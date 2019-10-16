Происшествия

RT на русскомRT на русскомЧисло пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26

По данным Министерства здравоохранения Чувашиии, число пострадавших в результате ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26.
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Водитель троллейбуса, попавшего в ДТП в Чебоксарах, был трезв

ТАСС14:05

19 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

РЕН ТВ08:45

Водитель троллейбуса, попавшего в ДТП в Чебоксарах, был трезв

РИА Новости13:06

В Чебоксарах 25 пассажиров троллейбуса пострадали в аварии

Правда ПФО09:30

Видео момента ДТП с троллейбусом, где пострадали 26 пассажиров

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На Тракторостроителей троллейбус врезался в столб

Мой город Чебоксары08:43

Троллейбус врезался в столб. 26 пострадавших

Советская Чувашия12:12
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Volkswagen представил Atlas Cross Sport

110km.ru 13 октября в 17:59
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В Совфеде признали дефицит врачебных кадров в России

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН сообщила о масштабах дефицита кадров в России.
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Задержан вице-губернатор Тамбовской области

Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 15:55
Политика

Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете

Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.
РБК 17:14
Происшествия

В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины

Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.
РИА Новости вчера в 04:27
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Счетная палата: цели и задачи госпрограммы по жилью не сбалансированы

Счетная палата считает не сбалансированной по целям и задачам госпрограмму по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России.
РИА Новости 14 октября в 17:00
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Зеленский назвал условия реализации «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия включения в украинское законодательство так называемой «формулы Штайнмайера».
РБК 07:07
Общество

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14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
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Вторым суперзлодеем в сиквеле «Венома» станет Визг

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести дополнительные «опустошительные санкции» в отношении Турции, если американский вице-президент Майкл Пенс не сможет договориться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по сирийскому вопросу во время встречи в Анкаре.
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Шоу-бизнес

Кети Топурия собирается съехаться с новым возлюбленным

Певица дала откровенное интервью. По всей видимости, Кети Топурия готовится к новому этапу своей жизни.
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Политика

Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
Происшествия

В Барселоне проходят массовые столкновения манифестантов с полицией

Как сообщает телеканал 24 Horas, столкновения представителей правопорядка и участников массовой акции протеста проходят на улицах Барселоны.
Московский Комсомолец вчера в 16:39
Шоу-бизнес

Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".
Газета.Ru 07:38
Армия и оружие

Небензя сообщил о заверениях Турции насчет операции в Сирии

«Турецкая сторона говорит нам, что они будут уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии, и конечная цель будет — обеспечить гарантии того, что сирийская территория суверенна и целостна», — сообщил Небензя.
РБК 16:25
Общество

Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Звезду подиумов официально объявили самой красивой женщиной в мире.
Lisa.ru вчера в 10:45
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Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК

Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.
RT на русском 10:42
Транспорт

В ГИБДД сообщили о новых устройствах для контроля скорости автомобилей

РБК 14:20
Гаджеты

«Идеальный» молодежный смартфон Honor уже можно предзаказать

Официальная презентация новинки состоится через несколько дней, однако смартфон уже можно предзаказать.
Planet Today 05:12
Происшествия

На четверых жителей Архангельска завели дело после попытки самосуда

Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ, в вечернее время группа мужчин на машине приехала домой к 35-летнему жителю Цигломенского округа Архангельска.
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Автоспорт

В «Формуле-1» появится Гран-при в Майами

Как заявили в совместном заявлении гендиректор Hard Rock Stadium Том Гарфинкель и управляющий директор «Формулы-1» по коммерческим операциям Шон Брэтчс, первая гонка запланирована на май 2021 года.
Известия 08:32
Армия и оружие

Десантные катера на воздушной подушке «Зубр» будут модифицированы

Минобороны приняло решение модифицировать десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр".
Sudostroenie.info вчера в 04:29
Армия и оружие

Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео

Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.
Lenta.ru 08:04
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Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года

Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.
ТАСС 03:13
Гаджеты

Google закрывает собственную VR-платформу Daydream

3DNews 12:30
Армия и оружие

CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.
РИА Новости 17:19
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Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде

Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.
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Недавно Меньшова сделала новую стрижку, с которой стала выглядеть практически копией Алентовой до пластики.
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Наташа Королева обратилась к Зеленскому

Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия 14 октября в 19:47
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