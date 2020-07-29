Происшествия
Газета.RuЧисло пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. Ранее сообщалось, что столкновение произошло на пересечении Ташкентской улицы и Рязанского проспекта.
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Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
Здоровье
Москвичам предложили до конца августа пройти бесплатный онкоскрининг
Пройти проверку сможет любой желающий житель города.
Комсомольская правда 04:35
Общество
В Белоруссии сообщили о задержании более 30 боевиков иностранной ЧВК
"Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании", - говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 06:07
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
ТАСС 05:57
Происшествия
Во время похода на Балткосу утонул 16-летний учащийся морского лицея
Во время похода на Балтийскую косу утонул 16-летний учащийся Калининградского морского лицея.
Клопс 05:23
Общество
Из-за надвигающегося шторма в Петербурге закрыли парки и сады
Peterburg2.ru 04:58
Политика
Зеленский предложил Кравчуку заменить Кучму на переговорах по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему главе государства Леониду Кравчуку заменить Леонида Кучму на переговорах по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Lenta.ru 05:07
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Политика
В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом
В Кремле до вторника 28 июля не знали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус, но все контактировавшие с ним российские чиновники здоровы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:41
Космос
Пять причин изменения климата Земли (кроме человека)
Пересказ статьи Говарда Ли «Как климат Земли меняется естественным образом (и почему сейчас все по-другому)» (июль 2020 года).
РБК 06:00
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Политика
В АТОР назвали готовые принять россиян европейские страны
Хорватия и Мальта выразили готовность принимать туристов из России, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
РИА Новости 03:44
Общество
Разработчик вакцины от коронавируса назвал срок действия иммунитета
Титры антител у перенесших коронавирус в легкой форме сохраняются лишь несколько месяцев, рассказал заведующий лабораторией векторных систем центра "Вектор" Ильназ Иматдинов.
РИА Новости 04:57
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опубликовала фото с новорожденной дочерью.
Известия вчера в 18:14
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича
Иванович играл в «Зените» с февраля 2017 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
REGNUM 05:14
Футбол
Четвёртая команда Серии А может остаться без Лиги чемпионов
Рассказываем, в каком случает четвёртый клуб Серии А останется без ЛЧ.
Евро-футбол.ру вчера в 07:27
Здоровье
Герпес может стать причиной потери зрения и глухоты
При массивном появлении герпеса могут воспалиться нервы. Осложнениями вируса являются боль в ухе, зубная боль и сильная головная боль.
Live24 05:41
Политика
Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе
Российская газета 04:23
Происшествия
Суд арестовал участника смертельной драки на Старом базаре в Барнауле
По версии следствия, в ночь на 27 июля возле одного из развлекательных заведений в районе Старого базара произошла драка между несколькими жителями.
Тайга.инфо 00:22
Общество
Глава Amazon согласился на проверки в США
На официальном сайте Amazon появилась речь бизнесмена и главы корпорации Джефа Безоса.
ФедералПресс 02:27
Общество
В Свердловской области сменили министра здравоохранения
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о смене министра здравоохранения региона.
RT на русском 06:15
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
РБК 27 июля в 07:47
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
Политика
В Кремле объяснили отставку 11 министров здравоохранения в регионах
Отставки министров в регионах — свидетельство кадровой ротации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РБК 06:11
Общество
Бизнесом Игоря Букато заинтересовались в ФСБ и ФНС
Президентом ГК «Возрождение» является миллиардер Игорь Букато.
Коммерсантъ вчера в 16:02
Общество
Новая торговая сеть EuroSPAR появится в Санкт-Петербурге
КП - Санкт-Петербург 04:34
Политика
Польша объявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием
Министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро сообщил о выходе страны из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция).
Страна Советов on-line 27 июля в 14:33
Общество
Жена Артема Чайки заявила о разводе и угрозах отобрать у нее детей
Жена Артема Чайки - старшего сына бывшего генпрокурора России Юрия Чайки - попросила мужа вернуть паспорт и получить развод.
Русская Планета 03:54