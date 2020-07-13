В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек. Об этом сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США. Ранее ведомство заявляло о 18 пострадавших.

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

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