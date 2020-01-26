Комментируя ДТП с автобусом в Пермском крае, в котором пострадали 15 человек, дорожные инспекторы отметили, что в случившемся может быть виновен водитель автобуса, поскольку он выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Названа возможная причина ДТП с автобусом в Пермском крае

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