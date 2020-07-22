Происшествия
ИзвестияЧисло пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14
Число пострадавших во время стрельбы в Чикаго возросло до 14. По данным полиции, один человек задержан. Большинство пострадавших в тяжелом или критическом состоянии, сообщает Chicago Tribune со ссылкой на экстренные службы.
Читать в источнике
Оценить47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 02:46, Ашберн
Культура
«Союзмультфильм» работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
РИА Новости вчера в 20:19
Политика
Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада»
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения.
РИА Новости вчера в 22:23
Финансы
Аналитики ожидают снижение ключевой ставки ЦБ
Центральный банк (ЦБ) 24 июля снова снизит ключевую ставку, сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков российских и иностранных банков.
Коммерсантъ 01:32
Политика
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на требования митингующих, и пообещал выйти к людям.
РИА Новости 00:40
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Фиджи
Сува, 22 июля 2020, 00:31 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 у берегов Фиджи, сообщает Геологическая служба США.
REGNUM вчера в 17:31
Энергетика
Европа нашла замену российскому газу
Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 20 июля в 12:17
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
Международное авиасообщение предлагается возобновить сначала только из шести российских городов.
Деловое.ТВ вчера в 01:41
Общество
Ультрафиолет признали способом уничтожения коронавируса
Газета.Ru 00:16
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Политика
В Белоруссии захотели разрыва союзного договора с Россией
Кандидат на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая выступила за расторжение союзного договора с Россией.
Рамблер вчера в 13:46
Здоровье
Врио главы Пермского края поручил приостановить объединение больниц
Поручение о приостановке процесса объединения больниц дал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на рабочей встрече с министром здравоохранения региона Оксаной Мелеховой, 21 июля сообщает пресс-служба администрации губернатора.
ИА Красная Весна вчера в 10:51
Шоу-бизнес
Падение Селены Гомес: как юная звездочка Disney лишилась любви и здоровья
22 июля звезде исполняется 28 лет, и самое время вспомнить, какой сложный и долгий путь прошла Селена Гомес.
StarHit.ru 02:30
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости вчера в 04:30
Общество
Метеорологи пообещали россиянам теплую осень
В регионах Центральной России ожидается теплая осень.
ТАСС вчера в 22:44
Хоккей
Панарина номинировали на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ
Российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина включили в тройку претендентов на награду «Харт Трофи», вручаемую самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РБК спорт вчера в 13:51
Киберспорт
Risk of Rain 2 покидает ранний доступ Steam 11 августа
Игромания.ру вчера в 12:54
Политика
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
REGNUM вчера в 07:55
Армия и оружие
В Сирии умер американский военнослужащий
Военнослужащий США умер 21 июля в Сирии, говорится на сайте группы операции "Непоколебимая решимость".
РИА Новости вчера в 21:40
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»
LiveSport.ru 20 июля в 17:44
Культура
Актер из «Интернов» остался в Лондоне для работы официантом
Как сообщает StarHit, сначала Шаракоис работал на стройке, теперь же устроился официантом в ресторан русской кухни ZIMA.
АБН вчера в 17:18
Происшествия
В Нижних Сергах восстановили нарушенное после паводка электроснабжение
Нарушенное после подтопления электроснабжение в Нижних Сергах в Свердловской области полностью восстановлено, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону.
ТАСС 01:05
Энергетика
Нефть подешевела на данных о росте запасов в США
Мировые цены на нефть в среду утром снижаются из-за публикации данных Американского института нефти (API) о неожиданном скачке запасов сырья в США на прошлой неделе.
Взгляд.ру 01:29
Общество
Ученые раскрыли тайну смерти «кричащей мумии» из Египта
РИА Новости вчера в 23:19
Шоу-бизнес
Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ
С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью.
Shraibikus News 01:16
Футбол
Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко дисквалифицирован на три матча Олимп - Кубка России и оштрафован на 50 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 16:51
Общество
«Ведомости»: ОАК может разработать увеличенную версию SSJ-100
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.
ТАСС вчера в 20:36
Авто
Липчанам предложат скидку при переводе автомобилей на газ
Липецкая область вошла в число 27 регионов РФ, в которых автовладельцы при переводе машин на газомоторное топливо получат 90-процентную скидку.
Обозреватель Врн вчера в 12:48
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
Политика
По экспорту пшеницы Россия стабильно занимает первое место в мире
В издании полагают, что Российская Федерация к 2028 году может взять под собственный контроль 1/5 экспорта зерна на планете.
Evo-rus.com 01:25