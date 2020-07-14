Происшествия
RT на русскомЧисло пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59. Об этом сообщило командование надводных сил Тихоокеанского флота США.
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Число пострадавших при пожаре на борту корабля ВМС США возросло до 59
Комсомольская правдавчера в 21:07
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Видеофакт: Загорелся американский авианосец на базе ВМС США. Произошел взрыв, есть пострадавшие
КП - Беларусьвчера в 03:48
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