Четыре человека, по последним данным, пострадали после того, как автомобиль Infiniti сбил пешеходов в центре Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах. Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщали, что пострадали три пешехода.

С чего всё началось За рулем сбившего пешеходов в центре Москвы Infiniti был певец Эльмин Гулиев После столкновения с Mercedes белый автомобиль Infiniti сбил пешеходов и врезался в здание на улице Остоженке в центре Москвы. По предварительной информации, пострадали два человека. Телеканал 360° 10:25