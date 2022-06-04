Специальные службы эвакуировали президинта США Джо Байдена и его супругу Джилл в безопасное место, а дорогу к его дому перекрыли после того, как частный самолет по ошибке залетел в закрытую воздушную зону над городом Рехобот-Бич (штат Делавэр).