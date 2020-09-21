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Российская газета
Российская газета

Число раненых в ДТП с Infinity в центре Москвы увеличилось до четырех

Количество пострадавших в крупном ДТП с участием Infinity в центре Москвы увеличилось до четырех. Об этом ТАСС сообщили источники в экстренных службах города. Ранее сообщалось о троих раненых, которые с серьезными травмами доставлены в больницы.В источнике
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Телеканал 360°

Рэпер Эллей сбил пешеходов в центре Москвы, женщина осталась без части ноги. Главное об аварии

Телеканал 360°вчера в 16:19
РЕН ТВ

Момент столкновения Infiniti и Mercedes в центре Москвы попал на видео

РЕН ТВвчера в 09:53
Подъём

«Он летел 100-120 км/ч». Водитель Merсedes рассказал свою версию ДТП на Остоженке

Подъёмвчера в 11:25
ТАСС

Число пострадавших в ДТП в центре Москвы увеличилось до четырех

ТАССвчера в 10:48
РБК

Водитель сбившей пешеходов в Москве Infiniti раскрыл подробности ДТП

РБКвчера в 15:10
Life.ru

Красный свет — для слабаков. Как рэпер Эллей раздавил в центре Москвы пешеходов

Life.ruвчера в 15:51
Агентство Москва

Дептранс: Водитель автомобиля Infiniti виноват в ДТП на улице Остоженка

Агентство Москвавчера в 10:32

«Лейкерс» обыграл «Денвер» во втором матче полуфинала плей-офф НБА

Сегодня ночью состоялся очередной полуфинальный матч в рамках плей-офф Национальной Баскетбольной Ассоциации Второй поединок в серии прошёл между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Денвер Наггетс".
«Лейкерс» обыграл «Денвер» во втором матче полуфинала плей-офф НБА
Честный рейтинг букмекероввчера в 04:07

Власти Британии заплатят по 500 фунтов малообеспеченным гражданам, ушедшим на карантин

Британские власти заявили о выплатах в размере 500 фунтов стерлингов для малообеспеченных граждан страны, которые будут вынуждены отправиться на самоизоляцию из-за коронавируса, передает BBC.
Росбалт20:56

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUMвчера в 01:56
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СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомостивчера в 13:12
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Дайджест научно-популярных мероприятий 21.09—27.09

Соцветие костей Две лекции о музеях Зачем идти: узнать, как изучение костных останков позволяет ученым реконструировать показатели рождаемости и смертности в обществах прошлого, что дает сопоставление костей и данных церковного или полицейского учета, почему гербарии выставляют в музеях рядом с полотнами великих мастеров и как расшифровать послания засушенных растений.
Индикаторвчера в 02:39

В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБКвчера в 04:15
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