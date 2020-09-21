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ТАСС
ТАСС

Число пострадавших в ДТП в центре Москвы увеличилось до четырех

Четыре человека, по последним данным, пострадали после того, как автомобиль Infiniti сбил пешеходов в центре Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах. Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщали, что пострадали три пешехода.В источнике
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РБК

Водитель сбившей пешеходов в Москве Infiniti раскрыл подробности ДТП

РБКвчера в 15:10
Подъём

«Он летел 100-120 км/ч». Водитель Merсedes рассказал свою версию ДТП на Остоженке

Подъёмвчера в 11:25
ТАСС

Число пострадавших в ДТП в центре Москвы увеличилось до четырех

ТАССвчера в 10:48
Телеканал 360°

За рулем сбившего пешеходов в центре Москвы Infiniti был певец Эльмин Гулиев

Телеканал 360°вчера в 10:25
РЕН ТВ

Момент столкновения Infiniti и Mercedes в центре Москвы попал на видео

РЕН ТВвчера в 09:53
Life.ru

Красный свет — для слабаков. Как рэпер Эллей раздавил в центре Москвы пешеходов

Life.ruвчера в 15:51
Агентство Москва

Дептранс: Водитель автомобиля Infiniti виноват в ДТП на улице Остоженка

Агентство Москвавчера в 10:32

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUMвчера в 01:56
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Sony запустила предзаказы на PlayStation 5

С 17 сентября магазины-партнеры японской корпорации Sony принимают предварительные заказы на новую консоль PlayStation 5. Однако официальное начало продаж назначено на 12 ноября.
ToDay News Ufa19 сентября в 01:30
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Видеообращение Путина для Генассамблеи ООН направили в Нью-Йорк

Видеообращение президента России Владимира Путина для Генассамблеи ООН уже направлено в Нью-Йорк, оно будет обнародовано во вторник после 18:00 мск, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 05:22
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Байден обвинил Трампа в панике из-за коронавируса

Вашингтон, 22 сентября 2020, 04:19 — REGNUM Бездействие в вопросе борьбы с коронавирусом проявил глава Белого дома Дональд Трамп в связи с возникшей у него паникой, считает кандидат в президенты США от демократов Джо Байден.
REGNUM21:19
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ФРГ отказалась комментировать переговоры с США по «Северному потоку-2»

Напомним, что ранее немецкое правительство обратилось к Вашингтону с предложением заключить сделку с США на крупную сумму в обмен на отказ Штатов от санкций в отношении "Северного потока – 2".
Evo-rus.comвчера в 10:26
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В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБКвчера в 04:15
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На почасовую подачу и подвоз воды перевели 29 населенных пунктов Крыма

«На утро сегодняшнего дня 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды, в связи с тем что дебет в скважинах, скажем так, исчез», — цитирует Баженова ИА «Крыминформ».
Известиявчера в 05:32
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В Роспотребнадзоре назвали домашние консервы причиной ботулизма

В ведомстве отметили, что возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода, в результате чего им часто заболевают при употреблении герметично закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, где воздух не проникает в толщу продукта и для сохранения возбудителя болезни возникают необходимые условия.
Известия23:52
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