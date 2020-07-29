Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. Ранее сообщалось, что столкновение произошло на пересечении Ташкентской улицы и Рязанского проспекта.

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи

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