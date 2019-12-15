Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаЧисло пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло

В аварии с автобусом в Балахнинском районе пострадало 17 человек: 4 из них отказались от госпитализации, 13 пассажирам оказывается помощь. Об этом "РГ" сообщили в управлении МВД по Нижегородской области. Ранее сообщалось о 14 пострадавших.
Читать в источнике
Комментировать105

Подробнее о событии

Врачи сообщили о 20 пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Интерфакс10:21

Фура оторвала линию троллейбуса в Нижнем Новгороде

Newsroom2412:25

Четыре пассажира опрокинувшегося автобуса госпитализированы в Балахнинском районе

КП - Нижний Новгород12:15

Автобус с пассажирами опрокинулся в Балахнинском районе

НТА-Приволжье09:33

Появились фото последствий ДТП с автобусом в Балахнинском районе

Время Н10:07

В Нижегородской области перевернулся автобус

ТАСС10:27

В МВД назвали причину ДТП с автобусом в Нижегородской области

РИА Новости11:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 12:57, Ашберн
Политика

Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии

RT на русском 12:18
Футбол

Дубль Роналду помог «Ювентусу» одержать победу над «Удинезе»

Туринский "Ювентус" одержал победу над "Удинезе" в матче 16-го тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 11:23
Технологии

Microsoft оставит Windows 7 без антивируса

Для обычных пользователей расширенная поддержка Windows 7 завершается 14 января 2020 года.
iXBT.com 12 декабря в 07:29
Хоккей

Сборная России обыграла финнов и стала второй на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею одержала победу над Финляндией в заключительном матче Кубка Первого канала и заняла второе место на турнире.
Газета.Ru 12:39
Общество

Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
РИА Новости 08:13
Космос

Китай собирается с 2030 года начать поиск пригодных для жизни планет

Радио Sputnik вчера в 10:47
Спорт

Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе

Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
РИА Новости 10:21
Происшествия

В Южной Корее россиянин задавил двух человек, сообщили СМИ

Гражданин России задавил двух дорожных рабочих в Южной Корее, после чего скрылся с места ДТП, сообщил телеканал MBC.
РИА Новости 10:20
Политика

Сенатор Грэм спрогнозировал прекращение процедуры импичмента Трампа

Отмечается, что республиканцы в верхней палате конгресса США, где у них большинство, собираются положить конец начатой демократами в палате представителей процедуре импичмента Трампа, как только она перейдет на утверждение в сенат.
Известия вчера в 17:00
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия 06:43
Армия и оружие

Швыткин назвал агрессивными действия США в Сирии

Юрий Швыткин напомнил, что американский военный контингент находится в Сирии незаконно, поэтому США в САР «агрессоры по факту и по содержанию».
Политика Сегодня 13 декабря в 10:46
Шоу-бизнес

Бывшая жена Александра Цекало тайно вышла замуж

Виктория Галушко, бывшая жена Александра Цекало, после расставания с продюсером не раскрывала подробностей своей личной жизни, предпочитая молчать, не публиковать фотографии и практически не появляться на светских мероприятиях.
ИнфоСМИ 11:55
Экономика

Правительство расширит программу приватизации в России

По словам пресс-секретаря, решение по программе приватизации будет принято на заседании правительства.
РБК 05:48
Происшествия

В Ираке нашли массовое захоронение жертв боевиков

Известия 09:32
Происшествия

В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

Сотрудники полиции в воскресенье применили табельное оружие во время задержания подозреваемого в нападении на женщину, он скончался, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 10:21
Фигурное катание

Тарасова резко отреагировала на заявление штаба Тутберидзе

Известия 12:26
Единоборства

Дацик проиграл поединок французскому кикбоксеру

Известия 12:43
Спорт

Кремль заявил о вере в обжалование Россией санкций WADA

Россию наказали четырехлетним отстранением от международных соревнований — санкции предполагают запрет на проведение крупных турниров на территории страны, а также выступление на них российских спортсменов под национальным флагом.
РБК 09:21
Футбол

«МЮ» ушел от поражения в матче с «Эвертоном»

В матче 17-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Эвертоном» — 1:1. Счет в матче был открыт на 36-й минуте благодаря автоголу.
LiveSport.ru 10:57
Происшествия

На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика

Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
REGNUM 05:40
Здоровье

Ожирение резко повышает риск развития рака после 40 лет

Актуальные Новости 11:19
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Шоу-бизнес

Владимир Пресняков расплакался после расставания с Кристиной Орбакайте

Елена Преснякова вспомнила, что тяжелее всего ее сыну дался развод с Кристиной Орбакайте, пожалуй, самой известной из бывших женщин Владимира.
Bimru.ru 13 декабря в 09:08
Происшествия

Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28

На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Живая Кубань вчера в 09:00
Политика

Песков назвал условие изменения Минских соглашений по Донбассу

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил украинским СМИ, что в Киеве начали думать о возможном изменении минских соглашений.
Московский Комсомолец 08:12
Общество

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК вчера в 02:01
Музыка

ВГТРК объяснила исчезновение слова «протесты» из песни Би-2

Ранее стало известно, что «Россия 1» вырезала слово «протесты» из песни «Люди на эскалаторах», которую исполнила группа Би-2 вместе с Леонидом Агутиным и певицей Manizha на концерте по случаю вручения премии «Виктория».
Lenta.ru 10:36
Происшествия

В Новосибирской области загорелся склад с пухом

РИА Новости 12:09
Единоборства

Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245

Стоит отметить, что Ян выиграл все 6 боев в UFC. Фэйбер потерпел 11 поражение в 46 поединках.
Sport24.ru вчера в 22:50
Здоровье

Правила долголетия назвал американский врач

Как сообщает ToDay News Ufa, эти три простых правила долголетия разработал американский доктор Фрэнк Липман.
ToDay News Ufa вчера в 03:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное