Число пострадавших в ДТП в центре Москвы увеличилось до четырех
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Число пострадавших в ДТП в центре Москвы увеличилось до четырех
Четыре человека, по последним данным, пострадали после того, как автомобиль Infiniti сбил пешеходов в центре Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах. Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщали, что пострадали три пешехода.В источнике
С чего всё началось
За рулем сбившего пешеходов в центре Москвы Infiniti был певец Эльмин Гулиев
После столкновения с Mercedes белый автомобиль Infiniti сбил пешеходов и врезался в здание на улице Остоженке в центре Москвы. По предварительной информации, пострадали два человека.
Телеканал 360°10:25
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Пешеход пострадал в результате аварии с участием двух автомобилей в центре Москвы
Агентство Москва10:00