Происшествия
РИА НовостиЧисло пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф. Ранее сообщалось, что автобус и фура столкнулись лоб в лоб на 60-м километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск.
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Следственный комитет Кузбасса начнет проверку после смертельного ДТП
Комсомольская правда - Кемерово08:07
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Здоровье
Масочный режим введен в Хабаровске
В Хабаровске с 10 февраля начинает действовать масочный режим.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии увеличилось до 61
Происшествия
У Белого дома задержали угрожавшего убить Трампа мужчину
Полиция задержала жителя Флориды неподалеку от Белого дома после того, как он пригрозил убить президента США, пишет The Washington Post со ссылкой на отчет правоохранительных органов.
Футбол
Смолов показал фото из раздевалки «Сельты» после победы над «Севильей»
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов после победы над "Севильей" выложил в своем Instagram-аккаунте групповое фото с игроками клуба из Виго.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более 3 млрд рублей в российском прокате
Футбол
Подготовительный сбор в Турции «Факел» завершил ничьей 1:1 с казахстанским клубом «Кайсар» (ВИДЕО)
После четырёх дней отдыха по возвращении из Турции наши футболисты и тренеры снова соберутся вместе в Москве 11 февраля и отправятся на следующий сбор, который пройдёт на Кипре и продлится до 28 февраля.
Шоу-бизнес
Виторган пошутил над «страшной» и ненакрашенной Собчак
Бывший муж Ксении Собчак актер Максим Виторган оставил комментарий под записью своей экс-супруги, которая разместила в Instagram видео из автомобиля.
Экономика
ЦБ хочет дать право санируемым банкам оздоравливать других
Центробанк хочет допустить ранее санированные банки или те, кто еще проходит процедуру финансового оздоровления через его Фонд консолидации банковского сектора (УК ФКБС), к оздоровлению других участников рынка.
Общество
В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве
«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Политика
Лавров: Россия разрешит вернуть украинского посла в Москву
МИД РФ поддержит взаимное возвращение послов России и Украины, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров 9 февраля, сообщает «Российская газета».
Энергетика
Литовскую «Независимость» «отравил» российский газ
Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.
Шоу-бизнес
Организаторы отменили концерты Наргиз Закировой
Исполнительница призналась подписчикам, что некоторое время назад промоутеры, которые занимались организацией концертов и продажей билетов, внезапно отменили запланированные мероприятия.
Культура
Новое шоу Ксении Собчак обвинили в плагиате
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 000 случаев осложнений в год из-за ошибок врачей
Ежегодно в России из-за неправильных действий врачей тяжелые осложнения получают около 70 000 человек, сообщил новый министр здравоохранения Михаил Мурашко (его слова приводит «РИА Новости»).
Политика
Лавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый СНВ
Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Происшествия
Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане
В результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД.
Наука
Финиковые пальмы вырастили из семян возрастом 2 тыс. лет
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов
Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Технологии
Пользователи Windows 7 не могут перезагрузить компьютер из-за ошибки
Многочисленные пользователи компьютеров под управлением операционной системы Windows 7 стали жаловаться на ошибку, из-за которой не удаётся выключить устройство или перезагрузить систему.
Общество
С новым ходом: мошенники нашли еще один способ хищения денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов россиян, придумали новую уловку.
Авто
Эксперты оценили обновленный внедорожник Lexus GX 460
Эксперты оценили обновлённый рамный внедорожник Lexus GX 460.
Общество
Александр Друзь рассказал о невозможности прожить на свою пенсию
Знаток не стал называть сумму, но отметил, что она меньше, чем у телеведущей Елены Ханги, пожаловавшейся на пенсию в 23 тысячи рублей, которых ей не хватает на жизнь.
Экономика
Минск попросил Москву отложить начало выплат по кредиту на БелАЭС
Белоруссия попросила Россию отложить время начала выплат по кредиту на строительство БелАЭС и «несколько снизить процентную ставку», заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
Политика
Гончарук анонсировал сокращение госаппарата Украины минимум на 10%
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV анонсировал сокращение в 2020 году государственного аппарата минимум на 10%.