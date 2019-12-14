Происшествия
Российская газетаЧисло пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России. Заказной автобус перевозил 53 поклонника Макса Коржа, побывавших на концерте певца в Перми.
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Происшествия
В Ивановской области автобус столкнулся с грузовиком
Наука
Названы опасные болезни, которые можно определить по запаху изо рта
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Российские биатлонистки упустили победу в эстафете на этапе Кубка мира
Сборная Норвегии заняла первое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
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МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе
Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Музыка
Черновик песни Your Song Элтона Джона продан за 240 тысяч долларов
Общество
Ледокол «Арктика» успешно завершил первый этап ходовых испытаний
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ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%
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Политика
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Отмечается, что премьеры обсудили график дальнейших контактов по правительственной линии.
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Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
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Экономика
В России взлетели цены на яблоки
В России осенью взлетела оптовая цена на яблоки по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Фигурное катание
Фигуристка Загитова останется в сборной России
Футбол
Орешкин пообещал отсутствие вмешательства ВЭБ.РФ в управление ЦСКА
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Космос
Blue Origin провела испытания суборбитального корабля New Shepard
Компания Blue Origin провела в среду в штате Техас двенадцатый испытательный запуск суборбитального корабля New Shepard в беспилотном режиме.
Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Малышева пояснила, что чрезмерное употребление рафинированных углеводов также может вызвать ожирение и стать причиной образования раковых заболеваний.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
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Политика
Песков: на «нормандском саммите» не было судьбоносного прорыва
Судьбоносный прорыв на саммите в нормандском формате не достигнут, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
Башенный кран упал на дорогу в уральском Карпинске
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Вильфанд объяснил аномальное потепление в европейской части России
Ранее на сайте Гидрометцентра сообщалось, что в ближайшее время в европейской части России резко потеплеет.
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Сын Валерии снова попал в аварию
Сын певицы Валерии снова попал в аварию. Об этом он сообщил в Instagram.
Армия и оружие
F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»
В мае американское издание The Drive написало, что истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны.
Происшествия
В Тюмени возбудили дело после пожара в наркодиспансере
Происшествия
В Новой Зеландии спасатели обнаружили тела жертв извержения вулкана
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Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.