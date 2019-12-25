Происшествия

ИзвестияИзвестияЧисло пострадавших при жесткой посадке Ми-8 возросло до 15

Число пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до 15. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав в среду, 25 декабря.
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Из 16 человек при падении вертолета на севере Красноярского края сильнее всех пострадал командир

КП - Красноярск05:21

Количество пострадавших при аварийной посадке вертолета на севере Красноярского края увеличилось до 15

Newslab.ru05:14

До 15 выросло число пострадавших из-за жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

Интерфакс04:36

Число пострадавших при ЧП с Ми-8 под Красноярском достигло 15 человек

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Крушение вертолета в Эвенкии: количество пострадавших увеличилось

НГС2401:19

В Красноярском крае при жесткой посадке Ми-8 пострадали шесть человек

Новые Известия02:32

МАК начал расследование жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

ТАСС06:04
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Происшествия

На российских полицейских завели дело за отказ найти подростка

В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении двух полицейских, из-за халатности которых погиб похищенный подросток.
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В 2020 году пять законов изменят жизнь автовладельцев в России

В России в предстоящем 2020 году вступят в силу 5 законов, которые не обрадуют автовладельцев.
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В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

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Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае

Истребитель пятого поколения (Т-50) Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае, пилот катапультировался. Об этом 24 декабря сообщает РЕН ТВ.
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В Липецке открылся центр онкологической помощи

Кстати, до 2024 года в Липецкой области планируют открыть еще 5 центров онкологической помощи.
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Путин обвинил Европарламент в попытках извратить историю

Президент России Владимир Путин заявил, что в некоторых соседних странах, в Европе и за океаном частенько пытаются извратить историю и придумать невероятный сценарий развития ситуации в период Второй мировой войны, примером тому служит и недавняя резолюция Европарламента на эту тему.
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Игорь Беляев стал новым главным тренером "Авангарда". Специалист уже дважды возглавлял курскую команду (в 2015-2017 и в 2018-2019 годах).
Soccer.ru 06:07
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Солнечный зонд Паркер готовится для второго маневра у Венеры

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СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями

РИА Новости 02:26
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru вчера в 08:12
Общество

Кудрин отметил участие Путина в спасении экономики РФ

Решение президента России Владимира Путина о создании резервных фондов РФ спасло российскую экономику десять лет назад.
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Общество

В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек

Театр «Современник» обратился к зрителям в связи с госпитализацией художественного руководителя Галины Волчек.
BFM.ru вчера в 09:37
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Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 05:23
Наука

Из металлических нанопроволок создали нейроморфную сеть

Японские исследователи смогли создать нейроморфную сеть, состоящую из многочисленных металлических нанопроволок.
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Происшествия

На Урале бывший полицейский ворвался в мэрию с ножом

В городе Полевской (Свердловская область) бывший заместитель начальника ОМВД по оперативной работе ворвался в управлении культуры городской администрации с ножом, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РБК 06:41
Технологии

NVIDIA закрыла «очень серьёзную» уязвимость в GeForce Experience

Компания NVIDIA выпустила бюллетень, в котором сообщила о закрытии серьёзной уязвимости в утилите GeForce Experience ― сопутствующего графическим драйверам компании программном инструменте для обновления драйверов видеокарт и настройки графики.
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Правозащитник из Екатеринбурга попросил МВД завести дело на Путина

Юрист и правозащитник из Екатеринбурга Никита Томилов подал в МВД заявление с просьбой завести дело на президента РФ Владимира Путина по статье 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем).
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Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Известия 05:10
Происшествия

В Забайкалье двое юношей убили и расчленили приятеля

Двоим 18-летним жителям Агинского предъявлены обвинения в убийстве и расчленении 17-летнего юноши.
News.ru 05:47
Происшествия

Российская пианистка трагически погибла в венгерском отеле

"В Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева", - заявил преподаватель вуза, где училась и работала девушка.
Газета.Ru 06:09
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Путин назвал Россию единственным обладателем гиперзвукового оружия

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Бесплатная медицина в Омске будет стоить 28 млрд рублей

Омское правительство утвердило территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
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По Крымскому мосту пошли «невозможные» поезда

Наверняка все помнят апокалиптические прогнозы украинских и ряда примкнувших к ним российских "экспертов" по поводу того, что Крымский мост вообще невозможно построить.
РИА Новости 23 декабря в 11:23
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Путин назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан

Президент России Владимир Путин на встрече с правительством назвал главной задачей повышение уровня доходов граждан.
RT на русском 06:24
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В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
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Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку-2»

Если давление со стороны Запада усилится, то РФ и ЕС совместно найдут решение по наложенным санкциям Наверно, давление будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны прокомментировал спикер Козак добавил, что в Европе все понимают, что газопровод - экономически выгодный проект.
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Песков оценил слова Лукашенко о поисках альтернатив российской нефти

Президент заявил, что Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу и "конфисковать" для этого две трубы нефтепровода "Дружба".
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Экономика

Михаил Петриченко: «Налоги для небольших магазинов могут вырасти в 6-8 раз»

На продолжающемся заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Саратовской области собравшиеся перешли к обсуждению изменений условий ведения бизнеса в связи с внедрением маркировки на определенные группы товаров.
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В Петербурге показали премьеру фильма «Союз спасения»

Один из зрителей сказал, что в фильме показана только часть истории, а часть – фантазии сценаристов.
Петербургский дневник 23 декабря в 13:09
Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
РИА Новости вчера в 07:20
Как работают Яндекс.Новости?
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