Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаЧисло пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России. Заказной автобус перевозил 53 поклонника Макса Коржа, побывавших на концерте певца в Перми.
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На Урале 15 фанатов Макса Коржа пострадали в ДТП с автобусом

Znak.com03:53

Число пострадавших в ДТП на трассе, где перевернулся автобус с фанатами Макса Коржа, возросло вдвое

Екатеринбург Онлайн04:44

Количество пострадавших в ДТП на Урале возросло до 15

ТАСС03:53

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Свердловской области выросло до 15

РБК04:54

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Екатеринбургом возросло до 15

RT на русском03:49

В Свердловской области завели дело после крупного ДТП с автобусом

РИА Новости04:42

«Когда все встали, водитель сказал: «можете меня убить»: появилось видео из перевернувшегося автобуса, везшего фанатов Макса Коржа

КП - Екатеринбург02:50
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Фигуристка Алина Загитова приостанавливает спортивную карьеру

Комсомольская правда вчера в 13:34
Авто

Составили топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в РФ в ноябре

Автоновости дня 03:01
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Армия и оружие

КНДР провела «крайне важное» испытание на космодроме Сохэ

Вести.Ru 03:50
Армия и оружие

В Ростехе рассказали, какое оружие РФ нелегально копируют за рубежом

В течение последних 17 лет специалисты зафиксировали более 500 случаев несанкционированного копирования российского вооружения и военной техники.
Российская газета 04:18
Спорт

Россиянки проиграли Голландии в полуфинале ЧМ по гандболу

Pravda.Ru вчера в 05:24
Происшествия

Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца военнослужащему Вооруженных сил Украины Андрею Антоненко, которого следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета.
РИА Новости вчера в 20:49
Происшествия

Перестрелка произошла на овощебазе в Петербурге

Как установила полиция, на территории базы пятеро неизвестных вышли из автомобилей, после чего между ними произошел конфликт с применением травматического оружия.
Интерфакс 04:23
Экономика

Госдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
REGNUM 12 декабря в 08:31
Здоровье

Тест со стулом позволит выявить рак легких

Если у человека после нахождения в сидячем положении возникают сложности с вставанием со стула и наблюдается проблема с устойчивостью, то следует обратиться к врачу.
ToDay News Ufa 00:27
Происшествия

Не оплатившую проезд российскую школьницу заставили попрошайничать

Российскую школьницу заставили попрошайничать после того, как она не смогла заплатить за проезд в маршрутке.
Lenta.ru 04:08
Энергетика

В следующем году цена на газ на Украине вырастет почти на 30%

Стоимость вырастет почти на 30% - до 5,5 тысячи гривен, или примерно 230 долларов за тысячу кубометров.
Ореанда-Новости вчера в 13:36
Кино

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК 02:01
Интернет

Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
Наша версия 11 декабря в 11:03
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Российская газета 03:45
Политика

Путин внес в Госдуму проект закона о звании «Город трудовой доблести»

Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил принять на федеральном уровне звание "Город трудовой доблести" для городов, которые внесли вклад в обеспечение военных действий и трудового подвига в тылу в годы Великой Отечественной войны.
РИА Новости 04:22
Политика

МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Рамблер вчера в 07:53
Общество

ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России опровергла информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.
РИА Новости 03:18
Авто

Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12

Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
Тарантас Ньюс 12 декабря в 03:01
Экономика

Минфин нашел способ не допустить обналичивания замороженных пенсий

Проект новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП) после завершения публичного обсуждения будет скорректирован, рассказал РБК заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
РБК 03:00
Общество

Тысячи школ по всей России запретили телефоны на уроках

Глава Минпросвещения Ольга Васильева заявила "Российской газете", что более 10 тыс. российских школ запретили использование телефонов на занятиях.
Газета.Ru 04:50
Общество

Врио губернатора Приангарья посетил пострадавший от паводка Тулун

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в субботу прибыл в пострадавший летом от паводка Тулун, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:52
Культура

Лещенко объяснился за мат на шоу Галкина

Певец Лев Лещенко, который нецензурно выругался на шоу Максима Галкина на YouTube, объяснил, что это не телевидение и можно не стесняться резких высказываний.
Lenta.ru 03:37
Гаджеты

Большинство россиян выбирает смартфоны с тройной камерой

Россияне выбирают смартфоны с дисплеем больше 6 дюймов, фотокамерой с 5-крастным зумом и объемом памяти от 64 Гб.
TatCenter 12 декабря в 00:24
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ 12 декабря в 13:07
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

Полицейский в Санкт-Петербурге спас двухлетнюю девочку, которую мать хотела выбросить из окна пятого этажа, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 04:37
Происшествия

Пригожин прокомментировал второе за неделю ДТП с сыном Валерии

Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, что сын певицы Валерии Арсений Шульгин находится в нормальном состоянии после второго за неделю ДТП.
РИА Новости 01:11
Хоккей

«Колорадо» обыграл «Нью-Джерси» с голом Ничушкина

Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» уверенно обыграл команду «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
REGNUM 00:37
Политика

Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева

Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Infox.ru вчера в 12:15
Происшествия

Отчим часами заставлял пасынка стоять коленями на гречке

В Омске 35-летний мужчина избивал сына своей 27-летней любовницы, а за малейшую провинность заставлял 8-летнего мальчика стоять коленями на гречке.
Вести.Ru 12 декабря в 17:59
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