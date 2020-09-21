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Известия
Известия

Число пострадавших в ДТП в центре Москвы возросло до четырех

По последним данным, четыре человека пострадали после того, как автомобиль Infiniti сбил пешеходов на улице Остоженка в центре Москвы. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.В источнике
С чего всё началось
Телеканал 360°

За рулем сбившего пешеходов в центре Москвы Infiniti был певец Эльмин Гулиев

После столкновения с Mercedes белый автомобиль Infiniti сбил пешеходов и врезался в здание на улице Остоженке в центре Москвы. По предварительной информации, пострадали два человека.
Телеканал 360°10:25
Подробнее о событии
РИА Новости

В центре Москвы автомобиль сбил пешеходов на тротуаре

РИА Новости11:00
Подъём

«Он летел 100-120 км/ч». Водитель Merсedes рассказал свою версию ДТП на Остоженке

Подъём11:25
Life.ru

Таран пешеходов на «зеленеющий красный». Лайф подсчитал, какую скорость успел набрать рэпер на Infinity

Life.ru13:23
Телеканал 360°

За рулем сбившего пешеходов в центре Москвы Infiniti был певец Эльмин Гулиев

Телеканал 360°10:25
РЕН ТВ

Момент столкновения Infiniti и Mercedes в центре Москвы попал на видео

РЕН ТВ09:53
Агентство Москва

Дептранс: Водитель автомобиля Infiniti виноват в ДТП на улице Остоженка

Агентство Москва10:32
ТАСС

Число пострадавших в ДТП в центре Москвы увеличилось до четырех

ТАСС10:48

В ВОЗ оценили усилия России по созданию вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает благодарность России за разработку вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
RT на русском10:39
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии

«Размещение боевых машин пехоты M2A2 Bradley на северо-востоке Сирии обеспечит силовую защиту в нашей продолжающейся миссии по борьбе с террористами»,написал полковник на странице в соцсети Твиттер.
Военное дело19 сентября в 04:37
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Главы МИД стран ЕС отказались признать Лукашенко лидером Белоруссии

Главы МИД стран Евросоюза подтвердили, что не признают президента Белоруссии Александра Лукашенко легитимным лидером страны, и выступили за проведение новых президентских выборов в республике.
Наша версия11:59
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На почасовую подачу и подвоз воды перевели 29 населенных пунктов Крыма

«На утро сегодняшнего дня 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды, в связи с тем что дебет в скважинах, скажем так, исчез», — цитирует Баженова ИА «Крыминформ».
Известия05:32
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Воробьев поручил включить отопление в жилых домах Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил включить отопление в многоквартирных домах (МКД) региона, чтобы «не морозить людей», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Ведомости10:41
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Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
ТАСС11:45
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Латушко призвал открыть информационный центр белорусской оппозиции

Член координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко призвал открыть в Брюсселе информационный центр белорусской оппозиции, в том числе для координации и возможности обмена информацией, а также выступил за максимальное ограничение контактов структур Европейского союза с белорусскими властями.
РИА Новости10:10
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