Число пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до 15. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав в среду, 25 декабря.

Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 возросло до 15

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