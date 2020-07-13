Происшествия
REGNUMЧисло пострадавших при пожаре на корабле в США выросло до 21
Сан-Диего, США, 13 июля 2020, 02:00 — REGNUM Число пострадавших при пожаре на корабле Bonhomme Richard американских военно-морских сил в городе Сан-Диего (штат Калифорния) выросло до 21, сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
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Общество
Ивану Сафронову предъявят обвинение в государственной измене
Следователь ФСБ вызвал на понедельник защитников советника главы Роскосмоса и бывшего корреспондента газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова для предъявления обвинения по делу о государственной измене.
ТАСС 17:01
Происшествия
В Иркутске ликвидировали пожар на крыше многоэтажного дома
Известия вчера в 23:45
Происшествия
В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой
В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
Происшествия
В США застрелили рэпера Lil Marlo
Американский рэп-исполнитель Рудольф Джонсон, известный под псевдонимом Lil Marlo, был застрелен в Атланте Об этом сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.
RT на русском 19:14
Общество
Итальянцы рассказали, туристов из каких стран не хотят принимать летом
Две трети жителей Италии не хотят, чтобы американские туристы возвращались к ним в страну этим летом, сообщает TheLocal.it со ссылкой на опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov.
РИА Новости 04:05
Игры
Sony стала миноритарным акционером Epic Games
В обмен на инвестицию Sony получила миноритарный пакет акций в Epic Games, о размере доли не сообщается.
Коммерсантъ 10 июля в 05:16
Общество
МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
RuNews24.ru вчера в 20:33
Армия и оружие
Американцы назвали шедевром новый российский пулемет РПК-16
Эксперты концерна «Калашников» добавили к пулемету новый 410-миллиметровый ствол, позволяющий эффективно вести стрельбу в ограниченных условиях города, уточнили авторы материала.
Слово и Дело 03:17
Футбол
Футболист «Барселоны» Гризманн получил травму мышцы бедра
ТАСС Спорт 07:34
Здоровье
Со временем некоторые переболевшие коронавирусом теряют антитела
Немецкие ученые выяснили, что переболевшие коронавирусом с течением времени теряют антитела и могут повторно заболеть.
ToDay News Ufa 18:07
Здоровье
Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах
Lenta.ru 05:42
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по одному из самых громких уголовных дел последних лет — убийстве 2 года назад в Москве тремя сестрами Хачатурян своего отца Михаила.
Коммерсантъ 17:06
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня вчера в 10:49
Гаджеты
Apple планирует выпустить смартфон дешевле iPhone SE
Сетевой инсайдер MauriQHD утверждает, что корпорация Apple работает над новым смартфоном, который будет стоить дешевле нового iPhone SE.
Профиль 07:48
Футбол
«Милан» и «Наполи» сыграли вничью в матче чемпионата Италии
Футболисты "Милана" сыграли вничью с "Наполи" со счетом 2:2 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Италии.
ТАСС Спорт 17:44
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 03:34
Футбол
«ПСЖ» провел первый матч с марта, разгромив «Гавр» со счетом 9:0
«ПСЖ» в товарищеском матче разгромил «Гавр» (9:0). По два гола забили форварды Мауро Икарди, Неймар, а также хавбек Пабло Сарабия, по одному забитому голу у Килиана Мбаппе, Идрисса Гуйе и Арно Муинга.
Metaratings 16:26
Происшествия
СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре
RT на русском 10:29
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 14:49
Армия и оружие
Укрепление отношений Индии с Россией в оборонной сфере «злит» Китай
ПолитРоссия 05:30
Наука
В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук
Звенящий звук, создаваемый резонансным взаимодействием атмосферных волн нашей планеты, не получится услышать без специальной техники, так что нет смысла пытаться найти "небесный колокол" в домашних условиях.
Замана 10:55
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева подарила мужу часы за 7 млн рублей
Элджей гордо продемонстрировал презент, который преподнесла ему супруга, — часы, полностью инкрустированные бриллиантами.
Woman.ru 11:37
Общество
Аномальное похолодание ожидается в центре европейской части России
Во вторник уже [ожидается] падение температуры, настоящие северные ветры и температура около 20 днем, а далее температура [будет] еще ниже - в диапазоне 14-19 градусов.
ТАСС 17:52
Политика
Школьникам из Киева пришлось извиняться за слова о российском Крыме
Учащиеся школы №90, расположенной в Киеве, разместили в социальных сетях видео, в котором говорят, что Крым является российской территорией.
Экономика сегодня 04:30
Игры
Ubisoft бесплатно раздаёт Watch Dogs 2
Любой желающий прошедший регистрацию на сервисе Uplay может совершенно бесплатно загрузить Watch Dogs 2. Стоит отметить, что после презентации бесплатная раздача закончится.
The GEEK 15:00
Здоровье
40 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за последние сутки составил 1,9 %. Всего в регионе выявлено 2097 случаев COVID-2019.
Телепорт 03:16
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи кораблей России к границе
Военное дело 10 июля в 04:51
Шоу-бизнес
Звезда Болливуда Айшвария Рай заразилась коронавирусом
Вечерняя Москва 11:26
Экономика
В Минэкономразвития объяснили снижение числа новых фирм
Снижение числа регистрируемых юрлиц в два раза в мае 2020-го по сравнению с 2019-м обусловлено ограничительными мерами в связи коронавирусом.
Известия 17:50