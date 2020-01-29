Армия и оружие

Национальная служба новостейНациональная служба новостейЧисло пострадавших при ударе Ирана американцев достигло 50

По последним данным, не менее 50 американских военнослужащих получили черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана по военным базам в Ираке. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона генерал-полковник Томас Кэмпбелл, передает ТАСС.
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Число пострадавших из-за ударов в Ираке американцев выросло до 64 человек

РБК01:17

Число пострадавших при атаке Ирана на базы США превысило 60

Lenta.ru03:15

CNN: число пострадавших при атаке Ирана на базы США возросло до 64

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Число раненных при ударе Ирана по базам США возросло до 64 человек

РИА Новостивчера в 22:17

СМИ: 64 военных США пострадали при ударах Ирана по базам в Ираке

Российская газетавчера в 18:12

Число контуженных при иранском обстреле военных США возросло до 64

Известиявчера в 23:59

CNN: более 60 военных США пострадали при ударах Ирана по базам в Ираке

ТАССвчера в 17:41
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По словам вице-премьера, два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба зараженных — граждане Китая.
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В Петербурге произошло обрушение крыши спортивно-концертного комплекса, известного как "СКК", сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Российская газета 07:34
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В России могут увеличить штрафы за превышение скорости

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ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК вчера в 21:42
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Черчесов высказался о трансферах Смолова, Соболева и Комличенко

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Чиновники из правительства Ленинградской области сформировали межведомственный штаб, призванный не допустить распространения смертельно опасного коронавируса, сообщает сайт администрации региона.
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Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости 02:58
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«Тоттенхэм» уверен, что сможет сегодня подписать Бэйла

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В Союзе садоводов рассказали, появится ли в России закон, предусматривающий патентную систему налогообложения для граждан, занимающихся растениеводством и животноводством, и как он будет работать.
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Политика

Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Минюста России Александра Коновалова полномочным представителем президента в Конституционном суде, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 07:01
Здоровье

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Следующая комплектация «Комфорт», которая получает безальтернативную бесступенчатую коробку передач и новую мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, оценена как минимум в 1 474 000 рублей.
Автомобили.ру 06:53
Политика

Путин обсудил коронавирус с членами Совбеза России

Российский президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности России поговорил про коронавирусную опасность.
Газета.Ru 06:34
Энергетика

Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
REGNUM 06:56
Кино

Марго Робби в эффектном наряде представила в Лондоне «Хищных птиц»

На премьере актриса появилась в эффектном черном наряде от Dries Van Noten, состоящем из длинной пышной юбки и топа-бюстье с перьями.
Газета Metro вчера в 05:26
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Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

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Прокуратура потребовала наказать премьера Чувашии, назвавшего депутата упырём

Как сообщает РБК, прокуратура республики вынесла постановление об административном правонарушении в отношении Моторина из-за оскорблений в ходе публичного мероприятия.
Говорит Москва вчера в 15:55
Политика

Великобритания покидает Евросоюз спустя 46 лет

Великобритания покидает Евросоюз спустя 46 лет дружбы. В начале недели депутаты Европарламента выдали необходимое одобрение о выходе из ЕС.
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Армия и оружие

Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта

Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
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«Салават Юлаев» благодаря хет-трику Кугрышева переиграл «Адмирал»

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Путин уволил оскандалившегося Игнатьева с поста главы Чувашии

В президентском указе говорится, что Михаила Игнатьева уволили с поста главы Чувашии по решению Владимира Путина.
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Российский биатлонист Ковалев выиграл спринт на юношеском ЧМ

Россиянин Алексей Ковалев завоевал золото в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате мира по биатлону среди юношей, который проходит в швейцарском Ленцерхайде.
РИА Новости 06:50
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Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову

Обращение было подано в связи с определением Конституционного суда, который потребовал пересмотреть приговор, вынесенный Котову Тверским судом в сентябре прошлого года.
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«Борнмут» отказался отпустить Кинга в «Манчестер Юнайтед»

«Борнмут» отказался отпустить нападающего Джошуа Кинга в «Манчестер Юнайтед».
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Эрдоган заявил о возможности начала новой военной операции в Сирии

Тайип Эрдоган заявил о возможности начала новой военной операции в Сирии.
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Дуров предупредил об опасности WhatsApp

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
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Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу

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Рубль продолжает падать к доллару и евро

В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 02:17
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