Происшествия
ИзвестияЧисло пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14
Число пострадавших во время стрельбы в Чикаго возросло до 14. По данным полиции, один человек задержан. Большинство пострадавших в тяжелом или критическом состоянии, сообщает Chicago Tribune со ссылкой на экстренные службы.
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Футбол
«Челси» согласовал контракт с игроком «Байера» Хаверцом
Лондонский "Челси" согласовал контракт с полузащитником леверкузенского "Байера" Каем Хаверцом, сообщает The Athletic.
Газета.Ru 20 июля в 21:56
Политика
Фургал после отставки обратился к жителям Хабаровского края
ToDay News Ufa вчера в 22:46
Происшествия
185 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
За прошедшие сутки выявлено 185 случаев инфицирования, 208 пациентов — выздоровели, 5 носителей коронавируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com вчера в 02:27
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
Политика
Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что страну, вероятно, ожидает ухудшение ситуации с коронавирусом перед тем, как Соединенные Штаты смогут справиться с вирусом.
РБК вчера в 20:25
Автоспорт
Президент ФИА заявил, что важны не только жизни черных
Идея "Жизни черных важны" стартовала с момента гибели Джоша Флойда. Американец погиб от удушья, вызванного коленом полицейского.
CT news вчера в 16:54
Происшествия
Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск
Известия вчера в 20:54
Общество
На Алтае продлили режим безопасного поведения для пожилых
Барнаул, 22 июля 2020, 08:00 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, продлили режим безопасного поведения для пожилых.
REGNUM 01:00
Общество
В России предложили создать госфонд квартир одиноких пенсионеров
Союз потребителей России предложил создать специальный государственный фонд, который будет получать недвижимость одиноких пенсионеров взамен на их пожизненное содержание.
Газета.Ru вчера в 23:40
Футбол
Федотов считает, что Кашшаи «пернул мозгом в лужу»
Российский арбитр Игорь Федотов жестко раскритиковал главу судейского департамента РФС Виктора Кашшаи, который рассказал о спорных моментах матча Кубка РФ между "Зенитом" и "Спартаком", отмечает "Чемпионат".
ProstoProSport вчера в 23:27
Политика
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости вчера в 04:30
Хоккей
Рейтинг силы клубов КХЛ. СКА, ЦСКА и «Динамо» почти равны, «Спартак» — немного слабее
Сравниваем команды Западной конференции. За полтора месяца до старта регулярного чемпионата КХЛ «СЭ» публикует рейтинг клубов лиги.
Спорт-Экспресс 20 июля в 17:00
Общество
Бесплатная онлайн-игра Star Wars: The Old Republic вышла в Steam
Игра Star Wars: The Old Republic была разработана компанией BioWare и выпущена в 2011 году.
Известия вчера в 20:25
Армия и оружие
Новейший российский штурмовой вертолет начал летные испытания
Ранее управляющий директор "Улан-Удэнского авиационного завода" (У-УАЗ, входит в "Вертолеты России") Леонид Белых сообщил в интервью РИА Новости, что поставки Минобороны России новых вертолетов специального назначения Ми-8АМТШ-ВН планируется начать в 2020 году.
РИА Новости 01:04
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Происшествия
В Саратове застрелили мужчину, ведется следствие
Саратов, 21 июля 2020, 08:28 — REGNUM В Саратове 20 июля текущего года обнаружен труп 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением.
REGNUM вчера в 01:28
Наука
Ульяновская разработка включена в ТОП-100 российских изобретений года
В список 100 лучших изобретений 2019-2020 года в России вошла разработка компании ульяновского наноцентра ULNANOTECH ООО «НуклеоГен» — панель для ускоренного обнаружения патогенных микробов при урогенитальных инфекциях.
Ульяновск.Экспресс 00:26
Происшествия
Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах
Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия вчера в 03:16
Футбол
В заключительном туре РПЛ «Краснодар» сыграет с «Ахматом»
Игра пройдет на домашнем стадионе «черно-зеленых» В 30 туре РПЛ футбольный клуб «Краснодар» встретится с клубом «Ахмат» из Грозного.
Кубань-Информ вчера в 13:08
Политика
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, "потому что работать надо, куча задач", несмотря на требования со стороны некоторых митингующих покинуть регион, и пообещал, что обязательно выйдет к людям.
РИА Новости 00:40
Экономика
ВТБ сообщил о возврате трат туристов в России на прошлогодний уровень
За первую половину июля расходы российских туристов внутри России, несмотря на сохраняющуюся угрозу коронавирусной инфекции COVID-19, вернулись на прошлогодний уровень, а в некоторых категориях даже превысили его.
РБК 01:00
Армия и оружие
В России завершилась внезапная проверка боеготовности войск
Завершились мероприятия внезапной проверки боевой готовности в ВС РФ, проводимые с 17 по 21 июля по решению президента РФ Владимира Путина, сообщает Минобороны России.
РИА Новости вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко ждут ребенка
"Скоро", — ответила Рудковская поклонникам на вопрос, когда они ждут малыша.
CT news 20 июля в 14:07
Автоспорт
«Альфа Таури» специально игнорировала радиообмен с Квятом
Газета.Ru вчера в 05:19
Кино
HBO приступила к работе над приквелом сериала «Игра престолов»
Телевизионная сеть HBO начала работу над лентой "Дом драконов", которая является приквелом сериала "Игра престолов", сообщают "Дни.ру".
Москва 24 вчера в 10:08
Культура
Толмацкий обвинил в смерти Талькова его охрану
РЕН ТВ 20 июля в 20:11
Армия и оружие
ВМФ испытает новые боевые контейнеры до конца лета
Телеканал 360° вчера в 19:00
Культура
«Союзмультфильм» работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
РИА Новости вчера в 20:19
Политика
Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах
Госдума в ходе заседания во вторник, 21 июля, приняла закон с поправками о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
RT на русском вчера в 06:19