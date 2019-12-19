Происшествия
Эхо МосквыБолее 40 человек пострадали в столкновениях с полицией в Барселоне
По сведениям газеты "Периодико", девять человек были задержаны. В акции приняли участие около 5 тыс чел.
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Общество
Путин рассказал об уголовных делах после задержания Голунова
Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания журналиста Ивана Голунова.
Политика
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
Политика
Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы
В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Технологии
Глобальным партнером Apple по eSIM стала связанная с Россией компания
Еще один партнер, связанный с Россией Одним из первых глобальных операторов, к которым можно подключиться по технологии eSIM у Apple, стала международная компания Truphone, которая продает виртуальные сим-карты, к которым с помощью специального приложения можно привязать несколько зарубежных телефонных номеров, что позволяет использовать местные тарифы при путешествиях.
Общество
Суд назначил по делу Серебренникова третью экспертизу
Мещанский суд Москвы отказал в исключении из дела режиссера Кирилла Серебренникова экспертизы, опровергнувшей факт хищений при реализации театрального проекта "Платформа", и назначил по просьбе гособвинения новую экспертизу, передает корреспондент ТАСС.
Шоу-бизнес
Алибасов рассказал о госпитализации Федосеевой-Шукшиной
Алибасов рассказал, что Федосеева-Шукшина проходит плановое обследование три-четыре раза в год.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Общество
Путин объявил о росте зарплат россиян
По информации Росстата, наибольшие темпы роста зарплат наблюдаются в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»
Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix выйдет 20 декабря
Сериал «Ведьмак» от Netflix будет доступен 20 декабря.
Политика
От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине.
Политика
Путин назвал автора украинской идентичности
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности.
Политика
Путин намекнул на обмен евробондов Украины на долг «Газпрома»
Взаимозачет может происходить следующим образом — «Газпром» платит «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража $3 млрд, украинская госкомпания перечисляет эти деньги правительству Украины в виде дивидендов, а Украина возвращает их России в счет частичного погашения долга по евробондам, сказал собеседник РБК, близкий к российскому правительству.
Политика
Россия не планирует создавать военный союз с Китаем — Путин
По словам Путина, Россия активно сотрудничает с Китаем, однако не планирует вступать с ним в военный союз.
Политика
Путин ответил критикам законопроекта о домашнем насилии
Владимир Путин призвал спокойно обсудить законопроект о домашнем насилии и разобраться, что написано в каждой его статье.
Хоккей
«Автомобилист» победил «Нефтехимик» в матче КХЛ
Шоу-бизнес
Беременная Софья Эрнст появилась на премьере фильма «Союз спасения»
На премьеру фильма «Союз спасения» супруга продюсера пришла в голубом платье от дизайнера Марии Белик, которое подчеркнуло округлившийся живот.
Спорт
Владимир Путин прокомментировал решение WADA по российским спортсменам
Несправедливым и противоречащим здравому смыслу назвал президент Владимир Путин решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
Авто
Volkswagen рассказала о новинках для России в 2020 году
Как сообщают представители Volkswagen, в следующем году в Россию будет привезено три новинки марки: обновлённый Passat, новая Jetta и лифтбек Arteon.
Политика
В Чечне оценили слова Путина об участии Кадырова в спецоперациях
В Чечне положительно оценили слова президента России Владимира Путина о том, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ежедневно подвергается опасностям.
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу двух женщин
Смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича приведен в исполнение в Белоруссии, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольга Иванова.
Происшествия
В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту
Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
Экономика
Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов
Миллиардеры России становятся богаче только благодаря сверхвысокой монополизации отечественной экономики.
Космос
В NASA обнаружили новый вид магнитного взрыва на Солнце
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов
Родные Анастасии Заворотнюк опубликовали несколько фотографий журналистов из тех, кто круглосуточно преследует семью, надеясь на сенсацию.
Политика
Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".