Один человек погиб и 16 пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и фуры на трассе М-7 во Владимирской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

с чего всё началось

Число пострадавших при столкновении микроавтобуса и фуры во Владимирской области возросло до 16. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Число пострадавших в ДТП под Владимиром возросло до 16

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