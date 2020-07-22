Число пострадавших во время стрельбы в Чикаго возросло до 14. По данным полиции, один человек задержан. Большинство пострадавших в тяжелом или критическом состоянии, сообщает Chicago Tribune со ссылкой на экстренные службы.

Число пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14

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