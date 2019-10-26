Происшествия
ТАССЧисло пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12
Количество пострадавших в результате пожара в кафе в Улан-Удэ, который возник из-за взрыва бытового газа, увеличилось до 12 человек. Об этом сообщила ТАСС в субботу замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева.
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
В Улан-Удэ пострадавшие из-за взрыва в кафе получили ожоги от 15% до 40% тела
Московский Комсомолец Улан-Удэ02:17
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:41, Ашберн
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП на Алтае
Гаджеты
«Связной» начал менять домашние телефоны на смартфоны
В магазине по продаже техники «Связной» начали новую акцию – «Кладбище домашних телефонов».
Происшествия
В Новокузнецке в квартире взорвался сейф
Спорт
Американскую бегунью дисквалифицировали за ношение хиджаба
Происшествия
В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев
Военный открыл огонь по сослуживцам в воинской части в поселке Горный в Забайкальском крае, сообщило Минобороны.
Футбол
«Лестер» разгромил «Саутгемптон», забив 9 безответных мячей
«Лестер» одержал гостевую победу над «Саутгемптоном» в матче 10-го тура чемпионата Англии.
Игры
Состоялся релиз The Outer Worlds
Оценка игры на Metacritic – 86 из 100, критики называют The Outer Worlds одной из лучших игр студии Obsidian.
Политика
США приостановили рейсы на Кубу
Власти США приостановили рейсы на Кубу. Это касается всех городов, кроме столицы Кубы Гаваны.
Здоровье
Для кого томатный сок опасен, рассказал диетолог
Столь любимы многими россиянами напиток, как томатный сок, несет большую опасность для определенной категории людей.
Гаджеты
Самая огромная потенциальная проблема Huawei всё же обошла компанию стороной
В мае появилась информация о том, что из-за санкций США сотрудничество с Huawei прекратила в том числе компания Arm.
Общество
Мария Бутина прилетела в Россию
Россиянка Мария Бутина, которая была осуждена в США и вышла на свободу лишь 18 месяцев спустя, прилетела в Россию.
Авто
Тульская Госавтоинспекция напоминает о необходимости менять резину
Космос
Участием в программе США по освоению Луны заинтересовались 26 стран
По меньшей мере 26 стран выразили заинтересованность в американской программе по освоению Луны Artemis и приняли участие в организованной Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) многосторонней встрече на эту тему.
Футбол
Жаба может перейти в «Спартак»
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов подал в суд на бывшую жену
Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану Тарасову.
Политика
В Госдуме оценили позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей, но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
Политика
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду позиций
Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду позиций.
Общество
Microsoft получила военный контракт на 10 млрд долларов
Пентагон объявил компанию Microsoft победителем контракта на 10 млрд долларов, сообщается в разделе закупок американского оборонного ведомства.
Шоу-бизнес
Певица Адель после развода с мужем похудела до размера XS
Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.
Авто
Haval может наладить в РФ выпуск нового кроссовера
Производство полноприводного «рамника» на тульском заводе Haval могут наладить уже в 2020 году.
Армия и оружие
РФ установила на Новой Земле радар для обнаружения гиперзвуковых целей
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Музыка
Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу
Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
Музыка
Участника шоу «Голос» обвинили в неуважении к Сюткину
Участник вокального шоу «Голос» Даниил Королев, уходя со сцены, пожал руку всем наставникам, кроме Валерия Сюткина, чем вызвал недовольство пользователей сети.
Политика
В конгрессе США выступили против выделения средств на воссоздание G8
В конгрессе США выступили против выделения средств на содействие участию Российской Федерации в заседаниях G7, или воссоздание формата G8 с включением в нее РФ.
Общество
Диетологи назвали продукты, которыми люди травятся чаще всего
Среди мяса наибольшую опасность отравления вызывает курица, которую нельзя есть сырой (недоваренной или недожаренной) ни при каких обстоятельствах .
Фигурное катание
Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.