Происшествия
Вести.RuВ ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:14, Ашберн
Политика
Кравчук оценил шансы на возвращение Украине Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс самостоятельно вернется под контроль Киева, а для возвращения Украине Крыма требуется особая схема.
Игры
GDC: более 10% разработчиков уже делают игры для новых консолей
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Экономика
Валовый региональный продукт Якутии вырос на 3,5% в 2019 году
Рост валового регионального продукта отмечен в республике в 2019 году.
Экономика
Состояние Илона Маска выросло на два миллиарда долларов за неделю
Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на более чем 2 миллиарда долларов за последнюю неделю на фоне рекордной капитализации американской компании Tesla, свидетельствуют данные агентства Блумберг.
Единоборства
Дэнни Гарсия победил Ивана Редкача
25 января в Нью-Йорке экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия победил украинца Ивана Редкача единогласным решением судей со счетом .
Кино
Фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Политика
Путин в Палестине поднял упавшую фуражку офицера караула
Технологии
Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.
Происшествия
В Бразилии из-за ливней погибли 30 человек
Политика
Трамп отказался вести переговоры с Ираном при условии снятия санкций
Президент США Дональд Трамп отказался от переговоров с Ираном при условии снятия американских санкций.
Общество
Японский учёный предсказал России новые бесснежные зимы
Доцент университета Тохоку Сасаи Такахиро рассказал, что в России велика вероятность уменьшения количества выпадения снега.
Общество
СМИ сообщили об отмене запуска ракеты «Союз» с Плесецка
Запуск ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» с космодрома Плесецк был отменен из-за сбоя в электрооборудовании.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Технологии
От Microsoft требуют дать вторую жизнь Windows 7
Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.
Наука
Ученые допустили возможность заражения раком
Авто
Названы правила прогрева современных двигателей
Биатлон
Сборная России заняла четвертое место в смешанной эстафете в Поклюке
Российская сборная стала четвертой по итогам смешанной эстафеты в рамках этапа Кубка мира по биатлону в словенском Поклюке.
Общество
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Экономика
Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году
В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Здоровье
Воронежская больница закупила 78 кг красной икры
Воронежская областная клиническая больница №1 приобрела 78,12 кг красной икры.
Общество
SoftBank ответил на сообщения о краже данных в интересах России
Бывший сотрудник SoftBank, которого задержали по подозрению в передаче информации сотрудникам российского торгпредства в Токио, не имел права доступа к конфиденциальным данным, отмечает компания.
Культура
Леониду Парфенову исполнилось 60 лет
Экономика
На Западе заявили об обходе Ираном санкций США «тропой суверенного биткоина»
Экономические санкции США против Ирана оказались эффективными в краткосрочной перспективы, снизив ВВП этой страны на 10-20%, однако Иран обходит их «тропой суверенного биткоина», пишет Foreign Policy.
Общество
Медики осмотрели почти 150 китайских туристов в московском отеле
Ранее департамент здравоохранения Москвы сообщил, что у туристов из Китая из московской гостиницы, госпитализированных в стационары, нет признаков пневмонии.
Здоровье
Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса
Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
Политика
Зеленский отправится в Польшу с рабочим визитом
Президент будет находиться в Польше с рабочим визитом с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Происшествия
Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек
В белорусском Гродно сняли с борта самолета шестерых пассажиров, летевших по маршруту Минск — Мюнхен.