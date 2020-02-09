Число пострадавших при столкновении автобуса и фуры в Кемеровской области возросло до 29, сообщили ТАСС в ГИБДД. "Всего за медицинской помощью обратились 29 человек, тяжесть телесных повреждений устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Число пострадавших в ДТП в Кемеровской области возросло до 29

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