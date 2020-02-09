Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек. Как сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

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