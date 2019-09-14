Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Ярославской области возросло до 25 человек, среди которых есть ребёнок. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до 25

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