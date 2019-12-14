Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаЧисло пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России. Заказной автобус перевозил 53 поклонника Макса Коржа, побывавших на концерте певца в Перми.
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