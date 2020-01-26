Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.

В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

Политика Кравчук оценил шансы на возвращение Украине Крыма и Донбасса Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс самостоятельно вернется под контроль Киева, а для возвращения Украине Крыма требуется особая схема.

Политика AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.

Экономика Состояние Илона Маска выросло на два миллиарда долларов за неделю Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на более чем 2 миллиарда долларов за последнюю неделю на фоне рекордной капитализации американской компании Tesla, свидетельствуют данные агентства Блумберг.

Единоборства Дэнни Гарсия победил Ивана Редкача 25 января в Нью-Йорке экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия победил украинца Ивана Редкача единогласным решением судей со счетом .

Происшествия Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве 20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.

Технологии От Microsoft требуют дать вторую жизнь Windows 7 Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.

Общество SoftBank ответил на сообщения о краже данных в интересах России Бывший сотрудник SoftBank, которого задержали по подозрению в передаче информации сотрудникам российского торгпредства в Токио, не имел права доступа к конфиденциальным данным, отмечает компания.