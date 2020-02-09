Происшествия

ТАССТАССЧисло пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек. Как сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса, три человека находятся в тяжелом состоянии.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Увеличилось число погибших при столкновении автобуса и фуры на трассе в Кузбассе

ВашГород.ру09:09

Число погибших в аварии с автобусом на кузбасской трассе удвоилось

VSE42.RU08:56

Глава Кузбасса прибыл в больницу, куда доставили пострадавших в ДТП

РИА Новости08:43

Сергей Цивилев прокомментировал ДТП на трассе Кузбасса с двумя погибшими

Комсомольская правда - Кемерово09:48

В Кузбассе на трассе произошло серьёзное ДТП с пассажирским автобусом

Сибдепо05:24

Число погибших в ДТП под Кемеровом выросло до двух

ТАСС08:23

Сергей Цивилёв выехал на место смертельного ДТП с участием автобуса

Газета Кемерова09:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
Происшествия

Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

Пассажиры самолета, совершившего жесткую посадку в Усинске, рассказали о том, что происходило в салоне во время инцидента.
РИА Новости 08:38
Технологии

Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер

Компания Microsoft выпустила финальное обновление операционной системы Windows 7 на компьютеры в январе 2020 года и после этого прекратила ее поддержку.
Народные новости 09:23
Общество

Коронавирус обнаружили у украинца на круизном лайнере в Японии

В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен у гражданина Украины, который находился среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.
Российская газета 08:11
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у РФ по мировым ценам

Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил журналистам, что глава РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пришли в ходе переговоров в Сочи к соглашению сохранить условия поставок нефти и газа.
REGNUM 08:52
Шоу-бизнес

Джонни Депп показал суду 87 видео с нападающей Эмбер Херд

Джонни Депп показал в суде 87 записей с камер видеонаблюдения, на которых показал агрессивное поведение своей бывшей жены Эмбер Херд.
Pravda.Ru вчера в 03:48
Авто

«Запорожец» за миллион рублей продают в Барнауле

Житель Барнаула выставил на продажу автомобиль "ЗАЗ 968М" 1987 года выпуска. Автовладелец просит за него 1 миллион рублей.
Байкал24 06 февраля в 16:23
Происшествия

Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула

Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
РБК вчера в 13:50
Кино

«Джокер» номинировали на «Золотую малину»

Мойка78 вчера в 17:18
Общество

Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
REGNUM 07:50
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец вчера в 05:13
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru вчера в 08:39
Происшествия

Число жертв беспорядков в Казахстане увеличилось до десяти человек

ФАН 03:07
Армия и оружие

Названы причины расстрела военных США в Афганистане

Позднее официальный представитель американских сил в Афганистане полковник Сонни Леггетт сообщил, что жертвами атаки стали двое военных США, еще шесть американских военнослужащих получили ранения.
Взгляд.ру 06:18
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

Российская газета 02:16
Происшествия

Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына

В Симферополе расследуют сметь семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Российская газета 05:06
Кино

Капитан Америка вернется в продолжении «Доктора Стрэнджа»

Sibnet Новости 10:01
Армия и оружие

Сирийские военные освободили в Идлибе 18 городов и деревень

REGNUM 02:48
Армия и оружие

Минобороны намерено заменить советские системы «Тунгуска» и «Шилка»

News.ru 07:31
Экономика

Аргентина решила не отдавать долги МВФ

Власти Аргентины приняли решение прекратить выплаты долгов Международному валютному фонду.
Ruposters.ru 06:36
Шоу-бизнес

Мария Миронова впервые появилась на публике с младшим сыном

46-летняя российская актриса театра и кино Мария Миронова впервые появилась на публике со своим младшим сыном Федором.
Экспресс газета 08:45
Спорт

Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией

Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала о своих психологических проблемах.
Газета.Ru 06:46
Спорт

Лыжница Непряева стала седьмой в масс-старте на этапе Кубка мира

Газета.Ru 09:19
Экономика

Биткоин превысил отметку в $10 тыс. впервые с октября 2019 года

Курс биткоина в воскресенье впервые с октября прошлого года преодолел психологический рубеж в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.
ТАСС 08:01
Армия и оружие

Назван самый защищенный в истории военный авианосец США

Самым защищенным в истории военным кораблем по версии издания Popular Mechanics стал американский авианосец Theodore Roosevelt.
Московский Комсомолец 00:30
Хоккей

Сборная Казахстана по хоккею осталась без ОИ-2022, уступив Польше

Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.
РИА Новости 09:04
Армия и оружие

ВСУ три раза за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР

Украинские вооруженные формирования три раза за сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике.
ИА Новороссия вчера в 07:15
Хоккей

Кудашов: детские ошибки вылились в поражение от шведов

Хоккеисты сборной России допускали детские ошибки в матче Евротура со шведами, что и привело к поражению, заявил главный тренер национальной команды Алексей Кудашов.
РИА Новости вчера в 13:25
Футбол

Дубль Дзюбы помог «Зениту» обыграть ЦСКА в товарищеском матче

«Зенит» обыграл ЦСКА в товарищеском матче, проходившем на зимних сборах команд в испанской Ла-Нусии.
РБК 09:29
Политика

Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса

В среду в Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств.
РИА Новости 07:41
Хоккей

Капризов назвал две вещи, которые он терпеть не может в ЦСКА

Нападающий сборной России и московского ЦСКА Кирилл Капризов стал гостем программы «Ярушин хоккей шоу», в ходе которой он ответил на несколько вопросов.
Чемпионат 07:07
Главное