Будьте в Плюсе

Число пострадавших при обстреле ВСУ Донецка возросло до десяти человек

Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Донецка вечером в субботу возросло до 10, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
РИА Новости
Уточняется, что один из пострадавших в тяжелом состоянии, девять - средней тяжести.
ТАСС
"В результате обстрела ВСУ в Донецке число раненых возросло до 10 человек", - говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.
ТАСС
Согласно дополнительной информации, повреждены пять школ и детских учреждений.
ИА Красная Весна

Подробнее о событии

Число раненых в Донецке из-за обстрела ВСУ возросло до 10 человек
REGNUM17:54
В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ число раненых возросло до 10
ТАССвчера в 15:53
Число раненых от обстрела Донецка возросло до 10 человек
КП - Донецквчера в 15:27
Порядка десяти жителей Донецка получили ранения после обстрела ВСУ
ФАНвчера в 15:36
Число пострадавших при обстреле ВСУ Донецка возросло до десяти человек
РИА Новостивчера в 15:24
Число пострадавших при обстреле украинскими военными Донецка возросло до 10
RT на русскомвчера в 15:20
10 человек пострадали в результате обстрела Донецка
РЕН ТВвчера в 15:16

Интересное

Александр Кержаков женился в третий раз

Сегодня, 4 июня, бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков женился.
Чемпионатвчера в 16:21

BFMTV: в Эйфелеву башню в Париже ударила молния

Молния ударила в Эйфелеву башню в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на фото в соцсетях.
РИА Новости17:42

В ДНР при обстреле ВСУ погибли пять человек за сутки, ранены 20

Пять мирных жителей погибли и 20 ранены в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новостивчера в 16:36

Байдена эвакуировали из-за частного самолета в закрытой воздушной зоне

Специальные службы эвакуировали президинта США Джо Байдена и его супругу Джилл в безопасное место, а дорогу к его дому перекрыли после того, как частный самолет по ошибке залетел в закрытую воздушную зону над городом Рехобот-Бич (штат Делавэр).
РБК17:10

Лавров заявил о запрете Западом Киеву вести переговоры с Россией

Россия и Украина приостановили переговоры в середине мая. Москва возложила ответственность за это на Киев.
РБКвчера в 15:40

Путин сообщил о десятках уничтоженных российскими системами ПВО вооружений на Украине

Президент России Владимир Путин высоко оценил эффективность российских систем ПВО при отражении атак украинских вооружений.
РИА Новостивчера в 12:46

Смартфон Xiaomi Civi подешевел до 270 долларов

Компания Xiaomi в рамках проходящей в Китае распродажи 618 снизила цену на популярный смартфон Xiaomi Civi.
Megaobzor.comвчера в 15:06

Аналитик Коган: при объявлении «квазидефолта» России в первую очередь пострадают кредиторы

Деньги на выплаты по внешнему долгу есть, а сам размер долга не незначителен.
РИА Новости18:15

Организатор митинга в Риме заявил о требовании расследовать преступления ВСУ в Донбассе

В Риме участники протестного митинга потребовали расследоваться преступления Вооруженных сил Украины в Донбассе с 2014 года и начали сбор подписей за обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Lenta.ru17:26

ВСУ в боях за Северодонецк потеряли до 90% личного состава

В некоторых подразделениях осталось не больше десяти процентов от первоначального количества бойцов. ВСУ отступают в сторону Лисичанска.
Вести.Ruвчера в 11:17