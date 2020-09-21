Число раненых в ДТП с Infinity в центре Москвы увеличилось до четырех
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Количество пострадавших в крупном ДТП с участием Infinity в центре Москвы увеличилось до четырех. Об этом ТАСС сообщили источники в экстренных службах города. Ранее сообщалось о троих раненых, которые с серьезными травмами доставлены в больницы.В источнике
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