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Известия
Известия

Число пострадавших в ДТП в центре Москвы возросло до четырех

По последним данным, четыре человека пострадали после того, как автомобиль Infiniti сбил пешеходов на улице Остоженка в центре Москвы. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.В источнике
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Агентство Москва

Дептранс: Водитель автомобиля Infiniti виноват в ДТП на улице Остоженка

Агентство Москвавчера в 10:32
Телеканал 360°

Рэпер Эллей сбил пешеходов в центре Москвы, женщина осталась без части ноги. Главное об аварии

Телеканал 360°вчера в 16:19
Подъём

«Он летел 100-120 км/ч». Водитель Merсedes рассказал свою версию ДТП на Остоженке

Подъёмвчера в 11:25
ТАСС

Число пострадавших в ДТП в центре Москвы увеличилось до четырех

ТАССвчера в 10:48
РЕН ТВ

Момент столкновения Infiniti и Mercedes в центре Москвы попал на видео

РЕН ТВвчера в 09:53
Life.ru

Красный свет — для слабаков. Как рэпер Эллей раздавил в центре Москве пешеходов

Life.ruвчера в 15:51
РИА Новости

Сбивший пешеходов на Остоженке водитель оказался певцом

РИА Новостивчера в 16:48

В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъвчера в 04:24
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СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомостивчера в 13:12
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Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ

Предлагаемая Соединенными Штатами сделка по стратегическому вооружению не содержит "привлекательных элементов" для России, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсантъ".
Газета.Ruвчера в 14:50
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Кипр помешал Тихановской утвердить санкционный список в Европарламенте

Координационный совет Белоруссии во главе с оппозиционным лидером Светланой Тихановской выступил на заседании Европарламента с требованием о пересмотре всех ранее подписанных Белоруссией договоров, а также на уровне ЕС свертывании любых контактов и международной помощи, в том числе финансовой.
Вести.Ruвчера в 14:35
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Сергей Первушин: «„Тамбов“ для „Спартака“, как красная тряпка для быка»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал, какой был план на игру 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива», а также отметил, что с нетерпением ждем следующего матча со «Спартаком».
Матч ТВвчера в 15:41

Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
ТАССвчера в 11:45
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