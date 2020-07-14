Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59. Об этом сообщило командование надводных сил Тихоокеанского флота США.

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

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