высшего административного суда Турции ушло порядка 20 минут.
Evo-rus.com 04:54
3,8K
Политика

В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:06
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Происшествия

Защита губернатора Фургала обжаловала его арест

В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru 06:14
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Происшествия

В Самаре произошел пожар на складе с краской

Пожар произошел на складе с краской в Самаре.
ТАСС 07:30
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Кино

Райан Рейнольдс потроллил Брэда Питта фотографией со съемок «Дэдпула 2»

КиноПоиск 04:10
Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
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Авто

Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в России

Компания Kia опубликовала фотографию салона кросс-вэна Carnival четвёртого поколения, который появится на российском рынке.
Motor 03:22
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Общество

Онищенко назвал Китай самой безопасной для отдыха россиян страной

Еще одним безопасным для отдыха государством является Индия.
Evo-rus.com 05:21
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Экономика

РСТЦ: четверть российских торговых центров могут закрыться к осени

Четверть российских торговых центров могут закрыться к осени, говорится в сообщении Российского совета торговых центров (РСТЦ).
РИА Новости 06:11
13
Происшествия

В Нижегородской области упал самолет Ан-2 с двумя членами экипажа

Ведомости вчера в 23:01
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Политика

Путин высказал отношение к критике в свой адрес

Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
2,1K
Политика

Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму

«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
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Общество

Итальянцы этим летом не хотят принимать туристов из США

44% жителя Италии, участвующих в опросе, не хотят пускать в страну британцев.
Evo-rus.com 02:49
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