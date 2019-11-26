Происшествия
ТАССЧисло жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти, более 600 обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил во вторник представитель правительства Эндри Фуга.
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Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области
Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
Фигурное катание
Авербух назвал чушью требования зрителей отстранить Ягудина от эфира
В понедельник в интернете была опубликована петиция с требованием отстранить Ягудина от работы на Первом канале.
Экономика
Банк «Восточный» первым в России отменил выплаты по вечным субордам
Банк «Восточный» отменил выплату купона по субординированному займу на $125 млн, сообщил РБК.
Космос
NASA назвало даты возможного столкновения Земли с астероидом
Ученые из NASA проанализировали траекторию полета астероида Апофис. Астрономы назвали даты возможного столкновения небесного тела с Землей.
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей
Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Политика
В МИД Турции прокомментировали проведение испытаний С-400
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Киеву кораблей
Спорт
Песков опроверг встречу Путина с руководителями спортивных федераций
Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что 28 ноября администрация президента планировала встречу президента страны Путина с руководителями спортивных федераций.
Общество
Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком
Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.
Общество
Нацбанк Украины вводит в оборот новые монеты
Отмечается, что монеты номиналом 5 гривен введут в оборот с 20 декабря. В 2020 году появятся монеты в 10 гривен.
Политика
Путин призвал менять ситуацию с оттоком молодёжи из регионов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо менять ситуацию с оттоком молодёжи из родных регионов в большие города.
Авто
Объявлены 7 претендентов на звание «Европейского автомобиля года»
Финансы
Набиуллина предостерегла банки от операций в евро
ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
Политика
Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса»
Президент России Владимир Путин заявил, что несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами Яндекса.
Музыка
Тейлор Свифт побила рекорд по количеству наград American Music Awards
Американская певица Тейлор Свифт побила рекорд по количеству наград музыкальной премии American Music Awards.
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние выходные
25 ноября глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею объявить 31 декабря 2019 года выходным днем.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Авто
У каких подержанных авто чаще всего скручивают пробег
Эксперты «Авто.ру» изучили историю объявлений и назвали автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег.
Спорт
Сборная России проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу
Общество
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
Гаджеты
Распродажа: LG снизила цены на телевизоры и мониторы. Некоторые модели подешевели на 40%
Например, 38-дюймовый 4K-монитор формата 21:9 LG UltraWide 38WK95C-W предлагается за 77 250 рублей вместо 85 550.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами
ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Общество
Активистку Шиеса оштрафовали за исполнение гимна РФ на митинге
Судья Соломбальского районного суда Архангельска Инна Уткина назначила штраф в размере 2 тыс. рублей экоактивистке Анне Вешкурцевой, выступающей против размещения мусорного полигона на станции Шиес.
Политика
МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Космос
Ученые впервые смогли объяснить перенос энергии изнутри Солнца на его атмосферу
Новые наблюдения показали: по мере того как магнитные поля на солнечной поверхности перестраиваются и изменяются, начинают образовываться спикулы, пишет журнал Science.
Армия и оружие
В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных
«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
Общество
Мантуров не ожидает подорожания автомобилей в России из-за утильсбора
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что ведомство не ожидает существенного роста цен на автомобили российских и зарубежных производителей на фоне индексации ставок утилизационного сбора с 2020 года.