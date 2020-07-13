Происшествия
РБКЧисло пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек. Об этом сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США. Ранее ведомство заявляло о 18 пострадавших.
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Число пострадавших при пожаре на корабле ВМС США увеличилось до 21 человека
Комсомольская правдавчера в 19:41
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Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс вчера в 11:51
Общество
Пробки в 9 баллов образовались в Иркутске утром 13 июля
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 22:37
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи кораблей России к границе
Военное дело 10 июля в 04:51
Культура
Реалити-шоу по мотивам игры The Sims выйдет летом 2020 года
CT news 10 июля в 08:36
Происшествия
За сутки в Иркутской области выявили 198 новых случаев коронавируса
Число заболевших коронавирусом в Иркутской области на утро понедельника, 13 июля, возросло до 10 495.
ИркСиб вчера в 22:17
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Картина Роя Лихтенштейна продана на аукционе Christie’s за $46 млн
ToDay News Ufa вчера в 16:47
Футбол
Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛ
ЦСКА расписал мировую с «Рубином» в поединке чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 16:36
Политика
Санкэй симбун (Япония): хватит выражать сожаления по поводу незаконных действий других стран в отношении островов Сенкаку и «северных территорий»
Санкэй симбун (Япония): хватит выражать сожаления по поводу незаконных действий других стран в отношении островов Сенкаку и «северных территорий»
ДВ-РОСС вчера в 23:10
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 10 июля в 11:00
Происшествия
Десять поездов задерживаются из-за схода вагонов в Тульской области
Железнодорожники продолжают восстановительные работы на перегоне Лазарево-Щекино в Тульской области, где накануне сошли с рельсов вагоны грузового поезда, из-за аварии десять поездов задерживаются, сообщает служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги (МЖД).
Интерфакс 00:00
Политика
В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Сотрудники лаборатории в Ухане, получившей мировую известность после пандемии коронавирусной инфекции, покинули страну и сотрудничают с западными спецслужбами.
Известия вчера в 14:39
Спорт
Ubisoft подтвердила дату релиза Assassin’s Creed Valhalla
Париж, 12 июля 2020, 23:41 — REGNUM Французская компания Ubisoft подтвердила дату выхода будущей игры Assassin's Creed Valhalla.
REGNUM вчера в 16:41
Общество
ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы
В Пенсионном фонде России (ПФР) дали разъяснение о том, как происходит расчет надбавки к пенсии, положенной за трудовой стаж, приобретенный во времена СССР.
Live24 11 июля в 07:35
Общество
Москвичей предупредили о резком и сильном похолодании
В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Газета.Ru вчера в 10:21
Здоровье
Диетолог Соломатина назвала разрушающие мозг в жару продукты
Более подробный перечень небезопасных продуктов назвала в интервью «Комсомольской правде» диетолог Елена Соломатина.
MedikForum.ru вчера в 12:32
Общество
ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу
Глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу.
Известия вчера в 23:03
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры
После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры.
StarHit.ru вчера в 08:00
Общество
Венгрия вводит ограничения на въезд в страну из-за коронавируса
На территорию республики пустят только тех, кто проживает в странах "желтой" зоны риска.
Деловое.ТВ вчера в 09:49
Футбол
«Кадис» вернулся в высший дивизион испанского футбола спустя 14 лет
"Кадис" досрочно гарантировал себе место в высшем дивизионе испанского футбола.
РИА Новости вчера в 18:14
Общество
В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
Министерство труда России поддержало законопроект о поправках в Трудовой кодекс, которые законодательно закрепляют дистанционный режим работы.
Российская газета вчера в 22:15
Экономика
Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров
Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
Вечерний курьер 11 июля в 10:04
Гаджеты
Realme готовит к выходу 100-ваттную сверхбыструю зарядку
100-ваттная зарядка может выйти до конца июля. По другим источникам, мощность зарядки превысит сотню ватт, возможно, это будет 120 Вт.
Anonsens 10 июля в 04:33
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 11 июля в 08:26
Происшествия
В Приморье осудят экс-полицейских за убийство человека на охоте
ТАСС вчера в 23:48