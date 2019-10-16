Происшествия
RT на русскомЧисло пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26
По данным Министерства здравоохранения Чувашиии, число пострадавших в результате ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26.
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Авто
Volkswagen представил Atlas Cross Sport
Здоровье
В Совфеде признали дефицит врачебных кадров в России
Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН сообщила о масштабах дефицита кадров в России.
Шоу-бизнес
Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник на могиле Марьянова
Елена Ксенофонтова решила посетить могилу коллеги на вторую годовщину его смерти. Она раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову в Instagram.
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Политика
Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.
Экономика
Счетная палата: цели и задачи госпрограммы по жилью не сбалансированы
Счетная палата считает не сбалансированной по целям и задачам госпрограмму по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России.
Политика
Зеленский назвал условия реализации «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия включения в украинское законодательство так называемой «формулы Штайнмайера».
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Кино
Вторым суперзлодеем в сиквеле «Венома» станет Визг
Политика
Трамп пригрозил Турции новыми «опустошительными санкциями»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ввести дополнительные «опустошительные санкции» в отношении Турции, если американский вице-президент Майкл Пенс не сможет договориться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по сирийскому вопросу во время встречи в Анкаре.
Шоу-бизнес
Кети Топурия собирается съехаться с новым возлюбленным
Певица дала откровенное интервью. По всей видимости, Кети Топурия готовится к новому этапу своей жизни.
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
Происшествия
В Барселоне проходят массовые столкновения манифестантов с полицией
Как сообщает телеканал 24 Horas, столкновения представителей правопорядка и участников массовой акции протеста проходят на улицах Барселоны.
Шоу-бизнес
Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".
Армия и оружие
Небензя сообщил о заверениях Турции насчет операции в Сирии
«Турецкая сторона говорит нам, что они будут уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии, и конечная цель будет — обеспечить гарантии того, что сирийская территория суверенна и целостна», — сообщил Небензя.
Общество
Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Звезду подиумов официально объявили самой красивой женщиной в мире.
Политика
Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК
Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.
Гаджеты
«Идеальный» молодежный смартфон Honor уже можно предзаказать
Официальная презентация новинки состоится через несколько дней, однако смартфон уже можно предзаказать.
Происшествия
На четверых жителей Архангельска завели дело после попытки самосуда
Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ, в вечернее время группа мужчин на машине приехала домой к 35-летнему жителю Цигломенского округа Архангельска.
Автоспорт
В «Формуле-1» появится Гран-при в Майами
Как заявили в совместном заявлении гендиректор Hard Rock Stadium Том Гарфинкель и управляющий директор «Формулы-1» по коммерческим операциям Шон Брэтчс, первая гонка запланирована на май 2021 года.
Армия и оружие
Десантные катера на воздушной подушке «Зубр» будут модифицированы
Минобороны приняло решение модифицировать десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр".
Армия и оружие
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.
Общество
Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года
Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.
Армия и оружие
CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.
Кино
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.
Шоу-бизнес
Изуродованное пластикой лицо Веры Алентовой сняли крупным планом
Недавно Меньшова сделала новую стрижку, с которой стала выглядеть практически копией Алентовой до пластики.
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.