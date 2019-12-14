Происшествия
Российская газетаЧисло пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России. Заказной автобус перевозил 53 поклонника Макса Коржа, побывавших на концерте певца в Перми.
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Политика
Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева
Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Кино
За год в России окупились 8 из 68 получивших господдержку фильмов
С января по ноябрь 2019 года в российском прокате окупились лишь восемь из 68 фильмов, получивших господдержку, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
Экономика
Солевой бизнес сына генпрокурора бьёт рекорды
Самым быстрорастущим предприятием на рынке пищевой соли в России стал Тыретский солерудник в Иркутской области, который контролирует старший сын генпрокурора Юрия Чайки — Артём Чайка.
Политика
«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»
Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
Шоу-бизнес
Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
Футбол
Озил обвинил мусульман в замалчивании преследований уйгуров в Китае
Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил на своей странице в «Твиттере» выступил с критикой мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае.
Политика
Турция осудила принятую Сенатом США резолюцию о геноциде армян
Турция осудила принятую Сенатом резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи.
Политика
Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным
Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Политика
Экс-президент Судана приговорен к двум годам заключения за коррупцию
Суд в Хартуме приговорил бывшего президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по делу о коррупции, сообщает телеканал «Аль-Хадас».
Политика
В Вене завершились переговоры РФ и Украины по транзиту газа
"Газпром" и "Нафтогаз Украины" завершили переговоры по газу в Вене, стороны достигли предварительных договоренностей по транзиту топлива, сообщает РИА Новости.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Фигурное катание
Фигуристка Загитова останется в сборной России
Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой в личном турнире в 2018 году, останется в сборной России.
Экономика
Лукашенко одобрил получение $500 млн кредита от Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около $501 млн).
Хоккей
Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции
В конце третьего периода при счете 4:1 шведы сняли вратаря и этим воспользовался Туохимаа, мощно выбросив шайбу, которая пересекла всю площадку и попала в ворота.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России
В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Киберспорт
Сборная России прекратила участие в чемпионате мира по киберспорту
Участники из России приняли решение сняться с чемпионата IESF в Южной Корее из-за плохой организации турнира.
Музыка
Верка Сердючка спела новую песню
Артист Андрей Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, представил зрителям новую композицию на английском языке.
Общество
Бельгийский карнавал исключили из списка ЮНЕСКО за антисемитизм
ЮНЕСКО исключила из своего списка нематериального культурного наследия карнавал в бельгийском Алсте.
Гаджеты
Специалисту ASRock удалось установить в плату потребительского класса терабайт оперативной памяти
Источник изображения: Twitter, ASRock Japan Ник Ши (Nick Shih), который в ASRock отвечает за оптимизацию быстродействия, в ходе эксперимента установил в материнскую плату X299 Taichi CLX восемь модулей типа LRDIMM производства Hynix объёмом по 128 Гбайт каждый.
Космос
«Рози-ракетчица» отправится к МКС в кабине нового корабля Starliner
Манекен, названный "Рози-ракетчица" (Rosie the Rocketeer), будет находиться во время первого полета в кабине нового американского космического корабля Starliner, который планируется вывести на орбиту 20 декабря ракетой-носителем Atlas V.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Авто
Эксперт рассказал о прогреве автомобиля зимой
По поводу предварительного прогрева мотора зимой высказал свое мнение Сергей Зиновьев, известный эксперт среди читателей журнала "За рулем".
Общество
ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян
Федеральная служба судебных приставов опровергла сообщения о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.
Транспорт
В Дептрансе объяснили переименование станций на МЦД
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы объяснил, почему необходимо изменение названий станций на Московских центральных диаметрах (МЦД).
Игры
Авторы PUBG анонсировали новую игру
Авто
Появилась полная информация о «Русском Прадо»
Экономика
Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.