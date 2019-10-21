Происшествия
Российская газетаЧисло пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 27
По последним данным Министерства здравоохранения Красноярского края, после прорыва дамбы в Курагинском районе за медицинской помощью обратились 27 человек. Всем была оказана первая помощь. Девять из обратившихся отказались от госпитализации.
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Прорыв дамбы под Красноярском: 14 человек в больнице, трое – в тяжелом состоянии
МИР 2419 октября в 03:53
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