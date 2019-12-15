Происшествия
Российская газетаЧисло пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло
В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь. Об этом "РГ" сообщили в управлении МВД по Нижегородской области. Ранее сообщалось о 14 пострадавших.
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Четыре пассажира опрокинувшегося автобуса госпитализированы в Балахнинском районе
КП - Нижний Новгород12:15
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