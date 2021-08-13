РЕН ТВЧисло пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже увеличилось до 21Число жертв после взрыва в автобусе в Воронеже увеличилось до двух.Москва 24К утру количество пострадавших увеличилось до 19 человек.РИА ВоронежСначала причиной взрыва сочли неисправность газового оборудования, но позже выяснилось, что автобус был дизельным.Znak.comНа данный момент версия теракта не рассматривается.Znak.comЧитать далееСвернутьНТВНТВРЕН ТВПятый каналПетербургский дневникДождьКомсомольская правдаSmotrim.ruURA.RuТК ЗвездаКП - ВоронежРБКТВ ЦентрPiter.tvТелеканал 360°ГородовойРЕН ТВe1.ruForPostНТВНевские НовостиТК ЗвездаРосбалтRT на русскомПолитика СегодняРБКTV ГубернияИзвестияГазета.RuФАНReadovka NewsИА Красная ВеснаРидусБлокнот ВоронежПятый каналПодробнее о событииЧисло пострадавших от взрыва в воронежском автобусе выросло до 19 человекГлас Народа02:06Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 19Интерфакс01:37Взрыв в автобусе в Воронеже. ГлавноеТАССвчера в 16:05Скончалась одна из пострадавших при взрыве автобуса в ВоронежеРИА Воронежвчера в 16:47В Воронеже при взрыве в автобусе пострадали более десяти человекРИА Новостивчера в 16:38Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже увеличилось до 18Коммерсантъ18:30Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже увеличилось до 21РЕН ТВ02:09Показать ещёОценить1,7KПоделиться