Происшествия
РБКЧисло пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек. Об этом сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США. Ранее ведомство заявляло о 18 пострадавших.
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Ubisoft бесплатно раздаёт Watch Dogs 2
Любой желающий прошедший регистрацию на сервисе Uplay может совершенно бесплатно загрузить Watch Dogs 2. Стоит отметить, что после презентации бесплатная раздача закончится.
The GEEK вчера в 15:00
Футбол
Евсеев может вскоре возглавить «Локомотив»
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев может вскоре возглавить столичный "Локомотив".
Газета.Ru вчера в 23:28
Спорт
Electronic Arts анонсировала симулятор смешанных единоборств UFC 4
Компания Electronic Arts анонсировала симулятор смешанных единоборств UFC 4, выход которого состоится 14 августа 2020 года только на консолях PlayStation 4 и Xbox One.
Вести.Ru вчера в 06:35
Общество
Жители Хабаровска вечером устроили третье шествие в поддержку Фургала
В субботу шествия и митинги прошли в нескольких городах региона. МВД сообщило, что участие в стихийных акциях приняли до 12 тысяч человек.
RuNews24.ru вчера в 10:57
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
Происшествия
В Новосибирской области коронавирус выявлен у 7386 человек
Новосибирск, 13 июля 2020, 08:00 — REGNUM По состоянию на 13 июля в Новосибирской области выявлено 7386 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 112 новых случаев заражения.
REGNUM 01:00
Общество
Банк России раскрыл схему мошенничества через рекламу
В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
Политика
Экзитпол: Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше
ТАСС вчера в 17:13
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Пульмонолог назвал способы восстановить легкие после коронавируса
МедиаПоток 11 июля в 04:58
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Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
Sibnet Новости 00:55
Общество
Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе
Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 11 июля в 19:36
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Армия и оружие
Герой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25
Командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, как во время выполнения задания в августе 2008 года попал под плотный обстрел на своем Су-25.
РИА Новости вчера в 15:30
Шоу-бизнес
Анжелика Варум помолодела на карантине
RuNews24.ru вчера в 05:46
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия вчера в 14:49
Футбол
Карпин, Арутюнянц и Рыскин покинут «Ростов»
Карпин тренирует южан с декабря 2017-го. Недавно тренер продлил контракт с клубом на пять лет.
ODDS.ru 11 июля в 10:56
Шоу-бизнес
Гуф попарился в сауне с танцовщицей из Челябинска
В Instagram появилось фото, на котором музыкант отдыхает в сауне с танцовщицей из Челябинска.
Актуальные Новости вчера в 09:43
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
Мойка78 вчера в 16:16
Политика
Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму
«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
Политика
ЕС ускорит развитие Украины как аграрной сверхдержавы
Между Украиной и ЕС начинает разгораться скандал. Причина - в попытке Киева поддержать свое машиностроение, оказавшееся на грани гибели.
Вечерний курьер 11 июля в 05:11
Энергетика
Нефть дешевеет на ожиданиях по добыче
Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,69% — до 40,27 доллара за баррель.
ПРАЙМ 01:08
Экономика
Тюменская область возглавила рейтинг регионов России по динамике промпроизводства
Тюменская область лидирует в рейтинге регионов России по динамике промышленного производства - в январе-мае 2020 года он составил - 129,8 относительно января-мая 2019 года.
Тюменская линия 01:11
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца по предварительному сговору.
РБК вчера в 16:40
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Футбол
Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛ
Vprognoze.ru вчера в 16:36
Политика
Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru 10 июля в 16:22
Происшествия
В Омске мужчина убил беременную женщину металлической трубой
По версии следствия, омич, в последнее время проживавший в Москве, в ходе ссоры нанёс беременной женщине множество ударов металлической трубой по голове.
REGNUM 01:14
Хоккей
Вайсфельд: трудно сказать, что заставляет Дацюка в 42 года идти ещё на один сезон
Леонид Вайсфельд, являющийся бывшим менеджером многих клубов в КХЛ, порассуждал касательно продления договора Дацюка и его текущей команды.
CT news вчера в 20:03