Происшествия

Журналистская правдаЖурналистская правдаНазвана возможная причина ДТП с автобусом в Пермском крае

Комментируя ДТП с автобусом в Пермском крае, в котором пострадали 15 человек, дорожные инспекторы отметили, что в случившемся может быть виновен водитель автобуса, поскольку он выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
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