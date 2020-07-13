Происшествия
REGNUMЧисло пострадавших при пожаре на корабле в США выросло до 21
Сан-Диего, США, 13 июля 2020, 02:00 — REGNUM Число пострадавших при пожаре на корабле Bonhomme Richard американских военно-морских сил в городе Сан-Диего (штат Калифорния) выросло до 21, сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
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Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании и ливнях
Начиная со вторника, небо затянут низкие черные тучи, из которых дождь будет идти большую часть времени. Ожидаются очень интенсивные ливни.
Российская газета 19:07
Общество
793 человека в Сахалинской области лечатся от коронавируса
Список заболевших коронавирусом в Сахалинской области к вечеру 12 июля увеличился еще на 66 человек.
РИА Сахалин-Курилы 19:17
Общество
Врач назвал вызывающие анафилактический шок продукты
Арахис, креветки и бытовая химия могут вызывать анафилактический шок.
РБК 20:13
Происшествия
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфакс 11:51
Футбол
Тренер «Краснодара»: негативные результаты в РПЛ давили на нас
Неудачные результаты в последних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) давили на футболистов "Краснодара", заявил главный тренер Мурад Мусаев.
РИА Новости 16:52
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 14:49
Культура
Стас Михайлов вышел под дождь и обнялся с Лукашенко
Во время своего последнего концерта Стас Михайлов вышел под дождь, чтобы пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Экономика сегодня 12:26
Армия и оружие
«НГ»: в Ливии на вооружении ЧВК «Вагнер» стоят «Щуки»
Недвижимость.RU 06:07
Космос
Российский космонавт Иванишин посетил корабль Crew Dragon
На борту корабля российский космонавт пробыл около часа.
Evo-rus.com 10 июля в 13:18
Происшествия
Больше 140 малышей эвакуировали из детсада в Южно-Сахалинске
К моменту прибытия пожарных наблюдалось задымление в электрощитовой. Персонал дошкольного учреждения эвакуировал 141 ребенка.
АСТВ 20:27
Единоборства
Россиянин Пётр Ян победил Жозе Альдо и завоевал титул чемпиона UFC
Пётр Ян стал вторым россиянином после Хабиба Нурмагомедова, которому удалось стать чемпионом UFC.
ГЛАС.RU вчера в 23:58
Политика
Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян с 15 июля
Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян. Приехать сюда можно будет с 15 июля.
Российская газета 20:44
Футбол
Бышовец поддержал Карпина, раскритиковавшего РПЛ
Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец прокомментировал высказывание главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в котором тот раскритиковал Российскую премьер-лигу (РПЛ).
RT на русском 16:45
Общество
Депутаты от ЛДПР предлагают индексировать пенсии работающим инвалидам
Депутаты от фракции ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов в понедельник вносят в Госдуму законопроект, позволяющий индексировать страховые пенсии работающих инвалидов и фиксированные выплаты к ним.
ТАСС 17:11
Шоу-бизнес
Анита Цой рассказала о страшных проявлениях коронавируса
MedikForum.ru 19:17
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по одному из самых громких уголовных дел последних лет — убийстве 2 года назад в Москве тремя сестрами Хачатурян своего отца Михаила.
Коммерсантъ 17:06
Здоровье
В Якутии медикам дают премии при выявлении рака у пациентов
Власти Якутии премируют медработников из первичного звена при выявлении онкологических заболеваний у жителей на профилактических осмотрах и диспансеризации, сообщает министерство здравоохранения республики.
SakhaNews 20:31
Политика
Явка во втором туре президентских выборов в Польше превысила 24%
Явка во втором туре выборов президента Польши за первые пять часов голосования составила 24,73%.
Известия 09:53
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости вчера в 18:40
Шоу-бизнес
Рудковская и Дакота поссорились из-за сумок Louis Vuitton
Певица Рита Дакота рассказала подписчикам о своём споре с Яной Рудковской по поводу брендовых сумок Louis Vuitton и о том, как продюсер и представители бренда унизили её.
News.ru вчера в 18:49
Политика
Президент Сербии опроверг сообщения о причастности России к протестам
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что у него нет никаких доказательств «российского следа» в антиправительственных демонстрациях, прошедших в Белграде.
РБК 20:21
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Экономика
На каких улицах в центре Новосибирска самое дорогое жилье
Улица Щетинкина и Чаплыгина лидируют в рейтинге самых дорогих по стоимости квадратного метра и цене аренды квартир в Новосибирске.
РБК Новосибирск 17:09
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 03:34
Автоспорт
В Renault подали протест против Racing Point
В воскресенье вечером после финиша Гран При Штирии команда Renault подала официальный протест против машин Racing Point.
F1news.ru 13:43
Общество
В США покончил с собой внук Элвиса Пресли
В американском городе Калабасас (штат Калифорния) в собственной квартире найден мертвым 27-летний Бенджамин Кио — внук короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.
РБК 20:45
Происшествия
В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой
В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
Здоровье
США предрекли третью волну коронавируса
Крилич утверждает, что положительные новости о создании вакцины от коронавируса ждать не стоит, поскольку это довольно долгий и трудоемкий процесс.
MedikForum.ru 19:04
Общество
ПФР рассказал о надбавках к пенсиям за «советский» стаж работы
Как сообщает ToDay News Ufa, в Пенсионном фонде России рассказали, как пенсионера могут получить надбавки за трудовой стаж, полученный еще при СССР.
ToDay News Ufa 10 июля в 15:14