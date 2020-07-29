Происшествия

Газета.RuГазета.RuЧисло пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи

Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. Ранее сообщалось, что столкновение произошло на пересечении Ташкентской улицы и Рязанского проспекта.
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Прокуратура начала проверку ДТП с автобусом в Москве

RT на русском03:06

Прокуратура начала проверку по факту ДТП на юго-востоке Москвы

Известия03:25

Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом и «Газелью»

Москва 2403:59

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи

РЕН ТВвчера в 23:53

Момент смертельного ДТП с автобусом и «газелью» в Москве попал на видео

РИА Новости01:53

Движение на Рязанском проспекте Москвы восстановили после столкновения «Газели» и автобуса

ТАСС03:14

Прокуратура начала проверку после аварии с участием автобуса и «Газели» на юго-востоке Москвы

Агентство Москва03:22
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Кино

Universal и сеть кинотеатров AMC договорились о показах «Форсаж 9»

Piter.tv 04:34
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Экономика

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
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Здоровье

Москвичам предложили до конца августа пройти бесплатный онкоскрининг

Пройти проверку сможет любой желающий житель города.
Комсомольская правда 04:35
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Общество

В Белоруссии сообщили о задержании более 30 боевиков иностранной ЧВК

"Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании", - говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 06:07
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Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
ТАСС 05:57
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Происшествия

Во время похода на Балткосу утонул 16-летний учащийся морского лицея

Во время похода на Балтийскую косу утонул 16-летний учащийся Калининградского морского лицея.
Клопс 05:23
Общество

Из-за надвигающегося шторма в Петербурге закрыли парки и сады

Peterburg2.ru 04:58
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Политика

Зеленский предложил Кравчуку заменить Кучму на переговорах по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему главе государства Леониду Кравчуку заменить Леонида Кучму на переговорах по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Lenta.ru 05:07
Происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости 05:00
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Политика

В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом

В Кремле до вторника 28 июля не знали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус, но все контактировавшие с ним российские чиновники здоровы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:41
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Космос

Пять причин изменения климата Земли (кроме человека)

Пересказ статьи Говарда Ли «Как климат Земли меняется естественным образом (и почему сейчас все по-другому)» (июль 2020 года).
РБК 06:00
Политика

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
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Политика

В АТОР назвали готовые принять россиян европейские страны

Хорватия и Мальта выразили готовность принимать туристов из России, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
РИА Новости 03:44
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Общество

Разработчик вакцины от коронавируса назвал срок действия иммунитета

Титры антител у перенесших коронавирус в легкой форме сохраняются лишь несколько месяцев, рассказал заведующий лабораторией векторных систем центра "Вектор" Ильназ Иматдинов.
РИА Новости 04:57
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
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Футбол

«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича

Иванович играл в «Зените» с февраля 2017 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
REGNUM 05:14
Футбол

Четвёртая команда Серии А может остаться без Лиги чемпионов

Рассказываем, в каком случает четвёртый клуб Серии А останется без ЛЧ.
Евро-футбол.ру вчера в 07:27
Здоровье

Герпес может стать причиной потери зрения и глухоты

При массивном появлении герпеса могут воспалиться нервы. Осложнениями вируса являются боль в ухе, зубная боль и сильная головная боль.
Live24 05:41
Политика

Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе

Российская газета 04:23
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Происшествия

Суд арестовал участника смертельной драки на Старом базаре в Барнауле

По версии следствия, в ночь на 27 июля возле одного из развлекательных заведений в районе Старого базара произошла драка между несколькими жителями.
Тайга.инфо 00:22
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Общество

Глава Amazon согласился на проверки в США

На официальном сайте Amazon появилась речь бизнесмена и главы корпорации Джефа Безоса.
ФедералПресс 02:27
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Общество

В Свердловской области сменили министра здравоохранения

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о смене министра здравоохранения региона.
RT на русском 06:15
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК 27 июля в 07:47
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
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Политика

В Кремле объяснили отставку 11 министров здравоохранения в регионах

Отставки министров в регионах — свидетельство кадровой ротации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 06:11
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Общество

Бизнесом Игоря Букато заинтересовались в ФСБ и ФНС

Президентом ГК «Возрождение» является миллиардер Игорь Букато.
Коммерсантъ вчера в 16:02
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Общество

Новая торговая сеть EuroSPAR появится в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербург 04:34
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Политика

Польша объявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием

Министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро сообщил о выходе страны из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция).
Страна Советов on-line 27 июля в 14:33
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Общество

Жена Артема Чайки заявила о разводе и угрозах отобрать у нее детей

Жена Артема Чайки - старшего сына бывшего генпрокурора России Юрия Чайки - попросила мужа вернуть паспорт и получить развод.
Русская Планета 03:54
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