Число пострадавших в ДТП в центре Москвы возросло до четырех
Смотрите также
В ГД одобрили увеличение акцизов на сигареты на 20% в 2021 году
Путин наградил 20 медиков за борьбу с коронавирусом
В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья
Около Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,5
СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве
Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ
Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель
Кипр помешал Тихановской утвердить санкционный список в Европарламенте
Пара сорвалась с крыши и погибла в Санкт-Петербурге
Экс-боец UFC намекнул на отношения с российской певицей
Mercedes-Benz отложил запуск электрокара EQA на 2021 год
Брянский вице-губернатор подал в отставку после ДТП с участием сына
Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle
Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе
США создадут коалицию против «Северного потока-2»
Около Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,5
США создадут коалицию против «Северного потока-2»
Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии
Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе
СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве
Кипр помешал Тихановской утвердить санкционный список в Европарламенте
Биржевой курс евро превысил 90 рублей
Путин наградил 20 медиков за борьбу с коронавирусом
По последним данным, четыре человека пострадали после того, как автомобиль Infiniti сбил пешеходов на улице Остоженка в центре Москвы. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.В источнике
Подробнее о событии
Дептранс: Водитель автомобиля Infiniti виноват в ДТП на улице Остоженка
Агентство Москвавчера в 10:32
Рэпер Эллей сбил пешеходов в центре Москвы, женщина осталась без части ноги. Главное об аварии
Телеканал 360°вчера в 16:19