Сан-Диего, США, 13 июля 2020, 02:00 — REGNUM Число пострадавших при пожаре на корабле Bonhomme Richard американских военно-морских сил в городе Сан-Диего (штат Калифорния) выросло до 21, сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Число пострадавших при пожаре на корабле в США выросло до 21

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