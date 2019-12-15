Происшествия
Российская газетаВ Нижегородской области 14 человек пострадали в ДТП с автобусом
По уточненной информации из-за опрокидывания автобуса в Балахнинском районе Нижегородской области пострадало 14 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по региону. Ранее сообщалось о восьми пассажирах, которым потребовалась помощь медиков.
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Четыре пассажира опрокинувшегося автобуса госпитализированы в Балахнинском районе
КП - Нижний Новгород12:15
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