Происшествия

Эхо МосквыЭхо МосквыБолее 40 человек пострадали в столкновениях с полицией в Барселоне

По сведениям газеты "Периодико", девять человек были задержаны. В акции приняли участие около 5 тыс чел.
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