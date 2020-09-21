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ТАСС
ТАСС

Число пострадавших в ДТП в центре Москвы увеличилось до четырех

Четыре человека, по последним данным, пострадали после того, как автомобиль Infiniti сбил пешеходов в центре Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах. Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщали, что пострадали три пешехода.В источнике
С чего всё началось
Телеканал 360°

За рулем сбившего пешеходов в центре Москвы Infiniti был певец Эльмин Гулиев

После столкновения с Mercedes белый автомобиль Infiniti сбил пешеходов и врезался в здание на улице Остоженке в центре Москвы. По предварительной информации, пострадали два человека.
Телеканал 360°10:25
Подробнее о событии
ТАСС

Число пострадавших в ДТП в центре Москвы увеличилось до четырех

ТАСС10:48
Подъём

Три человека пострадали в ДТП на Остоженке в Москве

Подъём10:58
Телеканал 360°

Пострадавшая в ДТП с певцом Гулиевым лишилась части ноги

Телеканал 360°12:10
РИА Новости

В центре Москвы автомобиль сбил пешеходов на тротуаре

РИА Новости11:00
Агентство Москва

Пешеход пострадал в результате аварии с участием двух автомобилей в центре Москвы

Агентство Москва10:00
РЕН ТВ

Момент столкновения Infiniti и Mercedes в центре Москвы попал на видео

РЕН ТВ09:53
Life.ru

За 200 метров до ДТП на Остоженке певец Эллей ещё раз промчал на «красный, переходящий в зелёный»

Life.ru11:19

В Госдуме потребовали проверить цену на лекарство от коронавируса

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев потребовал от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверить цену на лекарство от коронавируса под названием «Арепливир».
В Госдуме потребовали проверить цену на лекарство от коронавируса
Lenta.ru11:52
4

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Apple предложила дополнительную гарантию на iPhone за 15 тысяч рублей

В рамках AppleCare+ пользователь получает мировую гарантию; до двух ремонтов в год по специальной цене в случае механического повреждения устройства (например, разбитый экран); подменный iPhone; ремонт на дому для ноутбуков и компьютеров; приоритетный доступ к службе поддержке.
РИА Новости11:13
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Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Курс евро на биржевых торгах в понедельник впервые с февраля 2016 года доходил до 90,4 руб. Курс доллара обновил лишь недельный максимум, достигнув 76,55 руб. Однако участники рынка не ожидают дальнейшего значительного ослабления рубля, в том числе из-за ожидания крупных платежей в бюджет до конца недели, которые потребуют конвертации валюты экспортерами.
Коммерсантъ10:38
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Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
ТАСС11:45
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Латушко призвал открыть информационный центр белорусской оппозиции

Член координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко призвал открыть в Брюсселе информационный центр белорусской оппозиции, в том числе для координации и возможности обмена информацией, а также выступил за максимальное ограничение контактов структур Европейского союза с белорусскими властями.
РИА Новости10:10
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Конкурсную программу Московского кинофестиваля составили 13 фильмов

Ранее организаторы ММКФ сообщили, что в основную конкурсную программу вошли российско-азербайджанская картина "Дочь рыбака" Исмаила Сафарали, фильм "Как сыр в масле" израильского режиссера Гура Бентвича, румынская "Предвыборная кампания" Мариан Кришан, "Растворяться" южнокорейского режиссера Ким Ки Дука, снятая на русском языке, а также "Гипноз" Валерия Тодоровского.
ТАСС06:19
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Фильм «Стрельцов» выйдет в прокат в Европе

Спортивную драму Ильи Учителя "Стрельцов" с Александром Петровым в главной роли покажут с 4 октября в Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Бельгии и Люксембурге, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".
РИА Новости09:54