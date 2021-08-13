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Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже увеличилось до 21

Число жертв после взрыва в автобусе в Воронеже увеличилось до двух.
Москва 24
К утру количество пострадавших увеличилось до 19 человек.
РИА Воронеж
Сначала причиной взрыва сочли неисправность газового оборудования, но позже выяснилось, что автобус был дизельным.
Znak.com
На данный момент версия теракта не рассматривается.
Znak.com

Подробнее о событии

Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе выросло до 19 человек
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Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 19
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