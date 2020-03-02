Происшествия

RT на русскомRT на русскомЧисло пострадавших в ДТП под Владимиром возросло до 16

Число пострадавших при столкновении микроавтобуса и фуры во Владимирской области возросло до 16. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
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с чего всё началось

Один человек погиб, 16 пострадали в ДТП с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Один человек погиб и 16 пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и фуры на трассе М-7 во Владимирской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
ТАССвчера в 22:32

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16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Интерфаксвчера в 22:58

Число пострадавших в ДТП под Владимиром возросло до 16

RT на русскомвчера в 23:54

Один человек погиб, 16 пострадали в ДТП с микроавтобусом и фурой под Владимиром

ТАССвчера в 22:32

Число пострадавших в ДТП во Владимирской области выросло до 16 человек

РБКвчера в 23:51

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Владимиром выросло до 16

РИА Новостивчера в 23:15

Число пострадавших в крупном ДТП под Владимиром возросло

Вести.Ruвчера в 23:04

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Владимиром увеличилось до 16

Газета.Ruвчера в 22:59
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Политика

Названы возможные сценарии выборов в Госдуму

Еще два собеседника издания, близких к администрации главы государства, не исключают варианта, при котором на выборах в Госдуму списки партии возглавит президент Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 19:41
Армия и оружие

КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря

Военные КНДР запустили два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.
RT на русском вчера в 23:40
Хоккей

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Миннесоты»

"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Миннесоту Уайльд" 4:3. Две шайбы в матче записал на свой счет Александр Овечкин.
Вести.Ru вчера в 22:53
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости вчера в 08:46
Политика

В Аргунском ущелье отдают дань памяти псковских десантников

20 лет назад в Аргунском ущелье, у высоты 776, рота псковских десантников остановила прорыв джихадистов под командованием Басаева и Хаттаба.
МИР 24 вчера в 03:14
Шоу-бизнес

40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Вокруг ТВ вчера в 05:26
Общество

Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка.
Известия вчера в 19:48
Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

РИА Новости вчера в 20:40
Армия и оружие

Комплексы «Деривация-ПВО» доставят для подготовки к параду

Боевые машины зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО", которые впервые покажут на параде Победы, и самоходные артиллерийские установки комплекса "Коалиция-СВ" доставляют в Москву для подготовки в параду по железной дороге, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.
ТАСС вчера в 16:08
Общество

В петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России планирует создать вакцину от новой коронавирусной инфекции в третьем квартале 2020 года.
RT на русском 00:12
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Происшествия

В Иркутской области чиновника арестовали по делу о крупной взятке

СК возбудил уголовное дело и в отношении ряда других должностных лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
РИА Новости 00:25
Армия и оружие

В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии

Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
REGNUM вчера в 14:08
Футбол

Федотов назвал нелепым поражение от «Арсенала»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после поражения от «Арсенала» (1:2) в матче 20-го Тинькофф — чемпионата России подвел итоги встречи.
Спорт-Экспресс вчера в 13:25
Происшествия

В Подмосковье мужчина и ребенок погибли на масленичных гуляниях

9111.ru вчера в 09:09
Общество

Путин подписал закон о введении материнского капитала на первенца

REGNUM вчера в 11:38
Космос

Найдены гигантские магниты. Ученые рассказали о сходствах Марса и Земли

Три самых сильных толчка дали ученым возможность определить их происхождение.
ГТРК Южный Урал 29 февраля в 08:35
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 29 февраля в 08:34
Общество

В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
РИА Новости вчера в 11:45
Общество

Китай раскрыл результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Ответа на вопрос, насколько новая зараза опасна для других органов, пока нет: умерший находился в преклонном возрасте и страдал целым букетом болезней.
ToDay News Ufa 28 февраля в 05:53
Общество

В Москве открылся парк «Остров мечты»

29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
Российская газета 29 февраля в 06:47
Политика

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
РБК вчера в 18:28
Общество

В мэрии Челябинска назначили начальника правового управления

Новое назначение в Администрации Челябинска — начальником правового управления стала Елена Хасанова.
Челябинский обзор 00:13
Кино

Фильм «Джентльмены» Гая Ричи стал лидером российского проката

Фильм Гая Ричи "Джентльмены" занял первое место в российском прокате в минувшие выходные, собрав 191,2 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 17:59
Игры

Авторы Star Citizen представили систему выживания

Игромания.ру вчера в 10:56
Происшествия

В Башкирии горит ферма на площади 1800 «квадратов»

Спасатели тушат пожар площадью 1,8 тысячи квадратных метров на ферме в населенном пункте Нижнесикиязово в Башкирии, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 22:55
Здоровье

Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски

Занимающий пост главного хирурга офицерского корпуса здравоохранения США, вице-адмирал Джером Адамс призвал американское население перестать покупать респираторные маски.
Российская газета вчера в 06:07
Футбол

Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2

Финал Кубка лиги между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой» пройдёт сегодня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, начало — в 19:30 мск.
Чемпионат вчера в 00:46
Происшествия

В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.
РИА Новости вчера в 19:30
Армия и оружие

Турция рассказала о военной операции в Идлибе

iReactor вчера в 06:48
Главное