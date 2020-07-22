Происшествия

ИзвестияИзвестияЧисло пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14

Число пострадавших во время стрельбы в Чикаго возросло до 14. По данным полиции, один человек задержан. Большинство пострадавших в тяжелом или критическом состоянии, сообщает Chicago Tribune со ссылкой на экстренные службы.
Читать в источнике
Комментировать55

Подробнее о событии

Число пострадавших при стрельбе в Чикаго возросло до 14

Комсомольская правдавчера в 23:51

В Чикаго в результате стрельбы пострадали 14 человек

Коммерсантъвчера в 22:19

В результате стрельбы в Чикаго пострадали четырнадцать человек

РИА Новостивчера в 21:48

В Чикаго в результате стрельбы пострадали 14 человек

РБКвчера в 21:58

Четырнадцать человек пострадали при перестрелке во время похорон в Чикаго

Газета.Ruвчера в 22:13

До 14 увеличилось число пострадавших при стрельбе в Чикаго

Интерфаксвчера в 22:44

Неизвестные открыли огонь рядом с похоронным бюро в Чикаго

ТАССвчера в 22:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 02:46, Ашберн
Культура

«Союзмультфильм» работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку

РИА Новости вчера в 20:19
3
Политика

Соловьев заявил, что Зеленский «открыл врата ада»

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего заложников в Луцке, о записи видеообращения.
РИА Новости вчера в 22:23
95
Финансы

Аналитики ожидают снижение ключевой ставки ЦБ

Центральный банк (ЦБ) 24 июля снова снизит ключевую ставку, сообщает РБК со ссылкой на прогноз аналитиков российских и иностранных банков.
Коммерсантъ 01:32
117
Политика

Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на требования митингующих, и пообещал выйти к людям.
РИА Новости 00:40
1,2K
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Фиджи

Сува, 22 июля 2020, 00:31 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 у берегов Фиджи, сообщает Геологическая служба США.
REGNUM вчера в 17:31
1
Энергетика

Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru 20 июля в 12:17
428
Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

Международное авиасообщение предлагается возобновить сначала только из шести российских городов.
Деловое.ТВ вчера в 01:41
476
Общество

Ультрафиолет признали способом уничтожения коронавируса

Газета.Ru 00:16
7
Политика

Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
2,1K
Политика

В Белоруссии захотели разрыва союзного договора с Россией

Кандидат на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая выступила за расторжение союзного договора с Россией.
Рамблер вчера в 13:46
61
Здоровье

Врио главы Пермского края поручил приостановить объединение больниц

Поручение о приостановке процесса объединения больниц дал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на рабочей встрече с министром здравоохранения региона Оксаной Мелеховой, 21 июля сообщает пресс-служба администрации губернатора.
ИА Красная Весна вчера в 10:51
35
Шоу-бизнес

Падение Селены Гомес: как юная звездочка Disney лишилась любви и здоровья

22 июля звезде исполняется 28 лет, и самое время вспомнить, какой сложный и долгий путь прошла Селена Гомес.
StarHit.ru 02:30
Происшествия

Суд вынес приговор сбившему в Новосибирске журналиста ВГТРК водителю

РБК 02:18
2
Общество

Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах

Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
РИА Новости вчера в 04:30
634
Общество

Метеорологи пообещали россиянам теплую осень

В регионах Центральной России ожидается теплая осень.
ТАСС вчера в 22:44
3
Хоккей

Панарина номинировали на приз самому ценному игроку сезона в НХЛ

Российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина включили в тройку претендентов на награду «Харт Трофи», вручаемую самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РБК спорт вчера в 13:51
Киберспорт

Risk of Rain 2 покидает ранний доступ Steam 11 августа

Игромания.ру вчера в 12:54
Политика

В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием

Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
REGNUM вчера в 07:55
829
Армия и оружие

В Сирии умер американский военнослужащий

Военнослужащий США умер 21 июля в Сирии, говорится на сайте группы операции "Непоколебимая решимость".
РИА Новости вчера в 21:40
2
Футбол

Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»

LiveSport.ru 20 июля в 17:44
Культура

Актер из «Интернов» остался в Лондоне для работы официантом

Как сообщает StarHit, сначала Шаракоис работал на стройке, теперь же устроился официантом в ресторан русской кухни ZIMA.
АБН вчера в 17:18
183
Происшествия

В Нижних Сергах восстановили нарушенное после паводка электроснабжение

Нарушенное после подтопления электроснабжение в Нижних Сергах в Свердловской области полностью восстановлено, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону.
ТАСС 01:05
Энергетика

Нефть подешевела на данных о росте запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются из-за публикации данных Американского института нефти (API) о неожиданном скачке запасов сырья в США на прошлой неделе.
Взгляд.ру 01:29
1
Общество

Ученые раскрыли тайну смерти «кричащей мумии» из Египта

РИА Новости вчера в 23:19
4
Шоу-бизнес

Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ

С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью.
Shraibikus News 01:16
55
Футбол

Футболиста «Спартака» Ещенко дисквалифицировали на три матча

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко дисквалифицирован на три матча Олимп - Кубка России и оштрафован на 50 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 16:51
156
Общество

«Ведомости»: ОАК может разработать увеличенную версию SSJ-100

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.
ТАСС вчера в 20:36
14
Авто

Липчанам предложат скидку при переводе автомобилей на газ

Липецкая область вошла в число 27 регионов РФ, в которых автовладельцы при переводе машин на газомоторное топливо получат 90-процентную скидку.
Обозреватель Врн вчера в 12:48
11
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости вчера в 01:26
1,4K
Политика

По экспорту пшеницы Россия стабильно занимает первое место в мире

В издании полагают, что Российская Федерация к 2028 году может взять под собственный контроль 1/5 экспорта зерна на планете.
Evo-rus.com 01:25
961
Волна беспорядков в СШАБольше новостей по теме
Главное