Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаЧисло пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло

В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь. Об этом "РГ" сообщили в управлении МВД по Нижегородской области. Ранее сообщалось о 14 пострадавших.
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