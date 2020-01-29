Армия и оружие
Национальная служба новостейЧисло пострадавших при ударе Ирана американцев достигло 50
По последним данным, не менее 50 американских военнослужащих получили черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана по военным базам в Ираке. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона генерал-полковник Томас Кэмпбелл, передает ТАСС.
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