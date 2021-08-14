ТАССЧисло пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 22Количество пострадавших в результате взрыва пассажирского автобуса в Воронеже, который произошел в четверг, выросло до 22.ТАССВ БСМП №1 сейчас находятся 13 человек в состоянии средней тяжести, еще один – в реанимации в тяжелом состоянии.РИА ВоронежВечером 12 августа в Воронеже на остановке общественного транспорта в пассажирском автобусе произошел взрыв.ИнтерфаксОфициальных версий случившегося пока нет.НТВЧитать далееСвернутьРИА НовостиРИА НовостиРЕН ТВНТВSmotrim.ruPiter.tvКП - ВоронежРБКРосбалтForPostУралинформбюроВечерняя МоскваПсковское агентство информацииНТВНИА СамараГазета.RuБлокнот ВоронежRT на русскомПолитика СегодняTV ГубернияРБКiReactorИзвестияФАНГоркомИА Красная ВеснаРЕН ТВС чего всё началось Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе выросло до 24 человек, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.Газета.Ru02:56Подробнее о событииГубернатор Александр Гусев: число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 24РИА Новости02:50Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 24 человекРБК03:40Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже возросло до 24РЕН ТВ03:22Число пострадавших при взрыве маршрутки в центре Воронежа увеличилось до 24 человекКП - Воронеж02:42Число пострадавших при взрыве в воронежской маршрутке выросло до 24Вести Воронеж02:41Ещё два человека обратились за медпомощью после взрыва автобуса в ВоронежеRT на русском02:55Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 19Интерфаксвчера в 01:37Показать ещёОценить140Поделиться