Происшествия

РБКРБКЧисло пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек. Об этом сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США. Ранее ведомство заявляло о 18 пострадавших.
Читать в источнике
Комментировать118

Подробнее о событии

В США на военном корабле произошли взрыв и пожар

Комсомольская правда00:58

Пожар на военном корабле в Сан-Диего может продолжаться несколько дней

Вести.Ruвчера в 23:56

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

РБКвчера в 19:47

В США рассказали о причине пожара на корабле ВС

Газета.Ruвчера в 23:17

В ВМС США назвали предварительную причину взрыва на десантном корабле

РИА Новостивчера в 22:32

На борту горящего корабля ВМС США находятся тысячи тонн топлива

News.ruвчера в 23:44

Пожар на борту корабля ВМС США в Калифорнии может продлиться несколько дней

ТАССвчера в 18:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 01:37, Ашберн
Игры

Ubisoft бесплатно раздаёт Watch Dogs 2

Любой желающий прошедший регистрацию на сервисе Uplay может совершенно бесплатно загрузить Watch Dogs 2. Стоит отметить, что после презентации бесплатная раздача закончится.
The GEEK вчера в 15:00
12
Футбол

Евсеев может вскоре возглавить «Локомотив»

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев может вскоре возглавить столичный "Локомотив".
Газета.Ru вчера в 23:28
Спорт

Electronic Arts анонсировала симулятор смешанных единоборств UFC 4

Компания Electronic Arts анонсировала симулятор смешанных единоборств UFC 4, выход которого состоится 14 августа 2020 года только на консолях PlayStation 4 и Xbox One.
Вести.Ru вчера в 06:35
6
Общество

Жители Хабаровска вечером устроили третье шествие в поддержку Фургала

В субботу шествия и митинги прошли в нескольких городах региона. МВД сообщило, что участие в стихийных акциях приняли до 12 тысяч человек.
RuNews24.ru вчера в 10:57
9,2K
Происшествия

Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
12
Происшествия

В Новосибирской области коронавирус выявлен у 7386 человек

Новосибирск, 13 июля 2020, 08:00 — REGNUM По состоянию на 13 июля в Новосибирской области выявлено 7386 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 112 новых случаев заражения.
REGNUM 01:00
53
Общество

Банк России раскрыл схему мошенничества через рекламу

В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
99
Политика

Экзитпол: Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше

ТАСС вчера в 17:13
278
Здоровье

Пульмонолог назвал способы восстановить легкие после коронавируса

МедиаПоток 11 июля в 04:58
18
Культура

Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале

Sibnet Новости 00:55
4
Общество

Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе

Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 11 июля в 19:36
1,5K
Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
29
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,3K
Армия и оружие

Герой России рассказал, как попал под обстрел на Су-25

Командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, как во время выполнения задания в августе 2008 года попал под плотный обстрел на своем Су-25.
РИА Новости вчера в 15:30
16
Шоу-бизнес

Анжелика Варум помолодела на карантине

RuNews24.ru вчера в 05:46
2
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Известия вчера в 14:49
1,9K
Футбол

Карпин, Арутюнянц и Рыскин покинут «Ростов»

Карпин тренирует южан с декабря 2017-го. Недавно тренер продлил контракт с клубом на пять лет.
ODDS.ru 11 июля в 10:56
2
Шоу-бизнес

Гуф попарился в сауне с танцовщицей из Челябинска

В Instagram появилось фото, на котором музыкант отдыхает в сауне с танцовщицей из Челябинска.
Актуальные Новости вчера в 09:43
3
Футбол

Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»

Мойка78 вчера в 16:16
Политика

Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму

«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
434
Политика

ЕС ускорит развитие Украины как аграрной сверхдержавы

Между Украиной и ЕС начинает разгораться скандал. Причина - в попытке Киева поддержать свое машиностроение, оказавшееся на грани гибели.
Вечерний курьер 11 июля в 05:11
5
Энергетика

Нефть дешевеет на ожиданиях по добыче

Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,69% — до 40,27 доллара за баррель.
ПРАЙМ 01:08
Экономика

Тюменская область возглавила рейтинг регионов России по динамике промпроизводства

Тюменская область лидирует в рейтинге регионов России по динамике промышленного производства - в январе-мае 2020 года он составил - 129,8 относительно января-мая 2019 года.
Тюменская линия 01:11
Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
2,6K
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца по предварительному сговору.
РБК вчера в 16:40
131
Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
248
Футбол

Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛ

Vprognoze.ru вчера в 16:36
2
Политика

Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru 10 июля в 16:22
1,9K
Происшествия

В Омске мужчина убил беременную женщину металлической трубой

По версии следствия, омич, в последнее время проживавший в Москве, в ходе ссоры нанёс беременной женщине множество ударов металлической трубой по голове.
REGNUM 01:14
Хоккей

Вайсфельд: трудно сказать, что заставляет Дацюка в 42 года идти ещё на один сезон

Леонид Вайсфельд, являющийся бывшим менеджером многих клубов в КХЛ, порассуждал касательно продления договора Дацюка и его текущей команды.
CT news вчера в 20:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное