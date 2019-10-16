Происшествия

RT на русскомRT на русскомЧисло пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26

По данным Министерства здравоохранения Чувашиии, число пострадавших в результате ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26.
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Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах выросло до 26 человек

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