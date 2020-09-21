Число пострадавших в ДТП в центре Москвы увеличилось до четырех
Смотрите также
Глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации с коронавирусом в России
В Красноярском крае задержали главу религиозной общины Виссариона
Наталья Водянова опубликовала видео со своей свадьбы с миллиардером
Гулявшая голой по дорогам российская телеведущая госпитализирована
Видеообращение Путина для Генассамблеи ООН направили в Нью-Йорк
Байден обвинил Трампа в панике из-за коронавируса
Airbus представила концепт самолетов с водородными двигателями
В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья
Землетрясение магнитудой 2,5-3 ощущалось в четырех районах Бурятии
В Красноярском крае задержали главу религиозной общины Виссариона
США создадут коалицию против Nord Stream 2
Брянский вице-губернатор подал в отставку после ДТП с участием сына
Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии
Четыре человека, по последним данным, пострадали после того, как автомобиль Infiniti сбил пешеходов в центре Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах. Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщали, что пострадали три пешехода.В источнике
Подробнее о событии
За рулем сбившего пешеходов в центре Москвы Infiniti был певец Эльмин Гулиев
Телеканал 360°вчера в 10:25
Дептранс: Водитель автомобиля Infiniti виноват в ДТП на улице Остоженка
Агентство Москвавчера в 10:32