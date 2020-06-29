Взрыв произошел в квартире жилого дома на улице Проходчиков в Москве, после чего начался пожар, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

с чего всё началось

Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех

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