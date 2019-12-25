Происшествия
ИзвестияЧисло пострадавших при жесткой посадке Ми-8 возросло до 15
Число пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до 15. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав в среду, 25 декабря.
Читать в источнике
Оценить209
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Происшествия
На российских полицейских завели дело за отказ найти подростка
В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении двух полицейских, из-за халатности которых погиб похищенный подросток.
Авто
В 2020 году пять законов изменят жизнь автовладельцев в России
В России в предстоящем 2020 году вступят в силу 5 законов, которые не обрадуют автовладельцев.
Общество
Истребитель Су-57 разбился в Хабаровском крае
Истребитель пятого поколения (Т-50) Су-57 потерпел крушение в Хабаровском крае, пилот катапультировался. Об этом 24 декабря сообщает РЕН ТВ.
Здоровье
В Липецке открылся центр онкологической помощи
Кстати, до 2024 года в Липецкой области планируют открыть еще 5 центров онкологической помощи.
Политика
Путин обвинил Европарламент в попытках извратить историю
Президент России Владимир Путин заявил, что в некоторых соседних странах, в Европе и за океаном частенько пытаются извратить историю и придумать невероятный сценарий развития ситуации в период Второй мировой войны, примером тому служит и недавняя резолюция Европарламента на эту тему.
Футбол
Беляев возглавил курский «Авангард»
Игорь Беляев стал новым главным тренером "Авангарда". Специалист уже дважды возглавлял курскую команду (в 2015-2017 и в 2018-2019 годах).
Космос
Солнечный зонд Паркер готовится для второго маневра у Венеры
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Общество
Кудрин отметил участие Путина в спасении экономики РФ
Решение президента России Владимира Путина о создании резервных фондов РФ спасло российскую экономику десять лет назад.
Общество
В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек
Театр «Современник» обратился к зрителям в связи с госпитализацией художественного руководителя Галины Волчек.
Экономика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Наука
Из металлических нанопроволок создали нейроморфную сеть
Японские исследователи смогли создать нейроморфную сеть, состоящую из многочисленных металлических нанопроволок.
Происшествия
На Урале бывший полицейский ворвался в мэрию с ножом
В городе Полевской (Свердловская область) бывший заместитель начальника ОМВД по оперативной работе ворвался в управлении культуры городской администрации с ножом, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Технологии
NVIDIA закрыла «очень серьёзную» уязвимость в GeForce Experience
Компания NVIDIA выпустила бюллетень, в котором сообщила о закрытии серьёзной уязвимости в утилите GeForce Experience ― сопутствующего графическим драйверам компании программном инструменте для обновления драйверов видеокарт и настройки графики.
Политика
Правозащитник из Екатеринбурга попросил МВД завести дело на Путина
Юрист и правозащитник из Екатеринбурга Никита Томилов подал в МВД заявление с просьбой завести дело на президента РФ Владимира Путина по статье 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем).
Политика
На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост
Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Происшествия
В Забайкалье двое юношей убили и расчленили приятеля
Двоим 18-летним жителям Агинского предъявлены обвинения в убийстве и расчленении 17-летнего юноши.
Происшествия
Российская пианистка трагически погибла в венгерском отеле
"В Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева", - заявил преподаватель вуза, где училась и работала девушка.
Армия и оружие
Путин назвал Россию единственным обладателем гиперзвукового оружия
Здоровье
Бесплатная медицина в Омске будет стоить 28 млрд рублей
Омское правительство утвердило территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Политика
По Крымскому мосту пошли «невозможные» поезда
Наверняка все помнят апокалиптические прогнозы украинских и ряда примкнувших к ним российских "экспертов" по поводу того, что Крымский мост вообще невозможно построить.
Политика
Путин назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан
Президент России Владимир Путин на встрече с правительством назвал главной задачей повышение уровня доходов граждан.
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Политика
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку-2»
Если давление со стороны Запада усилится, то РФ и ЕС совместно найдут решение по наложенным санкциям Наверно, давление будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны прокомментировал спикер Козак добавил, что в Европе все понимают, что газопровод - экономически выгодный проект.
Политика
Песков оценил слова Лукашенко о поисках альтернатив российской нефти
Президент заявил, что Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу и "конфисковать" для этого две трубы нефтепровода "Дружба".
Экономика
Михаил Петриченко: «Налоги для небольших магазинов могут вырасти в 6-8 раз»
На продолжающемся заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Саратовской области собравшиеся перешли к обсуждению изменений условий ведения бизнеса в связи с внедрением маркировки на определенные группы товаров.
Кино
В Петербурге показали премьеру фильма «Союз спасения»
Один из зрителей сказал, что в фильме показана только часть истории, а часть – фантазии сценаристов.
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.