Происшествия
RT на русскомЧисло пострадавших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до 25
Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Ярославской области возросло до 25 человек, среди которых есть ребёнок. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
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Число пострадавших в ДТП в Ярославской области возросло до 28 человек: семь погибло
Первый Ярославский08:22
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Сноуден назвал условия для возвращения в США
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что вернется в США только при условии, что присяжные в США ознакомятся с секретными сведениями, которые он передал журналистам.
Rambler News Service вчера в 01:09
Общество
Росстандарт выявил массовый недолив топлива на АЗС
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Киркоров и Познер пришли на свадьбу Собчак и Богомолова
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Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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Андрей Разин сообщил, что у Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака
У Анастасии Заворотнюк последняя степень рака мозга, сообщил в комментариях к своему посту в Instagram продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 13 сентября.
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Донорские клетки костного мозга помогли мышам забеременеть
Анализ костного мозга реципиентов показал, что донорские клетки активно заселяют освободившуюся нишу и животные становятся химерами.
N+1 вчера в 05:06
Футбол
«Спартак» назвал состав на матч с «Уралом»
Московский "Спартак" объявил в своем Твиттере стартовый состав на матч чемпионата России по футболу с "Уралом", который пройдет сегодня на стадионе "Открытие Арена" в 16:30.
Московский Комсомолец 08:29
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после ДТП под Ярославлем
Следственное управление СК РФ по Ярославской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после столкновения пассажирского рейсового автобуса и грузовика в Гаврилов-Ямском районе.
ТАСС 07:22
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Эксперты NASA пытаются «оживить» индийский луноход
Goroday.ru 07:39
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РБК 06:15
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Например, начинает развиваться формат микроквартир, — поясняет директор департамента новостроек компании Андрей Кройтор.
Lenta.ru вчера в 00:32
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Эксперимент по маркировке велосипедов начнется в России с 16 сентября
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в стране с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года эксперимента по маркировке велосипедов.
ТАСС вчера в 03:07
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В Калининградской области электромобиль упал на пляж
Полиция проводит проверку по факту падения электромобиля с променада на пляж Балтийского моря в городе Зеленоградске Калининградской области, сообщила журналистам руководитель пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.
РИА Новости вчера в 13:32
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Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
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Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
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Известный западный кардиолог утверждает, что томаты способны вызывать разрушение в клетках человеческого организма.
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Глава МИД Украины увидел оттепель в отношениях между Москвой и Киевом
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Известия вчера в 17:33
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Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
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Смесь ужастика и симулятора выживания в чернобыльской зоне отчуждения Chernobylite появится в раннем доступе Steam 16 октября, объявили разработчики из студии The Farm 51.
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