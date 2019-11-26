Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти, более 600 обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил во вторник представитель правительства Эндри Фуга.

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

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