Происшествия
РБКЧисло пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек. Об этом сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США. Ранее ведомство заявляло о 18 пострадавших.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 04:37, Ашберн
Экономика
Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости вчера в 03:56
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
Авто
В Белоруссии стартовал выпуск дизельных моторов для ГАЗ и УАЗ
Как сообщает ToDay News Ufa, по данным пресс-службы Минского моторного завода, начинается производство рядного четырехцилиндрового силового агрегата MMZ-4DTI, который содержит объем 2,1 литра, а также отдачу от семидесяти четырех до ста сорока л.с.
ToDay News Ufa вчера в 07:46
Экономика
В Tele2 ответили на предупреждение ФАС о повышении тарифов
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на ФАС сообщал, что ведомство не получило в установленный срок от Tele2 информацию об исполнении предупреждения в связи с повышением тарифов на связь во время пандемии.
ТАСС 03:24
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
Футбол
Гендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикам
Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе показал неприличный жест фанату команды во время матча против «Уфы».
Известия вчера в 17:52
Происшествия
В Ивановской области ликвидировали нарколабораторию
Полицейские обнаружили нашли лабораторию по производству синтетических наркотиков, в Кинешме Ивановской области.
ТАСС 03:30
Общество
Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
Известия 11 июля в 06:20
Политика
Путин прокомментировал уровень безработицы в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось не допустить взрывного роста безработицы.
RT на русском 04:29
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Общество
Жительница Самары получила квитанцию за тепло на 30 млрд рублей
Жительница Самары получила от местного энергосбыта счет за тепло за месяц на 30 млрд рублей.
Московский Комсомолец 03:43
Кино
Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев
Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
ToDay News Ufa вчера в 08:38
Политика
Президент Анджей Дуда переизбран на второй срок
Коммерсантъ 02:45
Энергетика
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru вчера в 06:33
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ 11 июля в 10:49
Политика
Путин поручил подготовить указ о национальных целях до 2030 года
"Прошу администрацию президента вместе с профильными ведомствами с правительством в целом подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года", - сказал Путин.
Газета.Ru 04:16
Авто
Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya
Ожидается, что электрокар Ariya станет началом воплощения новой глобальной стратегии Nissan и навяжет конкуренцию уже «устоявшимся» моделям своего сегмента в лице Ford Mustang Mach-E и Tesla Model Y.
Автоновости дня 04:05
Наука
Сибирь сделала шаг к сильному искусственному интеллекту
Подражающий природе аппарат открывает широкие возможности для развития искусственного интеллекта.
Столица С 11 июля в 14:57
Футбол
Селюк призвал Гончаренко покинуть ЦСКА
Агент Дмитрий Селюк считает, что наставник ЦСКА Виктор Гончаренко должен подать в отставку.
Bookmaker-ratings.ru 01:46
Политика
Китай ввел санкции в отношении четырех американских законодателей
Китай наложил санкции на четырех американских законодателей в качестве ответного шага на введение ранее американской стороной визовых и финансовых ограничений против четырех бывших и действующих чиновников из КНР.
ТАСС 04:33
Шоу-бизнес
Звезда Болливуда и «Мисс Мира» Айшвария Рай заразилась коронавирусом
Коронавирус диагностировали у одной из самых известных в мире индийских актрис Айшварии Рай, а также у ее супруга и восьмилетней дочери.
Росбалт вчера в 10:23
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Шоу-бизнес
Louis Vuitton запускает в России доставку ювелирных украшений
Французский модный Дом Louis Vuitton был первым международным брендом, который еще в 2018 году запустил сервис e-commerce или торговлю через интернет в России.
Как потратить 01:29
Здоровье
На Среднем Урале обнаружено ещё 286 носителей коронавируса
REGNUM вчера в 04:05
Происшествия
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс вчера в 11:51
Автоспорт
Датчанин Лундгор выиграл вторую гонку этапа «Формулы-2» в Австрии
ТАСС Спорт вчера в 06:10
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости 01:21
Гаджеты
Oppo представит сверхбыструю зарядку мощностью 125 Вт
Послезавтра, 15 июля китайский производитель гаджетов Oppo проведет презентацию, в рамках которой впервые покажет технологию ультрабыстрой зарядки Super Flash Charge мощностью 125 Вт. Об этом сообщила сама компания.
NewInform 02:59