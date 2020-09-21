Число пострадавших в ДТП в центре Москвы возросло до четырех
По последним данным, четыре человека пострадали после того, как автомобиль Infiniti сбил пешеходов на улице Остоженка в центре Москвы. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.В источнике
С чего всё началось
За рулем сбившего пешеходов в центре Москвы Infiniti был певец Эльмин Гулиев
После столкновения с Mercedes белый автомобиль Infiniti сбил пешеходов и врезался в здание на улице Остоженке в центре Москвы. По предварительной информации, пострадали два человека.
Телеканал 360°10:25
Подробнее о событии