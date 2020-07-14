Происшествия
RT на русскомЧисло пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59. Об этом сообщило командование надводных сил Тихоокеанского флота США.
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Число пострадавших при пожаре на борту корабля ВМС США возросло до 59
Комсомольская правдавчера в 21:07
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Видеофакт: Загорелся американский авианосец на базе ВМС США. Произошел взрыв, есть пострадавшие
КП - Беларусьвчера в 03:48
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ToDay News Ufa вчера в 07:22
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На Запорожском автозаводе опровергли начало производства машин Lada
На прошлой неделе в сообществе «AvtoVAZ News» в социальной сети «Вконтакте» сообщили о том, что на Запорожском автозаводе (ЗАЗ) будет возобновлено производство автомобилей марки Lada.
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Дефицит бюджета области достигнет 4,5 млрд рублей, потребуются кредиты
Увеличение доходной части бюджета связано с поступлением денег из федеральной казны в виде дотации на реализацию мероприятий по профилактике коронавируса при подготовке к проведению голосования по поправкам в Конституцию РФ (181,3 млн рублей) и целевых средств (2 млрд 201,5 млн рублей).
Взгляд-инфо вчера в 11:10
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BFM.ru вчера в 11:49
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В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском вчера в 13:47
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Общество
Россияне назвали три главных признака «работы мечты»
Высокая зарплата, стабильность и хороший коллектив являются признаками идеальной работы для россиян.
РБК вчера в 22:30
Здоровье
Изучением вспышки пневмонии в Казахстане займутся эксперты ВОЗ
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Казахстане Кэролайн Кларинваль сделала заявление по вопросу вспышки пневмонии неизвестного происхождения в стране.
Профиль 02:06
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Российский борец Билял Махов получит золотую медаль летних Олимпийских игр 2012 года, пишет ТАСС со ссылкой на Международный олимпийский комитет.
BFM.ru 03:26
Общество
Минтруд разъяснил порядок организации сверхурочной работы на удалёнке
«Взаимодействие в период времени отдыха работника с работодателем допускается с предварительного письменного согласия работника, отражённого в трудовом договоре, и оплачивается в порядке, установленном для оплаты сверхурочной работы, в соответствии со статьёй 152 Трудового кодекса», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском вчера в 19:56