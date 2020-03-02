Происшествия
RT на русскомЧисло пострадавших в ДТП под Владимиром возросло до 16
Число пострадавших при столкновении микроавтобуса и фуры во Владимирской области возросло до 16. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
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с чего всё началось
Один человек погиб и 16 пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и фуры на трассе М-7 во Владимирской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.ТАССвчера в 22:32
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