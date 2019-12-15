Происшествия
Российская газетаЧисло пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло
В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь. Об этом "РГ" сообщили в управлении МВД по Нижегородской области. Ранее сообщалось о 14 пострадавших.
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Общество
Путину показали «КамАЗ» будущего
Происшествия
В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину
В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Хоккей
Сборная России потеряла шанс выиграть Кубок Первого канала
Сборная России по хоккею лишилась даже теоретических шансов завоевать домашний Кубок Первого канала.
Наука
Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов
Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак расстался с моделью
Ани Лорак рассталась с бизнесменом из Турции Муратом Налчаджиоглу ещё в прошлом году.
Фигурное катание
Тарасова резко отреагировала на слова Тутберидзе
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отказалась комментировать слова Этери Тутберидзе, которая обвинила её в нелюбви к олимпийской чемпионке Алине Загитовой.
Общество
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
Политика
Песков назвал причины демонизации России в США
Демонизация России в США связана с внутриполитическими процессами в самой Америке, где произошла поляризация в обществе, заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Общество
В России обнаружен новый вид кражи персональных данных
В России зафиксированы случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Политика
NYT узнала о тайной высылке из США двух китайских дипломатов
Американские власти осенью тайно выслали из США двух сотрудников китайского посольства, подозреваемых в шпионаже, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Биатлон
Сборная России по биатлону стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира
Мужская эстафета стала заключительной гонкой второго этапа Кубка мира по биатлону. В Хохфильцене сборная России завоевала четыре медали.
Общество
Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы
Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
Общество
Рекордных показателей достигла в России убыль населения
За 11 лет рекордных показателей достигла убыль населения России. Она не восполняется мигрантами, отмечает Росстат.
Спорт
Кремль заявил о вере в обжалование Россией санкций WADA
Россию наказали четырехлетним отстранением от международных соревнований — санкции предполагают запрет на проведение крупных турниров на территории страны, а также выступление на них российских спортсменов под национальным флагом.
Авто
Land Rover готовит новый бюджетный и роскошный внедорожники
Компания Land Rover готовит две новые модели — бюджетный и роскошный внедорожник, сообщает Autocar.
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Гаджеты
Настенные часы Citizen Smart Clock работают с голосовым помощником Amazon Alexa
Новинка с интерфейсом Bluetooth называется Citizen Smart Clock и тоже работает совместно с устройством, обеспечивающим доступ к голосовому помощнику Amazon Alexa, например, с умной колонкой Amazon Echo.
Политика
Кремль назвал условия транзита газа через Украину
Песков подчеркнул, что переговоры о транзите продолжаются.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей
Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
Авто
Toyota готовит новый бюджетный кроссовер
Стоимость нового кроссовера Toyota пока не сообщается, однако учитывая общую платформу, можно предположить, что она будет сопоставима с Suzuki Vitara Brezza.
Политика
Экс-депутат Рады: В Германии на 2 месяца арестован бывший депутат Онищенко
Бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко, ранее покинувший Украину, арестован немецким судом на два месяца без права внесения залога.
Общество
Арки Крымского моста подсветили цветами российского флага
Арочная часть Крымского моста подсвечена цветами российского триколора - белыми, синими и красными светодиодами.
Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»
Авто
Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России за счет Niva
С покупкой «GM-АвтоВАЗ» концерт Renault-Nissan, в который входит «АвтоВАЗ», сможет оптимизировать модельный ряд в России благодаря Niva, так как она станет носить логотип Lada, а вот новое поколение может получит уже другой логотип, к примеру марки, Renault.
Кино
Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты». Всенародный любимец Анатолич появится в седьмом сезоне, сообщает портал today.ua.
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе
Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.