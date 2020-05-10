Происшествия
ИзвестияВласти Ставропольского края сообщили о 15 пострадавших при взрыве
В результате взрыва в поселке Приэтокском Ставропольского края пострадали 15 человек. Об этом «Интерфаксу» сообщили в мэрии Георгиевского городского округа. Отмечается, что один человек находится в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести.
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Общество
На месте памятника Коневу в Праге появился унитаз
Украина.ру вчера в 04:30
Общество
Синоптики назвали даты снегопадов в мае
Днем в центре России будет не выше 10–12 градусов, а если брать севернее, и вовсе пройдут снегопады.
Primpress.ru 09 мая в 16:30
Фигурное катание
Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня вчера в 13:02
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов признался, что не может пить на самоизоляции
По словам Ефремова, в настоящее время из-за введенного режима самоизоляции закрыты бары, пабы, а он «не домашний алкоголик».
RuNews24.ru вчера в 19:54
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 10:01
Политика
Еврокомиссия пригрозила Германии разбирательством
Европейская комиссия может начать разбирательство в отношении Германии в связи с решением немецкого конституционного суда от 5 мая о частичном несоответствии действий Европейского центрального банка основному закону этой страны, говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
РИА Новости вчера в 15:18
Киберспорт
Nemiga вышла в плей-офф ESL One: Road to Rio по CS:GO
Nemiga вышла в четвертьфинал плей-офф турнира. Unique с пятью поражениями в пяти матчах заняла последнее место в группе и покинула турнир.
Cyber.sports.ru 09 мая в 12:56
Происшествия
Сотрудник СК задержан в Волгограде по обвинению в вымогательстве
Волгоград, 10 мая 2020, 23:26 — REGNUM В Волгоградской области сотрудник территориального подразделения управления Следственного комитета России по региону задержан в рамках уголовного дела о вымогательстве, совершенном группой лиц.
REGNUM вчера в 16:26
Общество
Названы регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции
В Москве и большинстве регионов введен режим всеобщей самоизоляции, во многих регионах он уже продлен до 31 мая.
РИА Новости вчера в 20:04
Происшествия
В Красногорске при пожаре в хосписе погибли 10 человек
Пожар произошел в частном хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Погибли, по последним данным, 10 человек.
BFM.ru вчера в 19:00
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы
По сообщению оперштаба, в ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала.
Интерфакс вчера в 16:46
Общество
Белоруссия в День Победы провела полноценный военный парад
Общественное телевидение России 09 мая в 14:04
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Армия и оружие
В РВИО рассказали о бегстве немецкого генерала в одежде крестьянина
Немецкий генерал-фельдмаршал Фердинанд Шёрнер в 1945 году бежал к американцам в одежде баварского крестьянина и этим поступком деморализовал гитлеровцев, оборонявших Прагу, рассказал РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
РИА Новости вчера в 20:47
Общество
Андрей Бочаров провел рабочее заседание совета оперативного штаба
Оперативный штаб под руководством губернатора Андрея Бочарова функционирует в круглосуточном режиме, действуют оперативные штабы муниципальных образований.
Официальный портал Губернатора и Правительства Волгоградской области вчера в 07:58
Общество
В Саратовской области до 31 мая продлен режим самоизоляции
Режим повышенной готовности и самоизоляции продлен в Саратовской области до 31 мая.
Kursk.com вчера в 14:00
Единоборства
Гэтжи досрочно победил Фергюсона на турнире UFC 249
В главном поединке турнира UFC 249 в Джексонвилле американский боец Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном и стал обладателем пояса временного чемпиона организации в легком весе.
Вести.Ru вчера в 01:10
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM 09 мая в 16:51
Здоровье
На Украине парки закрыли на карантин для устрашения граждан — Минздрав
Запрет на прогулки по паркам на Украине вводили для повышения тревоги у граждан Украины, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 9 мая в эфире телеканала 24.
ИА Красная Весна 09 мая в 15:45
Общество
Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая
Власти Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая.
ТАСС вчера в 08:18
Музыка
Бурятский певец Лудуб Очиров снял яркий клип на песню «Журавли»
Лудуб Очиров исполняет песню на стихи Расула Гамзатова на русском и бурятском языках, сидя за роялем, установленным на абсолютно пустой центральной площади Улан-Удэ.
Орда Инфо вчера в 11:12
Общество
Магазины одежды и обуви откроют на первом этапе снятия ограничений
Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Коммерсантъ 09 мая в 18:03
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости вчера в 10:14
Музыка
Более 11,7 млн просмотров набрал новый клип Little Big
Новый клип петербургской группы Little Big за два дня набрал более 11,7 миллиона просмотров.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:15
Шоу-бизнес
Танцующий миллионер из Италии Джанлука Вакки впервые станет отцом
На своей странице в соцсети Instagram танцующий миллионер Джанлука Вакки рассказал, что в международный день матери станет отцом.
RuNews24.ru вчера в 18:37
Политика
МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма
Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru вчера в 09:41
Кино
Энди Серкис: Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории
Большое внимание в ленте будет уделено отношениям Альфреда и Брюса Уэйна.
Piter.tv 09 мая в 13:01
Политика
Baltic Pipe подкачал. Польская мечта делать газ из воздуха обречена
Скандинавская страна ведь не станет отказываться от традиционных контрактов с Берлином, чтобы продавать газ в Польшу по более низкой цене – лишь бы Украина и Прибалтика получили дешевое топливо.
BaltNews.ee вчера в 03:05
Здоровье
В Саратовской области от коронавируса умер пятый пациент
Общественное мнение вчера в 10:28
Наука
Ученые нашли вероятную причину, почему мужчины чаще заболевают COVID-19
Мужчины по сравнению с женщинами могут чаще заболевать COVID-19 из-за более высокой концентрации в их крови ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2), за счет взаимодействия с которым в клетку проникают коронавирусы, сообщает Европейское общество кардиологов (ESC) со ссылкой на данные нового исследования.
РИА Новости вчера в 22:22