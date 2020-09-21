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По последним данным, четыре человека пострадали после того, как автомобиль Infiniti сбил пешеходов на улице Остоженка в центре Москвы. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.