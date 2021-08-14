Будьте в Плюсе

Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 22

Количество пострадавших в результате взрыва пассажирского автобуса в Воронеже, который произошел в четверг, выросло до 22.
ТАСС
В БСМП №1 сейчас находятся 13 человек в состоянии средней тяжести, еще один – в реанимации в тяжелом состоянии.
РИА Воронеж
Вечером 12 августа в Воронеже на остановке общественного транспорта в пассажирском автобусе произошел взрыв.
Интерфакс
Официальных версий случившегося пока нет.
НТВ

С чего всё началось

Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе выросло до 24 человек, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале
.

Подробнее о событии

Губернатор Александр Гусев: число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 24
РИА Новости02:50
Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 24 человек
РБК03:40
Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже возросло до 24
РЕН ТВ03:22
Число пострадавших при взрыве маршрутки в центре Воронежа увеличилось до 24 человек
КП - Воронеж02:42
Число пострадавших при взрыве в воронежской маршрутке выросло до 24
Вести Воронеж02:41
Ещё два человека обратились за медпомощью после взрыва автобуса в Воронеже
RT на русском02:55
Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 19
Интерфаксвчера в 01:37

Интересное

СК завел уголовное дело после того, как девушку нашли задушенной в сквере на севере Москвы

Следователи возбудили уголовное дело после того, как девушку нашли задушенной в сквере на севере Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.
РИА Новости03:29