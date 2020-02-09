Происшествия
ТАССЧисло пострадавших в ДТП в Кемеровской области возросло до 29
Число пострадавших при столкновении автобуса и фуры в Кемеровской области возросло до 29, сообщили ТАСС в ГИБДД. "Всего за медицинской помощью обратились 29 человек, тяжесть телесных повреждений устанавливается", - сказал собеседник агентства.
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Экономика
Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа
Общество
Врачи поставили диагноз китайцам, попавшим под карантин на Южном Урале
Жители Китая, помещенные в карантин в Челябинской области, оказались не заражены коронавирусом.
Кино
Фильм «Джокер» номинирован на «Золотую малину» за его жестокость
Общество
У украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
Среди заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, сообщил директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
Экономика
Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике
Эпидемия коронавируса нового типа окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, заявили в Счетной палате России.
Фигурное катание
Алина Загитова лишилась лидерства в рейтинге лучших фигуристок мира
Еще одна россиянка Евгения Медведева замыкает пятерку лучших фигуристок мира по версии ISU.
Происшествия
Аэропорт Усинска закрыли после жесткой посадки Boeing 737-524
Ранее сообщалось, что после жесткой посадки самолета компании Utair в Коми возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Культура
Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Скарлетт Йоханссон и другие на церемонии Spirit Awards-2020
Что: 2020 Independent Spirit Awards Где: Санта Моника, Штат Калифорния Когда: 08.02.2020 Люди говорят: Этой ночью в Калифорнии состоялась церемония награждения премии Spirit Awards-2020, ориентированная на американское независимое кино.
Футбол
Дзюба резко ответил оскорбляющим его фанатам
Артема Дзюбу сильно задело поведение фанатов на последних матчах сборной России. Он резко им ответил в эфире телеканала «Россия 24».
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Экономика
Минск просит Россию отложить выплату кредита на строительство БелАЭС
Белоруссия просит отложить начало выплат по российскому кредиту на строительство Белорусской АЭС и снизить процентную ставку, заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Политика
Гончарук анонсировал сокращение госаппарата Украины на 10%
Государственный аппарат Украины сократится в 2020 году не меньше чем на 10%.
Энергетика
Энергетическая ссора Москвы и Минска застряла в трубопроводе «Дружба»
Минск настоял на прошлогодней стоимости газа в $127 за тыс. кубометров; Москва устояла на нефтяных ценах $50 за «бочку».
Происшествия
В Нижегородской области мальчик на тюбинге попал под машину
Трагедия произошла около 15:30. Мальчик 2006 года рождения катался на "ватрушке" и случайно выехал с откоса на проезжую часть.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Происшествия
В Киеве за русский язык жестоко избили женщину
Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.
Происшествия
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Футбол
Матч «Манчестер Сити» и «Вест Хэма» перенесли из-за погодных условий
Матч 26-го тура "Манчестер Сити" - "Вест Хэм", который должен был состояться сегодня, 9 февраля, был перенесён на неопределённый срок.
Политика
Семьи погибших на Евромайдане обратились к Зеленскому
Родственники украинцев, погибших во время протестов на Майдане в Киеве в 2014 году обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Футбол
АЕК Карреры с минимальным счетом победил «Панатинаикос»
Хозяева победили со счетом 1:0. АЕК набрал 44 очка и закрепился на третьем месте в чемпионате.
Здоровье
Число новых заражений коронавирусом за переделами Хубэя снизилось
Число новых подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса на территории Китая, за исключением провинции Хубэй, снизилось на 42,8%. Данный фактор свидетельствует о том, что меры сдерживания заболевания дают результаты, заявил в ходе пресс-конференции представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.
Игры
Создатели West of Dead раздают ключи на открытое бета-тестирование в Steam
Чтобы получить ключ для Steam, надо отправиться на официальный сайт и подписаться на почтовую рассылку West of Dead.
Экономика
Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту
Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Шоу-бизнес
Леонид Агутин поздравил дочь с днем рождения стихами
Певец Леонид Агутин поздравил стихами свою дочь Елизавету, которой 9 февраля исполнился 21 год.
Футбол
«Локомотив» по пенальти переиграл «Ростов» на турнире в Катаре
Московский "Локомотив" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ростов" в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре.
Экономика
Путин велел чиновникам «выстрелить себе в ногу»
Опять смотрим отчет Счетной палаты об оценке стратегических планов федеральных ведомств на 2019–2024 годы (еще медведевского правительства).
Армия и оружие
Американских военных обстреляли в Афганистане
Футбол