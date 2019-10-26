Происшествия

ТАССТАССЧисло пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

Количество пострадавших в результате пожара в кафе в Улан-Удэ, который возник из-за взрыва бытового газа, увеличилось до 12 человек. Об этом сообщила ТАСС в субботу замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева.
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