Владелица взорвавшегося в Воронеже автобуса заявила о его исправности

ПАЗ, который взорвался на улице Кольцовской, был полностью исправен, заявила его владелица Наталья Радченко в разговоре с журналистами «Известий» в пятницу, 13 августа.