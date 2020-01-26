Происшествия

Вести.RuВести.RuВ ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
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В МВД назвали возможного виновника ДТП с 15 пострадавшими в Пермском крае

ТАСС02:21

Восемь пострадавших в аварии с автобусом находятся в тяжёлом состоянии

АиФ Пермь02:27

15 человек пострадали в массовом ДТП с автобусом в Прикамье

ВЕТТА00:49

Предварительно, ДТП в Нытвенском районе произошло по вине водителя автобуса

Новый компаньон01:48

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Пермском крае достигло 15

РИА Новости01:38

В Прикамье на федеральной трассе столкнулись рейсовый автобус и 2 автомобиля: пострадало 15 человек

Новости Перми 59.ru01:11

Стало известно о состоянии пострадавших в массовом ДТП в Прикамье

КП - Пермь02:17
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Кравчук оценил шансы на возвращение Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс самостоятельно вернется под контроль Киева, а для возвращения Украине Крыма требуется особая схема.
Газета.Ru вчера в 14:37
Игры

GDC: более 10% разработчиков уже делают игры для новых консолей

Игромания.ру вчера в 15:59
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AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.
РИА Новости 02:15
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«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru 24 января в 09:39
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Валовый региональный продукт Якутии вырос на 3,5% в 2019 году

Рост валового регионального продукта отмечен в республике в 2019 году.
Якутия 24 24 января в 22:36
Экономика

Состояние Илона Маска выросло на два миллиарда долларов за неделю

Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на более чем 2 миллиарда долларов за последнюю неделю на фоне рекордной капитализации американской компании Tesla, свидетельствуют данные агентства Блумберг.
РИА Новости 02:47
Единоборства

Дэнни Гарсия победил Ивана Редкача

25 января в Нью-Йорке экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия победил украинца Ивана Редкача единогласным решением судей со счетом .
Allboxing.ru 00:27
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Фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Газета.Ru вчера в 18:01
Политика

Путин в Палестине поднял упавшую фуражку офицера караула

News.ru 24 января в 08:33
Технологии

Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии

Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.
РИА Новости вчера в 19:14
Происшествия

В Бразилии из-за ливней погибли 30 человек

РИА Новости 02:16
Политика

Трамп отказался вести переговоры с Ираном при условии снятия санкций

Президент США Дональд Трамп отказался от переговоров с Ираном при условии снятия американских санкций.
Известия вчера в 23:33
Общество

Японский учёный предсказал России новые бесснежные зимы

Доцент университета Тохоку Сасаи Такахиро рассказал, что в России велика вероятность уменьшения количества выпадения снега.
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Общество

СМИ сообщили об отмене запуска ракеты «Союз» с Плесецка

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» с космодрома Плесецк был отменен из-за сбоя в электрооборудовании.
Известия 00:30
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru 24 января в 12:24
Технологии

От Microsoft требуют дать вторую жизнь Windows 7

Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.
ToDay News Ufa 02:53
Наука

Ученые допустили возможность заражения раком

Известия вчера в 20:48
Авто

Названы правила прогрева современных двигателей

Автоновости дня вчера в 06:39
Биатлон

Сборная России заняла четвертое место в смешанной эстафете в Поклюке

Российская сборная стала четвертой по итогам смешанной эстафеты в рамках этапа Кубка мира по биатлону в словенском Поклюке.
ProstoProSport вчера в 10:28
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Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

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Экономика

Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году

В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Известия 23 января в 18:42
Музыка

Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Невские Новости вчера в 11:45
Здоровье

Воронежская больница закупила 78 кг красной икры

Воронежская областная клиническая больница №1 приобрела 78,12 кг красной икры.
REGNUM 23 января в 08:53
Общество

SoftBank ответил на сообщения о краже данных в интересах России

Бывший сотрудник SoftBank, которого задержали по подозрению в передаче информации сотрудникам российского торгпредства в Токио, не имел права доступа к конфиденциальным данным, отмечает компания.
РБК вчера в 23:54
Культура

Леониду Парфенову исполнилось 60 лет

Петербургский дневник 03:11
Экономика

На Западе заявили об обходе Ираном санкций США «тропой суверенного биткоина»

Экономические санкции США против Ирана оказались эффективными в краткосрочной перспективы, снизив ВВП этой страны на 10-20%, однако Иран обходит их «тропой суверенного биткоина», пишет Foreign Policy.
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Медики осмотрели почти 150 китайских туристов в московском отеле

Ранее департамент здравоохранения Москвы сообщил, что у туристов из Китая из московской гостиницы, госпитализированных в стационары, нет признаков пневмонии.
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Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса

Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
РИА Новости 01:29
Политика

Зеленский отправится в Польшу с рабочим визитом

Президент будет находиться в Польше с рабочим визитом с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
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Происшествия

Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

В белорусском Гродно сняли с борта самолета шестерых пассажиров, летевших по маршруту Минск — Мюнхен.
Вести.Ru вчера в 09:27
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