Происшествия
Газета.RuЧисло пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех
Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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с чего всё началось
Взрыв произошел в квартире жилого дома на улице Проходчиков в Москве, после чего начался пожар, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.ТАСС06:45
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Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
Экономика
Бизнес получит субсидии на приобретение средств дезинфекции
Размер субсидии составит первоначальные 15 тыс. руб. и текущие расходы, рассчитываемые по количеству работников в мае 2020 г – по 6,5 тыс. руб. на каждого.
Время МСК 26 июня в 11:13
Армия и оружие
Пилот ВВС США признал неэффективность истребителей F-35 против России
Истребитель F-35 Lightning продемонстрировал свою неэффективность против России в Восточной Европе.
Вечерний курьер 03:55
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
Обновлено в 15:49 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что российские кинотеатры снова откроются 15 июля.
BFM.ru 08:50
Политика
Матвиенко предложила голосовать в течение нескольких дней на выборах
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в течение нескольких дней себя оправдало и такой формат может быть использован в дальнейшем.
News.ru 08:15
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
Музыка
Борис Гребенщиков объяснил, почему выпустил трилогию альбомов
Наше Радио вчера в 17:25
Общество
В Москве выставили на продажу танк Т-34-85
В Москве на продажу выставили отреставрированный танк Т-34-85. Соответствующее объявление появилось на Avito.
Мослента 07:31
Происшествия
Полицейских в РФ обязали сообщать родным о госпитализации задержанных
Изменения внесены в Положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД РФ, документ был принят 23 июня.
Известия 05:43
Здоровье
В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России
В материале «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу» авторы пришли к выводу, что если бы власти и население проигнорировали сообщения об эпидемии и не принимали бы необходимых мер, жертвами пандемии потенциально могли бы стать 3,8 млн человек.
РБК 07:59
Музыка
Самарский губернатор объявил конкурс для зрителей «Рока над Волгой»
В своем инстаграме глава региона в настоящее время проводит конкурс для тех, кто приезжал на фестиваль "Рок над Волгой" в прошлые годы.
SamRU.ru 00:38
Политика
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24
Киберспорт
В Dota 2 снова стал доступен патч 7.27
CyberSport.ru 02:32
Общество
Лучшие снимки НЛО за последние 40 лет сделали в Польше
Уфологи Филипп Мэнтл и Джейсон Гливс считают, что это лучшие по качеству снимки за последние 40 лет.
LentaChel.ru 07:30
Общество
Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина
Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
Общество
Токаев поручил проработать возможность введения жёсткого карантина
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жёсткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте — мае текущего года», — приводит РИА Новости слова Токаева.
RT на русском 08:45
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Общество
ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию
В Центральную избирательную комиссию поступило 115 обращений, касающихся использования административного ресурса при проведении голосования по поправкам к Конституции РФ.
Российская газета вчера в 11:30
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
Общество
В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:13
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Деловое.ТВ 02:36
Культура
Сотрудники ГБУ «Центр» запустили серию образовательных фильмов
Методисты Государственного бюджетного учреждения «Центр» 29 июня запустили серию образовательных фильмов в рамках проекта «Памятники центра».
Арбатские вести 08:56
Политика
Трамп высказался о причине исключения России из G8
По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
Общество
В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля
Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции.
Говорит Москва вчера в 13:17
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
Шоу-бизнес
Жена Михаила Ефремова заявила, что дочь хочет посадить актера в тюрьму
Четвертая жена актера Михаила Ефремова Ксения Качалина сообщила о том, что их общая дочь Анна Мария Ефремова будет рада, если отца отправят в тюрьму, а мать - в психиатрическую лечебницу.
Газета.Ru 07:17
Политика
ВЦИОМ объяснил публикацию данных экзитполов голосования по Конституции
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в эфире Business FM выразила сожаление, что ВЦИОМ опубликовал результаты экзитполов, и пояснила, что в законе о всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию не прописан запрет на публикацию промежуточных итогов.
РБК 07:45