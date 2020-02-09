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ТАССЧисло пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек. Как сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса, три человека находятся в тяжелом состоянии.
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Сергей Цивилев прокомментировал ДТП на трассе Кузбасса с двумя погибшими
Комсомольская правда - Кемерово09:48
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