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ТАСС
ТАСС

Число пострадавших в ДТП в центре Москвы увеличилось до четырех

Четыре человека, по последним данным, пострадали после того, как автомобиль Infiniti сбил пешеходов в центре Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах. Ранее в столичной Госавтоинспекции сообщали, что пострадали три пешехода.В источнике
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ТАСС

Число пострадавших в ДТП в центре Москвы увеличилось до четырех

ТАССвчера в 10:48
Телеканал 360°

Рэпер Эллей сбил пешеходов в центре Москвы, женщина осталась без части ноги. Главное об аварии

Телеканал 360°вчера в 16:19
Подъём

«Он летел 100-120 км/ч». Водитель Merсedes рассказал свою версию ДТП на Остоженке

Подъёмвчера в 11:25
РИА Новости

Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом

РИА Новостивчера в 16:48
РЕН ТВ

Момент столкновения Infiniti и Mercedes в центре Москвы попал на видео

РЕН ТВвчера в 09:53
Life.ru

Красный свет — для слабаков. Как рэпер Эллей раздавил в центре Москвы пешеходов

Life.ruвчера в 15:51
Агентство Москва

Дептранс: Водитель автомобиля Infiniti виноват в ДТП на улице Остоженка

Агентство Москвавчера в 10:32

Airbus представил три дизайна самолетов с водородным двигателем

Второй концепт рассчитан на региональные перевозки и представляет собой узкофюзеляжный самолет с турбовинтовыми двигателями, вместимостью 100 пассажиров и дальностью полета около 1900 км. Самая интересная новинка – третий концепт, широкофюзеляжный самолет с турбовентиляторными двигателями, построенный по принципу «летающее крыло», который пока не имеет реализации в секторе коммерческих перевозок.
Ведомостивчера в 16:16
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Рекордная партия кокаина в посольстве РФ в Аргентине могла готовиться для депутатов Госдумы

«Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ», - приводятся в докладе показания Казанцева.
Русская Планетавчера в 09:24
11

Великобритания намерена лишить Россию контроля над Баренцевым морем

В ведомстве подчеркнули, что полны решимости отстаивать право на свободное судоходство за пределами Северного полярного круга и намерены лишить Россию контроля за Баренцевым морем.
ПолитРоссиявчера в 08:54
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Кипр помешал Тихановской утвердить санкционный список в Европарламенте

Координационный совет Белоруссии во главе с оппозиционным лидером Светланой Тихановской выступил на заседании Европарламента с требованием о пересмотре всех ранее подписанных Белоруссией договоров, а также на уровне ЕС свертывании любых контактов и международной помощи, в том числе финансовой.
Вести.Ruвчера в 14:35
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Эль-Каддури: игровой тонус может стать преимуществом «Краснодара» в ЛЧ

Футболисты "Краснодара" провели больше матчей в текущем сезоне, чем ПАОК, поэтому могут находиться в лучшей форме перед первой встречей в рамках квалификации Лиги чемпионов, считает полузащитник греческого клуба Омар Эль-Каддури.
РИА Новостивчера в 13:55

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUMвчера в 01:56
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Электрокар DLR U-Shift будет автономно возить людей и грузы

Германский аэрокосмический центр DLR (Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt) и возглавляемый им исследовательский консорциум из пяти институтов (FKFS, FAST, ITIV, KIT, MRM) представили на конференции SDA BW в Штутгарте первый прототип автономной электрической платформы U-Shift, предназначенной для перевозки пассажиров и грузов.
Драйввчера в 03:48

ВОЗ поблагодарила Россию за разработку вакцины от коронавируса

Как сообщает тг-канал «Sputnik Ближнее зарубежье», глава Европейского бюро организации Ханс Клюге в разговоре с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко поблагодарил Россию за разработку «Sputnik V». «Я еще раз хочу поблагодарить РФ за ее прекрасные действия по созданию безопасной и эффективной вакцины», — сказал Клюге.
Новостной фронтвчера в 08:07
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъвчера в 04:24
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