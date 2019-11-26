Происшествия

ТАССТАССЧисло жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти, более 600 обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил во вторник представитель правительства Эндри Фуга.
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В Албании произошло сильное землетрясение: кадры с места

Московский Комсомолец02:28

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 6 человек, около 300 пострадали

Интерфакс03:32

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 7

Газета.Ru05:46

Власти сообщили о шести погибших при землетрясении в Албании

РБК03:02

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

ТАСС05:46

Число пострадавших при землетрясении в Албании превысило 600

RT на русском06:01

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 13 человек, пишут СМИ

РИА Новости06:42
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Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области

Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
RT на русском вчера в 17:36
Фигурное катание

Авербух назвал чушью требования зрителей отстранить Ягудина от эфира

В понедельник в интернете была опубликована петиция с требованием отстранить Ягудина от работы на Первом канале.
РИА Новости вчера в 14:00
Происшествия

В Севастополе осудили мужчину, который насиловал своих детей

РИА Новости 06:40
Экономика

Банк «Восточный» первым в России отменил выплаты по вечным субордам

Банк «Восточный» отменил выплату купона по субординированному займу на $125 млн, сообщил РБК.
Коммерсантъ 00:43
Космос

NASA назвало даты возможного столкновения Земли с астероидом

Ученые из NASA проанализировали траекторию полета астероида Апофис. Астрономы назвали даты возможного столкновения небесного тела с Землей.
Актуальные Новости вчера в 14:00
Общество

Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Известия вчера в 11:27
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Российская газета вчера в 22:40
Политика

В МИД Турции прокомментировали проведение испытаний С-400

ПолитРоссия 06:18
Политика

Путин поговорил с Зеленским о передаче Киеву кораблей

Российская газета вчера в 15:16
Спорт

Песков опроверг встречу Путина с руководителями спортивных федераций

Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что 28 ноября администрация президента планировала встречу президента страны Путина с руководителями спортивных федераций.
Вести.Ru 03:57
Общество

Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком

Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.
Коммерсантъ 06:19
Общество

Нацбанк Украины вводит в оборот новые монеты

Отмечается, что монеты номиналом 5 гривен введут в оборот с 20 декабря. В 2020 году появятся монеты в 10 гривен.
Украина.ру 04:49
Политика

Путин призвал менять ситуацию с оттоком молодёжи из регионов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо менять ситуацию с оттоком молодёжи из родных регионов в большие города.
Life.ru 06:43
Авто

Объявлены 7 претендентов на звание «Европейского автомобиля года»

Car.ru вчера в 08:52
Финансы

Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
RT на русском 03:48
Политика

Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса»

Президент России Владимир Путин заявил, что несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами Яндекса.
РИА Новости 05:19
Музыка

Тейлор Свифт побила рекорд по количеству наград American Music Awards

Американская певица Тейлор Свифт побила рекорд по количеству наград музыкальной премии American Music Awards.
РЕН ТВ вчера в 06:39
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

25 ноября глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею объявить 31 декабря 2019 года выходным днем.
Известия 06:26
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал вчера в 09:00
Авто

У каких подержанных авто чаще всего скручивают пробег

Эксперты «Авто.ру» изучили историю объявлений и назвали автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег.
Автоновости дня вчера в 08:33
Спорт

Сборная России проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу

Российская газета 24 ноября в 23:20
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
РИА Новости вчера в 12:17
Гаджеты

Распродажа: LG снизила цены на телевизоры и мониторы. Некоторые модели подешевели на 40%

Например, 38-дюймовый 4K-монитор формата 21:9 LG UltraWide 38WK95C-W предлагается за 77 250 рублей вместо 85 550.
Dgl.ru вчера в 15:47
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Происшествия

ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами

ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 04:57
Общество

Активистку Шиеса оштрафовали за исполнение гимна РФ на митинге

Судья Соломбальского районного суда Архангельска Инна Уткина назначила штраф в размере 2 тыс. рублей экоактивистке Анне Вешкурцевой, выступающей против размещения мусорного полигона на станции Шиес.
Znak.com 00:50
Политика

МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Газета.Ru вчера в 14:37
Космос

Ученые впервые смогли объяснить перенос энергии изнутри Солнца на его атмосферу

Новые наблюдения показали: по мере того как магнитные поля на солнечной поверхности перестраиваются и изменяются, начинают образовываться спикулы, пишет журнал Science.
Портал Поиск 24 ноября в 03:12
Армия и оружие

В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных

«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
Известия 05:40
Общество

Мантуров не ожидает подорожания автомобилей в России из-за утильсбора

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что ведомство не ожидает существенного роста цен на автомобили российских и зарубежных производителей на фоне индексации ставок утилизационного сбора с 2020 года.
RT на русском вчера в 17:26
Как работают Яндекс.Новости?
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