Происшествия
РБКЧисло пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек. Об этом сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США. Ранее ведомство заявляло о 18 пострадавших.
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Число пострадавших при пожаре на корабле ВМС США увеличилось до 21 человека
Комсомольская правда19:41
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Футбол
Агент Селюк призвал Гончаренко покинуть ЦСКА
Футбольный Агент Дмитрий Селюк подверг критике работу белорусского специалиста Виктора Гончаренко на посту главного тренера московского ЦСКА.
Газета.Ru 22:26
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ вчера в 10:49
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия вчера в 00:47
Здоровье
От цирроза печени защитит вкусный и доступный напиток
Исследования американцев показали, что поклонники утренней чашечки горячего кофе наименее подвержены риску развития цирроза печени.
Shraibikus News 16:46
Общество
Жители Хабаровска вечером устроили третье шествие в поддержку Фургала
В субботу шествия и митинги прошли в нескольких городах региона. МВД сообщило, что участие в стихийных акциях приняли до 12 тысяч человек.
RuNews24.ru 10:57
Происшествия
В Южно-Сахалинске 141 ребенка эвакуировали из детсада из-за дыма
Специалисты обнаружили, что дым валит из электрощитовой. Сотрудники детсада тем временем сумели быстро эвакуировать 141 воспитанника.
Российская газета 21:45
Политика
Экзитпол: Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше
Баллотирующийся на второй срок действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре выборов главы государства.
ТАСС 17:13
Общество
ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы
Как сообщает ToDay News Ufa, в Пенсионном фонде России рассказали, как пенсионера могут получить надбавки за трудовой стаж, полученный еще при СССР.
ToDay News Ufa 10 июля в 15:14
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
RT на русском 20:36
Общество
В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой.
Lenta.ru 20:15
Общество
Число умерших пациентов от коронавируса в Кузбассе выросло до 14
На 12 июля в Кузбассе у 2457 человек подтвержден коронавирус, выздоровели 1128 человек, за сутки выписаны еще 30 пациентов.
Kursk.com 03:28
Общество
В США суд отменил первую за 17 лет смертную казнь в федеральной тюрьме
Суд впервые за 17 лет отменил смертную казнь в отношении 47-летнего Дэниела Льюиса Ли, отбывающего наказание в федеральной тюрьме Терр-Хоут (штат Индиана) за убийство семьи.
РБК 10 июля в 20:30
Киберспорт
Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября
Стала известна дата запуска Watch Dogs Legion. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One уже 29 октября 2020 года.
МИТ 17:52
Шоу-бизнес
Алёна Свиридова показала снимок в красном купальнике
Звезда 90-х на всё лето перебралась к морю и сегодня решила отпраздновать особенный праздник.
Газета Metro 11:51
Общество
В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт
Одним из составляющих коллекционного издания Far Cry 6 будет реплика огнемёта.
CyberSport.ru 17:41
Общество
Итальянцы этим летом не хотят принимать туристов из США
Не хотели бы принимать туристов из Китая 57-77% респондентов.
Sntat.ru 07:08
Армия и оружие
Видео новой версии британского танка Challenger 2 опубликовали в Сети
Модернизированная версия британского танка Challenger 2 от немецкого концерна Rheinmetall была продемонстрирована в Сети.
ПолитРоссия 11:11
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 14:49
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Карпович ответила на слухи о совместном отдыхе с Прилучным
Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович ответила на слухи об отношениях с актером Павлом Прилучным, который недавно развелся со своей супругой Агатой Муцениеце.
ФАН 00:11
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM 10:47
Политика
Президент Сербии опроверг сообщения о причастности России к протестам
Президент Сербии Александр Вучич назвал бессмысленными протесты в Белграде, начавшиеся во вторник после объявления в столице страны комендантского часа в связи с пандемией коронавируса.
Российская газета 20:50
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Наука
Раскрыта тайна свечения морских волн
Учёные выяснили причину свечения моря.
TV BRICS 02:15
Здоровье
Еще 17 человек заболели коронавирусом в Республике Алтай
В последние дни наибольший прирост больных коронавирусом в Республике Алтай замечен в Усть-Канском и Кош-Агачском районах В Республике Алтай за последние сутки выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом.
Толк вчера в 10:03
Футбол
«Спартак» проиграл «Сочи» в матче чемпионата России по футболу
Московский «Спартак» проиграл «Сочи» в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги, передает ТАСС. Игра завершилась со счетом 0:1.
Аргументы и Факты вчера в 16:15
Наука
Геологическая история Земли может быть изменена
Уфимские Заметки 06:17