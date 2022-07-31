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Число пострадавших при атаке беспилотника на штаб Черноморского флота возросло до шести

Об атаке ВСУ на штаб Черноморского флота Развожаев сообщил ранее 31 июля.
Lenta.ru
«У двоих раны средней степени тяжести, у остальных — легкие. Вся необходимая помощь оказана. Работают правоохранительные органы», — отметил господин Развожаев.
Коммерсантъ Краснодар
В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА.
РИА Новости
Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе из соображений безопасности отменены.
РИА Новости

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Число пострадавших при ударе беспилотника по штабу Черноморского флота выросло до шести
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Губернатор Севастополя Развожаев: число раненных при ударе по штабу ЧФ выросло до шести
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Число пострадавших при атаке беспилотника на штаб Черноморского флота возросло до шести
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