Происшествия
Газета.RuЧисло пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи
Количество пострадавших в аварии с автобусом и "Газелью" на юго-востоке Москвы выросло до семи, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. Ранее сообщалось, что столкновение произошло на пересечении Ташкентской улицы и Рязанского проспекта.
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Происшествия
В Севастополе от COVD-19 скончались двое пенсионеров
В городе-герое коронавирус вызвал осложнения у двоих престарелых мужчин в возрасте 83 и 85 лет.
КП - Севастополь 04:42
Технологии
Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store
Дуров пояснил, как, по его мнению, влияет на пользователей продукции Apple 30-процентная комиссия, которую компания взимает с разработчиков приложений за покупки в App Store.
REGNUM вчера в 18:04
Культура
В США объявлены номинанты на телевизионную премию «Эмми»
Эхо Москвы 02:17
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Политика
Косачев назвал бредом сообщения СМИ о фейках ГРУ на тему коронавируса
«Очередным бредом» назвал публикации американских СМИ о причастности российских спецслужб к распространению фейков о коронавирусе глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачева 29 июля сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 04:40
Общество
Вакцина от коронавируса может поступить в оборот 15 августа
Регистрация ожидается 10–12 августа. В оборот вакцина может поступить 15 августа.
Коммерсантъ 03:46
Футбол
В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА
ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
RT на русском вчера в 14:18
Общество
Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили
Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя.
Известия 02:30
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
Общество
Россия открывается для закрывающихся от коронавируса стран
Тревогу вселяет и ситуация в соседствующей с Россией Белоруссии, где президент Александр Лукашенко так и не ввёл сколь-нибудь значимых мер по противодействию эпидемии коронавируса, зато заявил, что сам им уже переболел.
News.ru вчера в 12:53
Происшествия
Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова
"Предварительные слушания по делу Ефремова перенесены на 30 июля в связи с неявкой адвокатов обвиняемого", - сказали агентству.
ТАСС 04:22
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Смольникова
Газета.Ru 04:14
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в ограблении отделения банка, расположенного на Большом проспекте Васильевского острова.
Lenta.ru вчера в 17:53
Общество
За сутки в России выявлено 5 475 случаев коронавируса
В России за последние сутки выявлено еще 5 475 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:46
Наука
Высокий уровень тромбоцитов в крови может указывать на онкологию
Показателем предрасположенности к развитию рака у мужчин в возрасте 60 лет и старше могут быть значения тромбоцитов крови на «высоком» конце нормы.
Live24 03:51
Здоровье
В Казахстане продлили карантин из-за коронавируса
«В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением»,— сообщается на сайте президента Казахстана.
Коммерсантъ 03:17
Авто
В России продают редкую «Волгу» с V8, построенную для КГБ
«Догонялка КГБ» оснащена 5,5-литровым мотором V8 мощностью 195 лошадиных сил, позаимствованным у ГАЗ-13 «Чайка».
Motor 02:59
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Политика
Соперница Лукашенко на выборах ответила на вопрос о Крыме
Светлана Тихановская, которая будет соперницей Александра Лукашенко на президентских выборах, призвала не искать «пророссийские следы» в ее избирательной кампании.
НТВ вчера в 14:48
Происшествия
СБУ задержала двоих подозреваемых в организации взрывов в Киеве
Служба безопасности Украины заявила, что задержала двух подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве, в частности возле метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле, они требовали 500 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
РИА Новости 04:20
Политика
Россия без рассмотрения вернула Киеву ноту из-за парада в Севастополе
Российская газета 04:23
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня на Донбассе
В ежедневном отчете наблюдатели ОБСЕ рассказали, что стороны 111 раз нарушили режим прекращения огня с 27 июля.
Piter.tv 01:24
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл заявил, что недоволен поведением дочери и ее мужа
Маркл добавил, что любит свою дочь, однако не гордиться ее поведением.
RuNews24.ru вчера в 20:02
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ вчера в 06:35
Путешествия
Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России
В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.
RT на русском 03:53
Политика
Названы готовые принять россиян европейские страны
Хорватия и Мальта выразили готовность принимать туристов из России, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
РИА Новости 03:44