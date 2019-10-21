Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаЧисло пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 27

По последним данным Министерства здравоохранения Красноярского края, после прорыва дамбы в Курагинском районе за медицинской помощью обратились 27 человек. Всем была оказана первая помощь. Девять из обратившихся отказались от госпитализации.
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В Красноярском крае расширили район поисков после прорыва дамб

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«Сибзолото» сообщило о 44 пострадавших при прорыве дамб

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Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
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Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в экономике России все в порядке: увеличиваются объем промышленного производства и товарооборот.
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Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
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Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
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Турция сообщила об уходе курдов из зоны безопасности в Сирии

Сирийские курды начали покидать зону безопасности на севере Сирии, созданную Турцией и США, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.
Коммерсантъ 04:19
Политика

Между Дамаском и курдами необходим диалог, уверен Лавров

Необходим диалог между Дамаском и курдами по ситуации в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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В России стартовал показ «Малефисенты 2»

В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv 18 октября в 08:00
Единоборства

Боксер Гвоздик оказался в больнице после поражения от Бетербиева

Российская газета вчера в 05:25
Армия и оружие

Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России

В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».
Lenta.ru вчера в 18:58
Происшествия

Появилось видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

Управление Министерства чрезвычайных ситуаций по Красноярскому краю опубликовало видео с места прорыва дамбы, передает RT.
Газета.Ru вчера в 02:45
Происшествия

Завершено расследование гибели 36 человек на шахте «Северная»

Следственный комитет России заявил о завершении расследования обстоятельств гибели 36 человек на шахте "Северная" под Воркутой.
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Происшествия

Жительница Крыма выжила после падения с 40-метровой скалы

Жительница Симферополя осталась жива, сорвавшись во время прогулки с 40-метровой скалы.
ТАСС 04:06
Кино

«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат

Картина "Малефисента: Владычица тьмы" заняла лидирующие позиции в российском прокате. Лента заработала 713,5 млн руб. за минувший уик-энд.
Накануне.Ru вчера в 20:08
Политика

Семья Гладковского внесла залог в размере 10 млн гривен

За бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.
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Происшествия

В Саратове предъявили обвинение подозреваемому в убийстве школьницы

Российская газета 03:31
Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Газета.Ru вчера в 04:29
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Полиция начала проверку после массовой драки на турнире по ММА в Сочи

Последние новости ММА Полиция Краснодарского края сообщила, что проводит проверку, основываясь на опубликованных в интернете видеороликах.
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Происшествия

Российских авиадиспетчеров поздравили картинкой со сгоревшим SSJ-100

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Австралийские газеты вышли с отцензурированными передовицами

В Австралии крупнейшие газеты вышли в понедельник с "отцензурированными" передовицами в знак протеста против давления со стороны государства.
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Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

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Среднее значение долговой нагрузки на 1 октября 2019 года составило 24,6%. В топ регионов, показатели которых оказались ниже среднего, кроме Смоленской области (22,24%) попали практически все соседи – Брянская, Псковская и Московская области (процент отличается буквально на сотые).
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В Британии могут заморозить активы российского миллиардера

Британский суд может заморозить часть активов российского миллиардера Фархада Ахмедова, сообщает Daily Mail.
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Эксгумация и перезахоронение останков Франко пройдет 24 октября

"В четверг, 24 октября, в 10.30 утра правительство Испании начнет эксгумацию останков диктатора Франциско Франко из базилики Долины Павших в соответствии с законом об исторической памяти от 2007 года", - говорится в заявлении правительства.
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НАТО выступило против моратория на размещение ракет средней дальности

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Банки попросили ЦБ отменить «антиотмывочные» нормы

Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег.
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Путин с Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

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